No necesito de tu amor ni apoyo: Kim Cattrall a Sarah Jessica Parker

Queda claro, a Kim Cattrall no le interesa tener relación con Sarah Jessica Parker, con quien trabajó en la exitosa serie “Sex and the City”.

Verás, a días de darse a conocer la muerte del hermano de Kim, Sarah se tomó la molestia de enviarle el pésame a través de redes sociales, acción que “Samantha Jones” no vio con buenos ojos.

“Queridísima Kim, mi amor y mis condolencias a ti y a los tuyos. Buen viaje a tu querido hermano. Besos.”, escribió Sarah en el Instagram de su ex compañera quien posteriormente agradeció el apoyo de sus compañeras de serie, bueno, no a todas.

Recientemente Cattrall dejó claro que Sarah no es “santa de su devoción”.

“No necesito de tu amor ni apoyo en estos trágicos momentos @sarahjessicaparker”, cita y agrega: “mi madre me ha preguntado hoy ¿cuándo esa Sarah Jessica Parker, que es hipócrita, te va a dejar en paz? Tu contacto continuo es un recordatorio doloroso de lo cruel que fuiste entonces y ahora. Déjame ser muy clara (si no lo he sido ya). No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu imagen de niña buena”.

*Sí, olvida una tercera película de Sex and the City, por lo menos con el elenco completo.

Fuente: SDP noticias