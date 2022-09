Retoman jubilados las manifestaciones frente al Palacio Municipal

Los también pensionados denuncian que las autoridades rompieron las mesas de diálogo para lograr acuerdos sobre la restitución de sus derechos suspendidos en enero de este año

Ex trabajadores jubilados y pensionados del Ayuntamiento retomaron las manifestaciones por fuera del recinto municipal luego de que las autoridades rompieron las mesas de diálogo para lograr acuerdos sobre la restitución de sus derechos suspendidos en enero de este año.

Jesús Orduño García, representante de 400 jubilados y pensionados municipales, señaló que las autoridades se habían comprometido a buscar la manera de regresarles sus beneficios a los que estaban en la lucha para poner fin a este conflicto, sin embargo, no cumplieron.

Comentó que, entre los acuerdos logrados en estas negociaciones, está la restitución del seguro de gastos médicos mayores y el apoyo funerario, sin embargo, siguen pendientes la canasta básica y el apoyo para el pago de luz, y el pasado lunes acudieron nuevamente a solicitar una mesa de diálogo, pero les fue negada, bajo el argumento que no había nada que tratar.

“Desgraciadamente, no se reanudó la negociación, ya perdieron el interés; nosotros les dimos la oportunidad, estuvimos relajados, no molestamos a nadie, inclusive, respetamos el lugar, no quisimos tomar el palacio, pero viendo que ya no hay la buena fe que ellos mencionaban decidimos retomar las manifestaciones”, dijo.

Orduño García mencionó que el pasado viernes acudieron a la Fiscalía Anticorrupción para dar seguimiento a las más de 200 denuncias que interpusieron contra el Ayuntamiento por el despojo de sus derechos adquiridos, seguirán acudiendo para que se abra la investigación, incluso, acudirán ante instancias federales para ejercer presión.

Resaltó que de los 400 jubilados que representa el 30 por ciento están enfermos en cama, y más de 70 han fallecido en la lucha porque les restituyan sus derechos.

“Vamos a revisar entre todas las acciones a seguir, hoy nos manifestamos aquí de siete a 12 del mediodía, y vamos a ver entre todos que hacer en los próximos días”, finalizó.