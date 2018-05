Una buena para la Policía Municipal

Una buena para la Policía Municipal…A quienes está vez les correspondió apuntarse una buena, por las que van de arena, es a los de la Policía Municipal de Hermosillo, por como acaban de atrapar in fraganti a una banda de asaltantes foráneos, procedentes de Agua Prieta, que podría estar relacionada con los últimos atracos de alto impacto registrados en esta Capital. ¡Qué tal!

Eso derivado de lo revelado por el Comisario General de la “Poli” hermosillense, Jorge Suilo Orozco, al dar a conocer que el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) detuvo en pleno robo a un grupo de ladrones cuando asaltaban un comercio en la colonia Villa Bonita, por lo que tras una persecución los alcanzaron en el estacionamiento de un super localizado en Camino del Seri y Quintero Arce. De ese pelo.

Así estuvo ese sonado “golpe” al hampa, con el arresto de tres atracadores que responden a los nombres de Germán, de 29 años de edad; Sergio Fernando, de 29; y Mireya Guadalupe, de 40 años, ésta última al parecer era la que los esperaba en el carro, para emprender la huída “chicoteados”, hasta que fueron sorprendidos en una de esas raterías que habían venido perpetrando. De ese tamaño.

Porque en base a lo adelantado por Jorge Andrés, hay evidencias como imágenes, que hacen suponer que pudieran estar involucrados con el asalto y asesinato del comerciante del mini super “Lino´s”, ocurrido en la colonia Modelo el pasado 29 de enero; así como el que suscitado en el abarrotes La Terraza, del barrio del Apache, donde en un video se observa como intentaron acuchillar al dependiente. ¡Tómala!

En lo que son unos indicios anticipados por Suilo Orozco que están por confirmarse, si se analiza que de buenas a primeras aflorara, que el citado trío de malhechores son unas auténticas fichitas, al contar con antecedentes por varios delitos, entre ellos lesiones y robos, de ahí que lo más seguro es que ahorita los tengan “cantando” o declarando, pa´ ver si no hay más implicados. A ese grado.

Para el caso los arrestados, así como el arma y el botín recuperado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde las manda a investigar Rodolfo Montes de Oca, a cuya instancia por cierto Suilo no dejó de reconocer, por la coordinación y apoyo que han tenido, y que es lo que ha dado como resultado que en esta “Capirucha” ya exista un solo frente contra la delincuencia.

Ahora habrá que estar a la espera de lo que arrojen las investigaciones, para que quede más en claro, en cuántas robaderas más podrían haber participado esos criminales, que a leguas se ve que son de alta peligrosidad, por la frialdad con la que actuaban, al grado de que llegaron a asesinar, si se corrobora que son los que dispararon y mataron a don Fausto Lino, de la tienda “Lino´s”. ¡Pácatelas!

Aunado a que también debería checarse si tienen relación con la hipótesis expuesta por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Adolfo García Morales, de que hay quienes tal vez estarían usando esos hechos a través de las redes sociales para aumentar la percepción de inseguridad entre la ciudadanía, para que la gente tenga un mayor temor y así poner en entredicho las estrategias preventivas. ¿Será?

Ahora hasta una ex reina quiere “hue$o”…Como de ver dan ganas, con la novedad de que ahora hasta una ex reina de belleza quiere “hue$o”, cual es el caso de la ex Señorita Sonora de 1989, Angélica Rendón, por como consideran que está lanzándose como “El Borras” o sin el menor mérito, como preca a diputada local por el distrito VIII, bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT). ¡Zaz!

Si se toma en cuenta que Rendón Moreno es un ex Miss ya muy pasado de moda, si es su ex fama la quieren aprovechar y explotar, más que su capacidad, porque a partir de las declaraciones que se le han oído, sí que da pena ajena, por no vérsele ideas y mucho menos propuestas, de lo que deducen que no sabe ni dónde está parada y lo que significa el mundo de la polaca, como para que pueda aportar algo.

A lo que se le suman las expresiones que ha externado, de que está pidiendo el apoyo ¡de corazón! y de que votará por el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sólo porque “le nace”, pero no por lo que está proponiendo, de ahí el porque digan, que no se le ve que “traiga nada en la bola”, como tampoco en la cabeza, en aras de proponer iniciativas para sus posibles “desrepresentados”.

Tan anda fuera de la jugada la destapada de Angélica, que todavía está hablando de baches en la localidad, cuando hoy en día la mayoría de las calles están repavimentadas, pero pues qué sensibilidad popular puede tener, quien ha vivido entre los de la socialité, lo que refleja que es de las que viven en otro mundo, de lo que se intuye que se sólo se guía por lo que se escucha en los cafés a los que acude.

