En Sonora se han creado 22 mil 788 nuevos empleos en un año: Jorge Vidal

De enero de 2017 a enero de 2018 Sonora ha crecido 3.94% en empleo, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), declaró el Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada. Señaló que en el primer mes del año, se crearon 2 mil 838 empleos, con esto se acumulan de enero de 2017 a enero de 2018, 22 mil 788 nuevos empleos, lo que significa una tasa de crecimiento anual de 3.94%”, explicó.

El funcionario estatal indicó que INEGI recién publicó la cifra de desocupación para el último trimestre de 2017, donde Sonora presentó una desocupación de 3.6% lo que representa 50 mil 810 personas. En su comportamiento anual en promedio sonora presento una tasa de 3.7%. Cabe señalar que en el inicio de la administración la tasa de desocupación en la entidad era de 4.9%.

El titular de economía destacó que la confianza en la Administración de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, permite que continúen las inversiones y la generación de nuevos empleos. Señaló que Sonora continúa creciendo aún en el ambiente de cierto nerviosismo por la renegociación del TLC y las políticas proteccionistas de Donald Trump”, señaló.

Tomará protesta el próximo domingo Ricardo Anaya como candidato presidencial del PAN

El diputado local del PAN, Moisés Gómez Reyna, aseguró que en la coalición PRD, MC y el blanquiazul, en un 85 por ciento coinciden, por lo que no habrá problemas para gobernar en caso de ganar la elección presidencial. Dijo que los principales problemas del país son la inseguridad, inequidad, salud, vivienda, alimentación y seguridad económica.

Señaló que lo más difícil cuando se va en coalición es ponerse de acuerdo, porque por naturaleza humana, los participantes primero ven el interés personal y de grupos, que el general…Hay que trabajar por un proyecto político superior, dejando atrás los proyectos personales, manifestó.

Con relación del porqué el PAN se ha “dormido” para elegir a sus posibles candidatos a los diferentes puestos de elección popular, el legislador blanquiazul expresó que “no por mucho madrugar amanece más temprano”. Gómez Reyna no habló de su proyecto personal, pero debe de tener alguna “pluri” prometida, que podría ser al Senado o una diputación federal.

En el caso del candidato o candidata al Senado de la República, mencionó que la primera posición será para el Partido Acción Nacional (PAN) y la segunda para el partido Movimiento Ciudadano (MC). También podría encajar muy bien en esta candidatura, pero se comenta que será el diputado local, Luis Serrato Castell. Sin embargo, en política todo puede suceder…Hay que esperar.

También informó que el próximo sábado se reúne el Consejo Nacional del PAN y, el domingo, tomará protesta como candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés. El diputado Gómez Reyna, fue el invitado en la reunión del Grupo Compacto de columnistas políticos, que celebran todos los martes la cafetería del Hotel Bugambilia.

Inicia Coesprisson operativo de cuaresma 2018

Para proteger la salud de los sonorenses esta temporada de cuaresma, la Secretaría de Salud del Estado, a través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson), iniciará el operativo de cuaresma 2018. Pascual Axel Soto Espinoza, titular de la dependencia, señaló que este operativo busca intensificar las verificaciones a los establecimientos p donde se expende comida, especialmente productos del mar, cuyo consumo se incrementa en la temporada de cuaresma.

“Estaremos realizando este operativo en las 14 Unidades de Control Sanitario con las que contamos en el Estado, con recorridos y verificaciones en los puntos de más afluencia; realizando capacitaciones a vendedores ambulantes y restauranteros”, resaltó Soto Espinoza.

Asimismo, dijo que el operativo inicia el 14 de febrero y culmina el 8 de abril, además se verificará el agua en plantas procesadoras de hielo, purificadoras de agua, albercas, y en los baños de casetas, centrales camioneras, aeropuertos y los puntos de más afluencia. Agregó que se estará revisando también la temperatura en los restaurantes, para que no se dé la presencia de fauna nociva y que no exista contaminación cruzada, todo esto encaminado a que se ofrezcan productos inocuos y de calidad.

“Si se perciben condiciones en los establecimientos como que el producto del mar se encuentra fuera de temperatura o que no está en cama de hielo, invitamos a denunciarlos al 01-800-4-RIESGO (743746)”. Señaló que son cuatro las recomendaciones principales que deben de seguir las personas para esta temporada de cuaresma, como lavarse bien las manos, evitar usar tablas de madera para picar productos del mar; utilizar distintos trapos para secar y limpiar; y lavar los utensilios cada vez que se utilicen.

Con dicho operativo se pretende hacer un cerco sanitario responsable, que repercute directamente en la salud de la población y ayude a bajar índices de cuadros diarreicos y brotes que se puedan presentar en la población… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas del día y nosotros decidimos qué hacer con ellas

