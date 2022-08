Exigen apertura de oficina especial de la JLCA para la recepción de demandas laborales

Indican que es necesario ya que el nuevo modelo de impartición de justicia laboral que empezará a operar en Sonora a partir del 3 de octubre

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) Sonora exige la apertura de una oficina especial para recibir las denuncias laborales, debido que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje permanecerá cerrada hasta el 26 de septiembre.

En rueda de prensa, Óscar Ortiz Arvayo y Ramón Holguín Villegas, dirigente y secretario del trabajo, respectivamente, de la CTM Hermosillo, comentaron sobre el nuevo modelo de impartición de justicia laboral que empezará a operar en Sonora a partir del 3 de octubre.

En su intervención, Ortiz Arvayo hizo un llamado urgente al Gobierno del estado para que habilite una oficina donde se pueda recibir cualquier demanda de los trabajadores.

“No existe en las oficinas que normalmente funcionaba la Junta de Conciliación, en el área de colectiva ni individuales, no existe nadie atendiendo este tipo de demandas. El llamado de la CTM Sonora es que de manera inmediata se habilite un lugar, no puede ser que exista un vacío y que las juntas de conciliación terminen de una manera tan triste”, detalló.

En tanto, Holguín Villegas señaló que con el nuevo modelo de administración de justicia las juntas locales de conciliación y arbitraje se cambian por tribunales laborales; además, ahora la solicitud de nuevo sindicato será a través de una plataforma electrónica de la nueva institución Centro de Conciliación y Registro Laboral que es federal y concentrará todas las constituciones de nuevas organizaciones del país.

Sonora forma parte de la última fase de los estados que implementan el nuevo modelo de justicia, donde la oralidad de los procesos será la diferencia del sistema, será muy parecido a los nuevos juicios penales.

Se espera que el nuevo sistema de justicia laboral en el estado inicie de forma exitosa, que las instancias estén preparadas para que no continué el rezago de expedientes, se tiene un acumulamiento histórico de 100 mil con el mismo número de demandas interpuestas por sonorenses que piden justicia, anotó.

Independientemente si los trabajadores tienen la razón o no, la obligación de las autoridades es desahogar los juicios y al parecer no se hizo durante los últimos quince años, por ello, esta situación no se debe permitir con el nuevo modelo, resaltó Holguín Villegas.

Explicó que el Poder Ejecutivo será el responsable del Centro Estatal de Conciliación que dependerá de la Secretaría del Trabajo y el cual deberá ser fuerte y dinámico.

Asimismo, destacó que el área de inspección del trabajo estará cerrada hasta el 12 de septiembre, en esta instancia acuden los trabajadores que han terminado su relación laboral por cualquier situación para su finiquito, al parecer este proceso lo están haciendo los domicilios de las empresas, pero se requiere una guardia.