Marchan colectivos de Madres Buscadoras en el Día Internacional de la Desaparición Forzosa

Indican que tienen más de cinco mil denuncias en la Fiscalía desde el 2019 a la fecha, sin embargo las autoridades señalan que son poco más de cuatro mil

En el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzosa, los colectivos Madres Buscadoras de Sonora y Buscadoras por la Paz, marcharon por las calles de Hermosillo para sensibilizar y exigir a las autoridades el apoyo para localizar a sus hijos desaparecidos.

Con diferencia de algunos minutos, ambos colectivos partieron de la Plaza Emiliana de Zubeldía por la avenida Rosales hacia la Plaza Zaragoza, iniciando las madres buscadoras con la denominada “Marcha de las Palas”, quienes posteriormente celebraron una misa enCatedral en memoria de sus hijos, y para pedir que regresen vivos.

Cecy Patricia Flores Armenta, fundadora y presidente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, señaló que tienen más de cinco mil denuncias en la Fiscalía desde el 2019 a la fecha, aunque todos los días hay personas desaparecidas, sin embargo, las autoridades señalan que son poco más de cuatro mil.

Manifestó que salieron a las calles para exigir a las autoridades que hagan su trabajo en la investigación y búsqueda de los desaparecidos en el estado, y les regresen la paz y tranquilidad a miles de madres de familia quienes ya no viven desde que les quitaron una parte de su ser cuando se llevaron a sus hijos, esposos o hermanos.

“Yo vivo desplazada del País ahora me escapé, yo sé que me van a mandar miles de apercibimientos, pero no me importa porque si yo no alzo la voz por mis hijos nadie lo va a hacer, si yo no vengo luchar por ellos nadie va luchar, así que yo estoy aquí alzando la voz por todos mis desaparecidos y luchando por ellos, no me queda de otra tengo que hacerlo, es necesario”, expresó.

Resaltó que el colectivo tiene contabilizados más de mil hallazgos en fosas clandestinas y más de mil personas localizadas con vida desde el 2019 a la fecha, gracias al apoyo de la sociedad civil, quienes los ayudan con sus donaciones, ya que no reciben apoyos por parte del estado ni la federación.

Flores Armenta comentó dijo que tiene que andar con seguridad las 24 horas del día debido a que ha recibido amenazas contra su vida, sin embargo, aseguró no deberle nada a nadie, y que lo único que ha hecho es buscar a su hijo quien tiene tres años desaparecido.

“Yo no le debo nada al cártel, no le debo nada al estado, no le debo nada a nadie, yo lo único que he hecho es buscar a mi hijo porque lo amo, porque lo necesito en casa y la verdad la vida sin mi hijo no es vida, y no me importa que me tengan en México en un palacio cuando no tengo la posibilidad de buscar a mi hijo”, finalizó.