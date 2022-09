Resultan insuficientes 300 camiones en la ciudad

No se ofrece un servicio de calidad, señalan; Integrantes de la agrupación Vigilantes del Transporte señalan que se requieren por lo menos 420 unidades para atender la demanda de los usuarios

Son insuficientes 300 camiones del transporte público para brindar un servicio de calidad en Hermosillo ante una población de un millón de habitantes, aseveró Alfonso López Villa.

El representante de los Vigilantes del Transporte

señaló que se requieren por lo menos 420 unidades para que se pueda otorgar un servicio regular en la ciudad.

“Una ciudad de un millón de habitantes no estar con 300 unidades en las calles. La mayor queja es que los camiones van retacados, van llenos, y que no se paran o se paran calles más adelante para bajar a la persona, pero no subir a nadie”, comentó.

López Villa consideró que sacar camiones de una ruta en horas pico para compensar algunos puntos como lo dio a conocer la titular del Transporte del Estado, Lirio del Castillo, solo acrecentaría el problema porque dejaría descubiertas las otras rutas.

“El problema es la falta de unidades, falta de logística, porque van unos detrás de otros llenos, y esa logística también está afectando las paradas”, apuntó.

Mencionó que ahorita el taxi colectivo es el que está sacando adelante el servicio de transporte, pues andan circulando alrededor de 300 vehículos de renta y aplican un cobro de 10 a 15 pesos, aunque no están regulados, y esa es una propuesta que trae la organización, la regularización de este servicio, con horarios y rutas específicas.

Además, la introducción del transporte estudiantil, toda vez que, lo que los estudiantes son quienes están colapsando el servicio.