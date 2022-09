Exigen cero tolerancia al racismo en F1 ante declaraciones de Marko sobre “El Checo”

Más de 12 mil personas han firmado una petición solicitando Cero Tolerancia por el racismo en la Fórmula Uno.

Todo esto es debido a los comentarios que hizo la semana pasada Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, entorno a Checo Pérez, a quien llamó sudamericano al criticar su accionar en las pistas.

Esto se dio antes de que el piloto mexicano fuera segundo este fin de semana en el Gran Premio de Bélgica.

La petición ha sido firmada por más de 12 mil persona en una change.org,

donde se puso como meta llegar a las 15 mil firmas. La misma fue organizada por el sitio de sportscracksmx.

“En la Fórmula 1 existe el racismo y el principal problema es que se permita a dirigentes del deporte motor más importante a nivel mundial expresarse y fomentarlo inclusive dentro de su misma organización. Estereotipando no solo a un individuo sino a casi todo un continente con clara falta de ética, conocimiento y percepción.

“Evidentemente no es la primera vez que esto sucede en la cúpula del equipo austríaco Red Bull, sin embargo sorprende que no se emita ninguna postura por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) a conductas racistas por el asesor de la escudería, Helmut Marko”, se lee en la petición.