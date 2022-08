Exige Charlyn Corral trato parejo en la Selección Mexicana

La delantera, quien estuvo en la presentación del jersey del Tricolor, aseguró que se limpien todas las diferencias por las que una vez más no fue convocada con el Tri

Ignorada una vez más de la Selección Mexicana Femenil, la delantera Charlyn Corral exigió un borrón y cuenta nueva y claridad sobre sus ausencias.

Terminó el proceso de Mónica Vergara, pero el técnico interino Miguel Ángel Gamero la dejó fuera de la convocatoria para los amistosos contra Nueva Zelanda y Ángel City FC, los días 2 y 3 de septiembre, en California.

“Quisiera entender las razones por las que soy ignorada o mi trabajo como que no existe, pero bueno, solamente trabajo. Muchas jugadoras me respetan por lo que he hecho y sigo haciendo, simplemente en Selección parece que no es así, me gustaría que dijeran la razón para saber qué es y si puedo hacer algo, hacerlo.

“Que sí, tengo un carácter o que a lo mejor algunas veces no me he quedado callada cuando he visto algunas injusticias, no voy a decir ‘no he hecho nada’. Yo creo que no he hecho nada, simplemente hay cosas que la gente no ha visto bien”, explicó Charlyn en el marco de la presentación del jersey de visitante de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar.

Corral fue quizá la jugadora más destacada del torneo anterior (más allá de que Alicia Cervantes ganó el Balón de Oro de la FMF) y en el actual Apertura 2022 marcha como sublíder de goleo.

“Problemas no he tenido con nadie, con ninguna compañera, con el cuerpo técnico tampoco, no hubo un acercamiento cuando me rompí la rodilla, ha habido muchas cosas ahí que no me he explicado y ahora que veo que tristemente no se consiguió el objetivo que todo mundo creyó, pues creo que es empezar de cero. Si hay esos roces que se limpie todo y se empiece a trabajar bien.

“Con mis compañeras no, yo nunca tuve un problema con nadie, pero puede ser que algo no les guste y quisiera saber por qué. Uno trabaja, la vida de un futbolista es corta y a mí representar a mi país siempre me ha encantado. No me ha sido fácil recuperarme de una lesión, no me ha sido fácil lo que estoy haciendo y que de repente no se valore eso sí te causa duda”, expresó.

En Selecciones Nacionales han insistido en que no hay veto, pero Charlyn no fue considerada incluso en una lista preliminar de 60 jugadoras, en la era de Vergara.

“Espero que todo se limpie, que se empiece a trabajar bien y como siempre he dicho, la jugadora que esté en Selección tiene que ganárselo, si en su momento yo no iba o yo no estaba, pues no pasaba nada, lo que espero es que se limpie todo eso, que se quite todo eso de que hubo, que en el pasado, el futbol es de presente y de lo que aporta una jugadora, quisiera que se empiece de cero”, dijo.