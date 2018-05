Arresto de Esteban Loaiza salpica a todos los mexicanos

Si de por sí el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y un gran número de “gringos” tiene una pésima opinión de los latinos en general y mexicanos muy en particular, el arresto del ídolo deportivo, Esteban Loaiza, por posesión de narcóticos será tomado seguramente como bandera para intentar construir más rápido el muro con México.

Y es que para el presidente estadounidense, como lo ha expresado hasta el cansancio, los mexicanos somos además de flojos, homicidas, narcotraficantes y una serie de calificativos más, y hechos como el que el beisbolista quien jugó muchos años en Grandes Ligas, esté sujeto a investigación por tráfico de drogas, le reafirmará lo que piensa de nosotros.

Cabe señalar que Loaiza no tenía consigo los 20 kilos de cocaína y heroína que se le atribuyen, sino que estaban en una casa que renta, sin embargo, fue denunciado por actividades ilícitas y de ahí derivó en la revisión de la vivienda que alquila en San Diego.

El también viudo de Jenny Rivera, ya arrastraba mala fama por hechos personales, e incluso, como en su momento se dijo, se le relacionó con Chikis, la hija de su mujer, lo que derivó en la separación, sin embargo, no se le había ligado con el tráfico de enervantes hasta ahora.

Al bajacaliforniano se le fijó una fianza de 200 mil dólares, que hasta el momento de redactar estas líneas no había cubierto, por lo que seguía en prisión y este miércoles deberá presentarse ante la Corte y ya veremos cómo se declara.

Habrá que abonarle una buena y una mala a los Policías Municipales

“Tablas” salieron los agentes municipales, luego de darse a conocer este día que un detenido fue herido con arma blanca cuando se encontraba en las celdas de la Comandancia Centro, sin que los responsables se hayan dado cuenta, y por otro, la buena, es que lograron detener a tres personas, una de ellas mujer, a quienes se relaciona con el homicidio de Don Lino, el abarrotero de la colonia Modelo asesino durante un asalto.

El Comisario General, Jorge Suilo dio a conocer que los agentes municipales capturaron a los dos individuos y a la fémina, luego de que asaltaron en un comercio de la colonia Villa Bonita y tras protagonizar una persecución que terminó en los bulevares Camino del Seri y Quintero Arce.

A este trío de aguapretenses se le atribuye también el frustrado ataque con arma blanca a un comerciante de la colonia El Apache, que se difundió en redes sociales el domingo, el cual se hizo viral y muestra cuando el hombre es atacado con enorme cuchillo por uno de los dos sujetos, quien alcanzó a defenderse y logró que los sujetos se fueran.

También y gracias a videos y declaraciones de testigos, podrían estar involucrados en el homicidio de Don Fausto Lino, dueño del comercio ubicado en la colonia Modelo quien fue asesinado el pasado 29 de enero, en el frustrado asalto y en presencia de su familia, lo que traerá cierto consuelo a la familia, aunque ello no revivirá a su víctima.

Y por cierto en la mencionada corporación policiaca, como señalamos de nuevo se registró un hecho violento en las celdas de la Comandancia Centro, en donde evidentemente alguien no está haciendo bien la tarea porque cómo no se revisó a cabalidad que los detenidos no llevaran armas y por otro lado, cómo no se dieron cuenta del ataque para impedirlo.

Suponemos que alguien debe de responder tanto al Comisario Suilo Orozco como a la Presidenta Municipal en funciones, Angelina Muñoz, porque no es el primer caso y apenas hace unos días un hombre falleció ahorcado por su agresor, tras protagonizar varias riñas en los separos, sin que nadie haya visto nada… Insistimos alguien está ciego o miope…

