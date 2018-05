Neymar pudo haber sido el ‘Messi’ del Real Madrid

De acuerdo con Jesús Gutiérrez, quien se desempeñó como entrenador en las fuerzas básicas del Real Madrid, Neymar se pudo convertir en el ‘Messi’ de dicho equipo, ya que el brasileño realizó pruebas en la Casa Blanca cuando apenas tenía 14 años; sin embargo, el crack paulista regresó a Brasil para continuar su carrera con el Santos.

“Neymar es lo mejor que yo he visto en la cantera del Real Madrid y, por lo tanto, era claramente futurible para el primer equipo, pero quién podría decirlo. Nunca vi un chico a esa edad con esas capacidades. He tenido la suerte de trabajar con muchos chicos muy talentosos, pero Neymar era el mejor”.

“Me queda una espina, por el hecho de ser madridista, que al llegar tan joven al Real Madrid, Neymar hubiera podido ser el Messi del Real Madrid. Ese extranjero que llega joven, que en nada se planta en el primer equipo y se tira diez años siendo uno de los referentes”, dijo Gutiérrez a la página Goal.

Asimismo, el ahora responsable de la formación de timoneles en la Escuela Deportiva Moratalaz, reveló que el hecho de que Neymar no firmara con el club merengue se debió al oportunismo de su padre, quien actualmente también funge como su representante.

“Mi decisión final era que había que firmarlo de manera inmediata. Creo que el Real Madrid tenía la misma sensación, la decisión era no dejar escapar al chico. Se comenta que el Real Madrid le ofreció la posibilidad de quedarse y firmar un contrato, y al parecer, el padre debió coger esa oferta del Madrid y enseñarla en Brasil. Por lo que se cuenta, el presidente de Santos dijo: ‘Vuélvete para Brasil, que te buscamos algo similar’. No sé si le mejorarían la oferta o qué, pero el Real Madrid quiso fichar a Neymar, y si no lo hizo, no fue por ningún tipo de error”, sentenció.

El día de hoy el astro del PSG enfrentará al Madrid en lo que serán los Octavos de Final de la Champions League.

Fuente: Diario La Verdad