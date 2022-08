Aunque no lo crea, la incidencia delictiva va a la baja en Sonora

De acuerdo con la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río Sánchez, la incidencia delictiva en Sonora presenta una tendencia a la baja, y no lo dudamos, los números son fríos y así lo indican.

Sin embargo, la percepción, el temor de la gente, como usted y como yo, no entiende de números y aunque en Cajeme hasta ayer en lo que va del mes habían contabilizado “solo” 30 ejecutados, comparados con los más de 50 de meses anteriores, lo cierto es que lo que las personas quieres es que no ocurra ninguno.

Del Río Sánchez informó ayer en conferencia de prensa, que tanto en Cajeme como en esta capital y Nogales, hasta julio pasado se registró una reducción en los delitos de homicidio, extorsión, robo a casa o negocio, violación, violencia familiar y narcomenudeo.

Empero, parece que en lo que va de este mes la tendencia se revirtió porque tan solo el miércoles en esta capital fueron atacados a balazos cuatro hombres, en dos hechos ocurridos en las colonias Pimentel y Tierra Nueva, con diferencia de dos horas, y extraoficialmente, se dijo que al menos una de las víctimas falleció, aunque la autoridad no confirmó el hecho.

Ni qué decir de Nogales, en donde el martes hallaron el cuerpo de un hombre descuartizado dentro de una maleta y horas después localizaron su cabeza en otro sitio, lo que denota el grado de salvajismo con que actúan ese tipo de delincuentes.

Obviamente que este tipo de hechos, que nos erizan la piel, difícilmente nos permitirán asimilar que la incidencia delictiva va a la baja, sino que por el contrario nos dan ganas de ocultarnos bajo la cama.

En cuanto a la violencia doméstica, a diario vemos los reportes policiacos de mujeres, niñas, jóvenes y adultas, que son golpeadas al igual que varones, pero en menor proporción, lo que nos hace cuestionar ¿la violencia familiar en verdad va a la baja o la gente ya se cansó de denunciar?

Y no, los medios de comunicación no tenemos la culpa de la descomposición social, sino que somos un reflejo de la sociedad, el hecho de dar a conocer un homicidio, un robo, un asalto, un maltrato a las personas, solo nos indica que hay uno o muchos homicidas, ladrones, golpeadores, pero nosotros no les decimos a ellos que delincan, como la autoridad pretende responsabilizarnos.

En aumento y en abandono población de la tercera edad en Sonora

El próximo domingo se conmemora el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores o “día del abuelo” y a lo largo de esta semana se han realizado una serie de actividades para celebrarlos, sin embargo, poco se dice del abandono en que se encuentra este sector poblacional, tanto por parte de su familia como por la autoridad.

En todo el país, pero particularmente en Hermosillo, faltan desde especialistas geriátricos que puedan atender a los ancianos, así como centros de entretenimiento acordes a su edad, en donde puedan dialogar con sus congéneres y pasar un rato de esparcimiento… Más allá de los casinos, no existen sitios para ellos.

Lamentablemente, el maltrato y abandono por parte de familiares está a la orden del día y no solo se trata de golpes, sino de falta de atención, de ignorarlos aunque estén en la misma vivienda.

Cabe señalar que de acuerdo con la Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor, en lo que va de este año se han atendido mil 847 denuncias de maltrato o desatención hacia personas de la tercera edad, pero como sabemos, generalmente las denuncias se quedan muy cortas en comparación con la realidad.

Y ojo, porque actualmente en México y otras partes del mundo se ha dado un cambio en la dinámica poblacional, de tal suerte que en los últimos años, existen menos jóvenes y más adultos, además, la tendencia es que aumente ésta porque cada vez nacen menos niños, por lo que hay que sentar bases para la atención integral y efectiva de los adultos mayores.

