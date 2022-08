El Gobernador ha estado al pendiente de los damnificados de Guaymas-Empalme

Primero nos quejamos porque no llueve y ahora porque ha llovido mucho, no se nos entiende, pero gracias a Dios que ha enviado la lluvia a todo el estado, así se asegura el vital líquido para el consumo humano, para levantar buenas cosechas y criar buen ganado para exportar y el sacrificio.

El pronóstico es que seguirá lloviendo todo el mes de agosto y septiembre, por lo que hay prepararnos y no andar luego de que no sabíamos. Y no es que sea “saurino”, así lo señalan las autoridades nacionales y estatales…Mientras escribo estas líneas, está lloviendo en Hermosillo.

Durazo Montaño ha estado al pendiente de las familias damnificadas de los municipios de Guaymas y Empalme, pero la situación de emergencia todavía no termina porque sigue lloviendo.

Algunos pueblos se encuentran incomunicados porque el agua desapareció los caminos vecinales. Hay daños materiales por varios millones de pesos aún no cuantificados. No se sabe aún con exactitud cuántas pérdidas de vida han dejado los torrenciales aguaceros. No tengo información oficial si sigue lloviendo en la región Guaymas-Empalme, me imagino que sí.

Lo bueno es que las autoridades están pendientes de todo lo que ocurra en la región, y se cuenta con todas las medidas de auxilio para atender cualquier imprevisto…El Gobernador Durazo ha dicho que no se escatimarán recursos para atender a los 6 mil 500 damnificados de Guaymas y Empalme.

“Estoy asumiendo la responsabilidad mediante un decreto para dotar de recursos a las dependencias cuya participación es imprescindible, exclusivamente en la atención de la emergencia”. El mandatario informó que se hará un censo para saber los daños generales.

Esto con el fin de recibir los apoyos del Gobierno federal. Hay que recordar que el presidente se encontraba en la región cuando se registraron los aguaceros y se comprometió a mandar toda la ayuda necesaria para los damnificados…Mientras, las familias son albergadas en refugios mientras termina la situación de emergencia. Algunos jefes de familia se niegan a dejar solas sus viviendas por el temor de que estas sean saqueadas por la delincuencia. Y con mucha razón, porque las bandas delincuenciales no descansan y de un momento a otro desmantelen las casas y negocios.

A pesar de todo, es bueno que llueva en Sonora, porque pasan años sin que se registren aguaceros como los que se han presentado en los últimos días…El mes de julio ha sido declarado como muy llovedor y agosto para allá va. Los pronósticos de las autoridades señalan que el mes de septiembre, mes patrio y de mí cumpleaños, también lloverá mucho…Esperemos que así sea, porque, repito una vez más, el agua es vida y hay que cuidarla y aprovecharla. Las lluvias han sido generalizadas en todo el estado, por lo que será un año bueno para Sonora…Qué bien.

Anuncia Toño Astiazarán rehabilitación de canchas deportivas de Hermosillo

Las diez canchas más utilizadas en Hermosillo pronto serán rehabilitadas gracias al Gobierno Municipal, Estatal y la iniciativa privada, expresó el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez al anunciar una inversión de 2 millones 396 mil 281 pesos.

Acompañado por Patricia Ruibal Zaragoza, Presidenta de DIF Hermosillo y César Rascón Muñoz, titular del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (CMCOP), el alcalde agradeció la aportación del Gobierno del Estado y la empresa Heineken por hacer equipo con el Municipio para que más deportistas practiquen sin pagar un peso por infraestructura.

Desde la cancha de basquetbol Heriberto Aja, que formará parte de esta rehabilitación, anunciaron la aportación del 15% del Gobierno Municipal, 15% de la empresa Heineken y 70% de los recursos por parte del Gobierno del Estado…Hasta mañana, con el favor de Dios.

