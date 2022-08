Inicia ciclo escolar con varias escuelas sin luz ni maestros y con basura

Aun con manifestaciones, recuerdos a la progenitora y el caos vial, pudo ser peor este primer día de regreso a clases presenciales, tras dos años de pandemia.

Como se anticipaba decenas de escuelas no tuvieron aire acondicionado, otras electricidad y algunas más estaban llenas de basura, en otras no había maestros y 12 tienen daños estructurales y poco más de 50 sufren los efectos de las recientes lluvias en el sur del estado, por lo que no pudieron reanudar sus clases presenciales.

Lo cierto es que la mayoría de las y los menores fueron entusiasmados a su escuela, aunque muchos con cierto temor porque no habían tenido la experiencia, ya que el preescolar lo hicieron en línea y el ingreso a primaria sería su primera asistencia presencial.

Ojalá que persistan las medidas sanitarias, que no se descuiden los protocolos sanitarios y sobre todo que se limpien los planteles que están llenos de maleza porque además del riesgo de Covid existe también el de dengue ante la proliferación de moscos.

Lamentablemente, al secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda, como ha sido desde su designación le ha quedado grande el paquete y no ha podido dar respuesta a demandas tanto de los padres de familia, maestros, alumnos y de su jefe, el gobernador Alfonso Durazo, quien por cierto se extrañó en este histórico regreso a clases, pero tenemos entendido que estuvo en la Ciudad de México cabildeando lo relacionado al litio.

Hay que aprovechar consulta ciudadana promovida por Toño Astiazarán

Este lunes inició un inédito proceso de consulta mediante la cual la ciudadanía elegirá las obras que considera prioritarias y necesarias efectuar en su comunidad, con lo que el alcalde Antonio Astiazarán busca escuchar a la población y tener una responsabilidad compartida al realizar las obras.

En esta ocasión se puso a disposición de la ciudadanía un abanico de nueve proyectos de sector y siete de zona, en las cuales se invertirán 40 millones de pesos, es decir, son obras de gran impacto y ojalá que se tomen las mejores decisiones.

Esta opción que Toño Astiazarán está abriendo a la ciudadanía es muy importante, porque da sentido de pertenencia a los proyectos y sobre todo, permite evita que se realicen obras “de relumbrón”.

Ojalá que la gente responda y participe, pero sobre todo que elija las mejores opciones y se acostumbre a ser tomada en cuenta en las decisiones de gobierno…

Indudablemente el alcalde está cumpliendo a cabalidad con sus promesas, desde seguridad, bacheo y participación ciudadana, por lo que será de los pocos que tenga algo que informar el mes próximo.

Especulan sobre ciclón que todavía no se ha formado, piden calma

Indudablemente las redes sociales son un arma de doble filo, ya que si bien pueden ser de gran ayuda, también se convierten en un vehículo de alarma, como ocurrió este lunes cuando a través de grupos de WhatsApp empezaron a circular alertas sobre un nuevo fenómeno meteorológico de gran magnitud que impactaría a Sonora.

De hecho fue tanto el temor que se generó que la coordinación Estatal de Protección Civil tuvo que salir a tratar de calmar los ánimos exacerbados y anticipó que el ciclón por el que están alertando ni siquiera se ha formado y no se puede predecir la trayectoria que tendrá.

Recordé al meteorólogo de la Conagua, Martín Barrón, quien siempre estaba al pendiente de los fenómenos los cuales ya formados e incluso ya con la trayectoria fijada, por una u otra razón cambiaban y “no llegaban”, por lo que argumentaba que los meteoros de ese tipo “no tenían palabra de honor”, ahora ¿cómo se puede predecir algo que no se ha formado?

Es ocioso hacerlo, sin embargo, en esta ocasión tras las experiencias de la semana pasada si se generó temor y ahora solo hay que esperar, primero que se forme y de ser así, prepararse en caso de que se fije una trayectoria que impacte al estado.

Correo electrónico [email protected]