Compartirán casa Stanton y Ramos

Giancarlo Stanton y AJ Ramos, ex compañeros con los Marlins de Miami y aún buenos amigos, estudian la posibilidad de compartir una casa esta temporada ahora que ambos juegan en Nueva York.

Podría ser un arreglo conveniente, debido a que uno de los dos estaría de gira la mayor parte del tiempo – excepto cuando Stanton y los Yanquis se enfrenten a Ramos y los Mets en la Serie del Subway.

“Le voy a dejar algunas trampas. Saben, podría impedir que duerma y ese tipo de cosas”, dijo Ramos. “Pero no, aún estamos buscando. No hay nada seguro hasta el momento”.

Durante su aparición en el campo primaveral el lunes, se le preguntó al relevista de los Mets como dividiría la cuenta de víveres con un compañero que tiene un contrato por 325 millones de dólares.

“Oh, él compra todo. Claro”, dijo Ramos sonriendo. “Estoy jugando, son buenos tiempos”.

Ramos, quien en 2016 fue al Juego de Estrellas, fue canjeado a los Mets en julio pasado. Stanton fue enviado a los Yanquis en diciembre como parte del esfuerzo de Miami para reducir la nómina.

Stanton sacudió 59 jonrones el año pasado, la cifra más alta en Grandes Ligas desde 2011, y ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Ya no jugará en el extenso Marlins Park, sino en el Yankee Stadium que beneficia a los bateadores, especialmente por el jardín derecho.

“Puede sacar la pelota por ahí con un mal swing. Ese parque es muy chico”, dijo Ramos.

“Básicamente puede escupir esa pelota fuera del parque. Así que creo que le va a ir muy bien”.