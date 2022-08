Garantizan sanidad de escuelas de nivel básico autoridades educativas

Los planteles son el espacio público de mayor seguridad en el que se implementan medidas para evitar contagios de cualquier enfermedad, dijo el titular de la SEC, Aarón Grageda

Las escuelas de educación básica de Sonora seguirán siendo el espacio público de mayor seguridad en el que convivan niñas, niños y jóvenes, mediante la implementación de medidas preventivas para evitar contagios de cualquier tipo de enfermedad, resaltó Aarón Grageda Bustamante.

El secretario de Educación y Cultura resaltó que, de acuerdo con los datos y estadísticas de las autoridades sanitarias, el panorama es más favorable que al inicio de la pandemia por Covid-19, por lo que alentó a madres y padres de familia y tutores a enviar a las y los estudiantes a clases presenciales.

Indicó que como medida preventiva, se recomienda observar a los menores en el hogar, antes de acudir a la escuela, y verificar que no cuenten con ningún síntoma como dolor de cabeza, fiebre o tos y, en caso de sospecha de fiebre o gripa, aseguró que habrá flexibilidad y empatía, por parte de la autoridades escolar, para quienes se ausenten.

Grageda Bustamante manifestó que aunque el uso del cubrebocas no es obligatorio, se recomienda portarlo correctamente desde el ingreso al plantel hasta su salida, ya que reduce las probabilidades de contagio de enfermedades como el Covid-19.

A la hora del recreo, cuando juegan y comen, o durante las sesiones de educación física, precisó, no es necesario usar el cubrebocas, de acuerdo con la sugerencia de las autoridades de salud.

Informó que se notificó a la estructura educativa que se mantendrán protocolos sanitarios como la ventilación natural o con aires acondicionados de los espacios durante la jornada escolar, el lavado de manos constante y la utilización de gel antibacterial.

Por otra parte, adelantó que cuando se documenten tres casos de contagio de Covid-19 en un aula, se cerrará la misma hasta por cinco días y se monitorearán las condiciones en el resto del plantel.

El funcionario estatal subrayó la relevancia del regreso a clases presenciales de la totalidad de alumnos de educación básica, considerando que las habilidades de convivencia no se adquieren de la misma manera a través de medios electrónicos.

Detalló que, con base en información proporcionada por la Secretaría de Salud en Sonora, el 46 por ciento de las niñas, niños y jóvenes en edades de los 5 a los 11 años ya cuentan con vacuna contra Covid-19, mientras que el 94 por ciento del personal educativo se ha vacunado y, de ese porcentaje, el 58 por ciento ha recibido dosis de refuerzo.

Por lo anterior, enfatizó, existen las condiciones óptimas para el arranque del ciclo escolar 2022-2023, durante el cual la entidad formará parte de la estrategia nacional establecida en la Declaración de Puebla 2022, para abatir las condiciones de rezago y vulnerabilidad derivadas del confinamiento a causa de la pandemia por Covid-19.

Finalmente, refrendó el compromiso del Gobierno de Sonora para brindar asistencia y acompañamiento a los más de 536 mil alumnos y más de 25 mil docentes, personal administrativo y de apoyo que el lunes 29 de agosto iniciarán labores en las tres mil 66 escuelas públicas y 745 privadas de inicial, especial, preescolar, primaria y secundaria.