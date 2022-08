Acusan de asalto y agresión a Frida Sofía

Podría ir a la cárcel en Florida; La hija de Alejandra Guzmán tuvo un conflicto que llegó a la violencia física con una amiga que vivía cerca de su residencia en Miami

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía enfrenta un proceso legal que podría amenazar su libertad y llevarla a la cárcel. Y ahora, se revelaron las imágenes del altercado sucedido hace unos años con una vecina, el cual fue causante de la denuncia por asalto y agresión.

A mediados del 2019, Frida Sofía tuvo un conflicto que llegó a la violencia física con una amiga que vivía cerca de su residencia en Miami, Florida. Los daños recibidos por la vecina de la celebridad, fueron motivo de denuncia con las autoridades.

De acuerdo con la supuesta amiga de Frida Sofía, ella subió al departamento de la acusada para que las dos salieran a comer, pero la nieta de Silvia Pinal se negó y la corrió de la casa a golpes.

“Literalmente, yo acababa de llegar. Yo subí y estuvimos allá como cinco minutos. Y le digo a ella, ‘oye, yo quiero ir a comprar unas arepas’. ‘¡Ay, pu…!’, y me empezó a decir varias palabras. Voy a agarrar a mi perro y se me viene encima”, relató la amiga.

Por otra parte, la versión de Frida Sofía resalta que al negarse a ir a comer, la supuesta víctima comenzó a ofenderla y a golpearla, por lo cual, la celebridad solo se defendió.

“Todo empezó porque ella me dijo, ‘¿por qué no vas a salir? ¿Por qué eres tan antisocial? ¡Claro, por gente como tú…!’ Levanté el brazo y le dije, ‘¡vete de mi casa! ¡Te vas ahora mismo de mi pin… casa!’ Y se me vino encima con la mano así”, narró Frida Sofía.

El 19 de septiembre de este año es la cita para que las implicadas rindan declaración y así dar el dictamen. Si las imágenes muestran que la acusación por los delitos de asalto y agresión hacia la vecina, podría generar una pena de al menos dos años de cárcel.