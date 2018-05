Empatan Tigres y los Lobos BUAP

Los Tigres continúan sin ganar en patio ajeno. Esta vez no perdieron, pero sólo pudieron empatar sin goles ante los ahora antepenúltimos de la tabla general, Lobos BUAP, en Puebla.

El equipo felino se quedó con 10 hombres desde el minuto 20 por la expulsión de Rafael Carioca y aunque intentó, no pudo marcar, para tener que conformarse con lograr su segundo punto de visitante en el torneo, tras derrotas ante Puebla y Pumas, y una igualada ante Querétaro.

Aunque se quedaron con uno menos, Tigres tuvo sus opciones para anotar, siendo las principales dos antes del medio tiempo; una de Eduardo Vargas al 41′ y otra de Ismael Sosa, al 44′ en una descolgada.

En el segundo tiempo ambos equipos, de acuerdo a sus circunstancias, buscaron anotar, Lobos teniendo el balón más tiempo, y Tigres replegado y con peligrosos contraataques.

Las llegadas más peligrosas de Lobos fueron un par de jugadas de Jerónimo Amione y e Irven Ávila a la mitad del complemento, mientras que Vargas se creó una que pudo ser un golazo al 71′, al levantar el balón y patear de media tijera.

Enner Valencia, que entró de cambio por Sosa, se quitó a dos hombres dentro del área, pero voló el balón al 82′.

Si bien le afectó la expulsión, Tigres no había tenido su mejor momento en el partido con 11 en la cancha, pues su accionar aún no es el esperado y eso se reflejó en el Estadio Universitario BUAP.

Los Lobos, que pelean por no descender, sumaron una unidad para apenas llegar a 5 y dejar el sótano al Atlas, que llegó esta noche a 4 unidades. Tigres se quedó con nueve puntos y el sábado regresan a casa al recibir al Atlas; además se les viene el primer juego de la Concachampions al visitar el martes al Herediano de Costa Rica.