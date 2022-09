Engaña doble de Jennifer López a sus fans; También a los paparazzi

Connie Peña grabó un video en Rodeo Drive para comprobar que la gente y paparazzi la confunden con “La diva del Bronx”

Ponerse en los zapatos de Jennifer Lopez resultó una aventura divertida para Connie Peña.

Peña, famosa por ser la doble de J.Lo, logró engañar a un paparazzi y a varios fans, quienes pensaron que se trataba de la mismísima estrella hollywoodense, y que había ido de “shopping” a la popular calle Rodeo Drive de Los Ángeles.

La realidad es que Connie P, como ahora se hace llamar, grababa un video que lleva por título “Un Día en los Zapatos de J.Lo” como experimento para ver la reacción de la gente al encontrarse con la supuesta diva latina.

“Queríamos hacer ese contenido con un influencer que se llama Henry porque él y los medios me preguntan: ¿es en serio que te confunden con J.Lo?

“Yo les digo que sí, a cada rato, todo el tiempo, por eso me propuse ir de shopping a Rodeo Drive. La experiencia es bonita porque la gente sí se acerca. Así que me pusieron la seguridad y fuimos a Rodeo y él pudo capturar las escenas cuando la gente se me acercaba o gritaba.

“Incluso otros camarógrafos, medios, que decían: ‘¿Jennifer, dónde está Ben Affleck? ¿No deberías estar en tu luna de miel? ¿Cómo la pasaste? Qué hermosa en tu última campaña’… Me gritaban de todo”.

Connie Peña compartió además que hubo personas de Italia, Alemania y de África que se acercaron a saludarla, pensando que era J.Lo.