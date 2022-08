Comparten diseñador Yuri y Lady Gaga

La cantante mexicana justificó el por qué usa vestuarios parecidos y aseguró que es la única que se atreve a hacer algo diferente

La cantante mexicana, Yuri, recientemente se vio envuelta en otra polémica por el ya muy mencionado parecido de sus vestuarios y los de Lady Gaga.

En entrevista para ABC Noticias la cantante reveló que algunos de sus vestuarios para los conciertos que ofrece son hechos por el mismo diseñador que en ocasiones viste a la estadounidense.

Los mando a hacer con los que le hacen la mayoría de las cosas a Lady Gaga. Es el mismo diseñador de Lady Gaga en algunos de sus presentaciones y de sus vestuarios. Nadie le gasta.

“Yo soy la única que le gasto y que me atrevo y eso me hace diferente y eso me da felicidad’’, señaló.

La intérprete de ‘’El apagón’’ y ‘’Maldita primavera’’ mencionó que al ser la única que se atreve a ser diferente, es comparada con la estadounidense.

‘Soy la única atrevida en México, tienen que compararme con Lady Gaga’’, dijo.