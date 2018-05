Frena Padrés cambio de reclusorio

El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, consiguió frenar por el momento su traslado a un penal distinto al Reclusorio Oriente, donde se encuentra recluido desde noviembre de 2016.

El juez Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió la suspensión provisional al ex mandatario en el juicio de garantías que promovió el pasado 9 de febrero contra la orden de su traslado.

“Se concede la suspensión provisional para el único efecto de que el quejoso no sea trasladado a diverso centro de reclusión”, ordenó el juez.

La admisión de la demanda fue publicada este lunes. El próximo 16 de febrero, si las autoridades señaladas como responsables remiten todos sus informes, el juez decidirá si mantendrá la suspensión de manera definitiva hasta que culmine el juicio de amparo.

De la misma manera, fijó el 6 de marzo para iniciar la audiencia constitucional en la que analizarán todas las constancias del expediente para determinar si concede o no el amparo.

El ex mandatario permanece en el Reclusorio Oriente porque enfrenta una acusación por “lavado” de dinero y defraudación fiscal ante un juez penal federal con sede en dicho centro de internamiento.

El 8 de febrero pasado el juez Decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales dictó auto de libertad a favor del ex funcionario debido a que no existen elementos suficientes para mantenerlo sujeto a proceso por ambas acusaciones.

En consecuencia, ahora el ex gobernador únicamente tiene pendientes las acusaciones de “lavado” de dinero y defraudación fiscal que se llevan en un proceso penal ante un juez del Estado de México.