Es por lo que existe la impresión, de que Rendón ni siquiera conoce las colonias que abarcarían el sector distrital por el que guajiramente pretende contender, al darse por descontado que nunca las ha recorrido, de ahí que lo más probable es que ni sepa dónde están ubicadas, en lo que es una prueba inequívoca de que ahora cualquier quiere vivir con cargo al erario público. A ese extremo.

Promete el “Presi” terminar carretera…Y al margen de que el “Presi” Enrique Peña Nieto viniera a Nogales a inaugurar un hospital del IMSS, que ya estaba muy anunciado, en el marco del 75 aniversario de esa institución, el verdadero espaldarazo pa´ la “Gober” Claudia Pavlovich lo representó el que prometiera, que para antes de irse terminarán la modernización de la carretera de Cuatro Carriles.

Eso por como el “Preciso” ventilara, que esa mega-obra carreteril, catalogada como de las más importantes que han hecho durante su sexenio, según esto quedará concluida para antes que acabe el año, al grado de que apuntara que le tocará entregarla como finalizada, con una inversión de $20 mil millones de pesos, en más de 650 kilómetros que abarcan desde Estación Don, hasta la frontera nogalense.

Toda vez que reconstrucción de esa rúa federal con concreto hidráulico, que está por ser un sueño hecho realidad, es una de las demandas que desde hace años encabezara la propia Pavlovich Arellano, por lo que vaya que es una promesa presidencial que vino a darle más seguridad, de que a esos trabajos iniciados en el 2014, por fin les darán el cerrojazo para beneficio de los sonorenses. Así el acierto.

Lo anterior después del dato dado a conocer por Peña, de que a la fecha esa cinta asfáltica lleva un avance del 74%, con todo y que no deja de existir la incertidumbre, de si verdaderamente le va alcanzar el tiempo para inaugurarla, si se parte de que al Mandatario de la Nación ya se le acabará el corrido o su mandato en septiembre, es decir, en siete meses más, de ahí que todavía esté por verse. Ni más ni menos.

Aunque ojalá y que lleguen a feliz termino esas obras, como las de la Clínica No 5 del Seguro, en la que atenderán a 236 mil derechohabientes de la zona norte del Estado, y en la que invirtieran casi mil millones de pesos, misma que contará con 47 especialidades, de ahí que la Gobernadora dijera que son de las que hacen la diferencia, por ser una de las más modernas de la República Mexicana. A ese punto el avance.

De mal y de malas en las comandancias…Donde ¡ootra vez! volvió a demostrarse que ya urge que hagan algo o que vayan del dicho al hecho para garantizar la seguridad de los detenidos, es en los separos de las comandancias policíacas de esta Ciudad del Sol, y es que ahora navajearon a una persona que estaba arrestada en las celdas de la Comandancia Centro, en las que hace 15 días mataron a uno.

Ya que a la evidente falta de vigilancia en esas áreas de detención provisional, ahora se le agregó la agravante o falla, de que se les “colara” o filtrara una arma blanca, que es con la que hirieron a la nueva víctima, como lo confirmara el Supervisor de la Policía Municipal, Juan Alberto Salcido Ley, del ahí el porque ya llevan a cabo las indagatorias, para determinar quién incurrió en ese error y horror. ¡Ñácas!

Por a todas luces ser evidente que hubo una omisión del o los responsables de hacerle las respectivas revisiones a los que ingresan a esos centros de reclusión temporal, ante lo que advirtieran que esa negligencia tendrá consecuencias para el personal que tiene esa encomienda, por ser obvio que no están haciendo bien su chamba, y para prueba está ese enésimo incidente que tuviera lugar. ¡Vóitelas!

Casi por nada es que sentenciaran, que una vez deslindadas las responsabilidades, aplicarán las sanciones de rigor, conforme lo estipulado en la Ley, a raíz de que “el horno no está para bollos” o para que continúen pasando esos cuestionados y comentados actos delictivos que están de no creerse, eso porque ya antes hubo un asesinado, así como un muerto por un infarto y nadie vio nada. ¡Ajá!

Aún y cuando el mismo Salcido Ley reconociera, que hasta cámaras de “seguridad” hay en esos lugares, lo que viene a reflejar que no les han servido de nada, por como han continuado sucediendo esos enfrentamientos, sin que hasta ahora hayan sancionado a nadie, lo que deja entrever que ya se hace necesario que “aprieten tuercas” al respecto, para que realmente sen unas zonas seguras. ¿Qué no?

