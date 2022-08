Hallan cuerpo de locutora Cándida Cristal en Canal de Mazatlán

La comunicadora apodada ‘La Chulis’ estaba reportada desaparecida desde julio pasado

La locutora de una estación de radio y exdirectora de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Cándida Cristal Vázquez, ‘La Chulis’ fue hallada sin vida en un canal de agua en Mazatlán, Sinaloa.

El cuerpo de la mujer de 34 años fue hallado flotando en un canal de navegación en el fraccionamiento El Cid al norte de Mazatlán.

Presuntamente el cuerpo se hallaba con piedras amarradas a sus extremidades inferiores, las manos estaban atadas con cinta a la espalda, también tenía una cuerda en el cuello.

Cándida Cristal Vázquez, “La Chulis” fue reportada como desaparecida el pasado 21 de julio; vestía un short y una blusa tipo pijama.

Madre niega que el cuerpo sea de su hija

Sus padres acudieron para intentar identificar el cuerpo, pero encontraron algunas inconsistencias. Su madre señaló en redes sociales que existen indicios para asegurar que no sea ella.

“Quiero dejar muy en claro que hay varias señas particulares, del cuerpo que fue encontrado en el CID, que no coinciden con los de nuestra hija. Su padre y yo llegando a ver el cuerpo, en seguida de la Fiscalía, esperamos para pasar a identificar. Mi esposo fue quien pasó a identificar y entre las que no se reconocen es un tatuaje, mi hija no tiene tatuajes”, escribió.

Aseguró ya haber hablado directamente con el Gobernador del estado, quien les manifestó su apoyo y dijo que la versión de que podía tratarse de ella había salido de la Fiscalía General del Estado.

“No queremos, ni vamos a permitir, que por dar el carpetazo, digan que ella es, y que nos quieran quitar la oportunidad de seguir en su búsqueda y a los familiares de quienes resulten ser, no le encuentren” señaló en redes sociales.