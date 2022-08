Denuncia penal no nos detendrá; Asegura dirigente de la UUH

Seguirán firme en la lucha y no se amedrentarán ante las denuncias penales, dijo Ignacio Peinado Luna

La Unión de Usuarios de Hermosillo va a seguir firme en la lucha social que emprendieron ante la soberbia, amenazas y hostigamiento del que han sido objeto por parte del gerente regional de CFE en Sonora, y no los van a amedrentar con denuncias penales.

Así lo afirmó Ignacio Peinado Luna, dirigente de la asociación, luego que funcionarios de Comisión Federal de Electricidad interpusieron dos denuncias ante la Fiscalía General de la República contra su persona y miembros de la Unión de Usuarios quienes desde el pasado 13 de agosto mantienen un plantón por fuera de las instalaciones de la empresa.

Señaló que las denuncias penales contra su persona, demuestran la persecución de la que han sido objeto todo este tiempo.

“Nosotros vamos a continuar en la lucha, este tema en lo particular, a los usuarios y a mi persona no me amedrenta, vamos a continuar firmes, estamos más unidos que nunca los usuarios, vamos a dar la batalla, y el tema jurídico habré de atenerlo en su momento cuando se nos requiera.

Vamos a continuar firmes porque es una causa, una lucha muy justa, asfixiante la realidad que estamos viviendo los usuarios todos los días, entonces así termine preso nosotros vamos a continuar en la lucha”, aseguró.

Peinado Luna refirió que la CFE está cometiendo un acto de terrorismo contra los usuarios que por su situación económica no pueden pagar a tiempo su recibo, a quienes hostigan y mandan notificaciones donde amenazan con demandarlos judicialmente si no pagan el servicio en tres días o incluso, embargar sus bienes y cubrir el monto facturado.

Atendemos el mensaje que se nos ha enviado, las denuncias que en su momento nos notificarán, entonces nosotros atenderemos en su justa dimensión el tema jurídico, pero la lucha social sigue, las acciones que tenemos van a seguir y vendrán más acciones en esta lucha que estamos emprendiendo los usuarios”, puntualizó.