Regresa Britney Spears por su trono en el ámbito musical

Britney Spears ha tenido un muy notable regreso a la escena musical con “Hold Me Closer”, colaboración con Elton John, canción que logró rankear en número 1 en 35 países, dio a conocer TMZ.

Britney compartió en Twitter sus sentimientos sobre el lanzamiento.

“Okie dokie… mi primera canción en 6 años. Es genial que esté cantando con uno de los hombres más clásicos de nuestro tiempo… @eltonofficial. Estoy un poco abrumada… ¡es una gran cosa para mí!”, escribió la cantante.

Este es el primer lanzamiento de Britney desde su juicio para eliminar su tutela en el 2021 y se trata de una reinvención del legendario clásico “Tiny Dancer” de Rocket Man.

“A nadie debería sorprenderle que su primera incursión sea un éxito rotundo. Como he dicho todo el tiempo, Britney es una artista brillante y una persona icónica. Ella ha pasado por mucho.

“Independientemente de lo que elija hacer a continuación, en todo caso, estoy muy orgullosa de ella”, elogió su abogado Mathew Rosengart, en declaraciones para Page Six.

También es un movimiento brillante por parte de Elton, ya que lanzó “Cold Heart-PNAU Remix” con Dua Lipa hace un año, que también fue un gran éxito. Él ha encontrado una manera de tomar algunas de sus increíbles canciones y darles un giro con artistas más jóvenes, y mantenerse en tendencia.

La versión original de “Tiny Dancer” inauguró el álbum de John de 1971, Madman Across the Water, y se lanzó como sencillo al año siguiente.

La balada para piano de seis minutos alcanzó el lugar 41 en el Billboard Hot 100 y se ha convertido en un elemento básico en el catálogo de John y en los conciertos en vivo a lo largo de los años. También obtuvo un lugar en la lista de las “500 mejores canciones de todos los tiempos” de Rolling Stone en el puesto 47.

Spears ha dicho que también trabaja en un libro de memorias que se encuentra parado debido a falta de insumos.