Cancela shows Mónica Naranjo por problemas de salud

La cantante señala que tiene un problema con su sistema digestivo que asegura, no es “especialmente grave”

Mónica Naranjo canceló sus próximas presentaciones debido a un problema con su sistema digestivo que asegura, no es “especialmente grave”.

“A veces la vida te coloca un obstáculo inesperado y, cuando todo va bien, te falla una bujía y hay que pasar por el taller”, escribió Naranjo a través de sus redes sociales.

La intérprete de “Sobreviviré” señaló que desde hace tiempo ha enfrentado su enfermedad debido a que es una situación que amenazaba incluso con afectar su voz.

“Aunque no quería, tengo un equipo alrededor que me quiere mucho y que me han obligado a parar a pesar de mis rugidos (porque una diva, a veces, es complicada cuando las cosas no salen como una quiere)”, agregó.

Naranjo, de 48 años, también informó que tampoco arrancará su gira “Mimétika” en octubre en España, debido a que no podrá acudir a ningún ensayo, ni preparar el espectáculo.

“Aunque una no elige cuando le pasan estas cosas, lo que uno sí elige es cómo afrontarlo. Yo lo hago con la mayor de las ilusiones por volver a reencontrarnos y subirme encima de un escenario a finales de año”.

Hasta el momento se desconocen las nuevas fechas programadas; sin embargo, la española aseguró que equipo ya se encuentra trabajando en el encuentro con sus fans.

“Prometo que el abrazo será aún más fuerte cuando podamos vernos”, concluyó.