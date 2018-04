En Pocas Palabra

Habrá renuncias de funcionarios públicos que buscarán puestos de elección popular

En estos primeros días del año se darán algunas renuncias y solicitudes de licencia para separarse de los cargos públicos, debido a las aspiraciones políticas de funcionarios de las administraciones estatal, municipales y federales. Otros se irán porque no han dado el ancho y los alcaldes, gobernadora y federación tendrán que entregar buenos números a la ciudadanía al dejar el poder. En Sonora habrá cambios de presidentes municipales y diputados locales. La gobernadora continuará tres años más al frente del estado.

Sin embargo, se contempla la renuncia de algunos funcionarios, principalmente de secretarios y subsecretarios que aspiran a un puesto de elección popular. Se espera la separación del puesto de Ernesto De Luchas Hopkins en la secretaría de Educación y Cultura. También la del secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella. El “Pato” y el “Potrillo” solo esperan la decisión de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, porque podría darse el caso de no aceparles la renuncia.

Otro que podría presentar la renuncia en estos primeros días del año es el doctor Gilberto Ungson Beltrán, a causa de tantos problemas que le está causando a la gobernadora en las diferentes dependencias del sector, como el caso del Hospital Oncológico, la inconformidad de los enfermeros y enfermeras del Hospital de la Mujer y el asunto del cambio de dos bebés en el Hospital Infantil…Le estregaron a los recién nacidos a diferentes mamás. Un problema muy serio.

En los pocos más de dos años que lleva la actual administración, el sector Salud no ha respondido a la altura de los sonorenses. Al principio se culpaba a la pasada administración, pero ahora ya no hay pretexto, más ahora que la Gobernadora anunció que el 2018 será el “Año de la Salud” en Sonora. Con funcionarios no aptos, la mandataria no puede planear buenos resultados. Algunos que defienden al secretario culpan a funcionarios subalternos del titular Ungson Beltrán.

Solo cité tres casos de la secretaría de Salud, pero ha habido más en estos dos años del actual gobierno, por lo que la mandataria debe de poner las “cartas sobre la mesa” para saber quién le está fallando en esta dependencia como en otras que no están poniendo “el extra” en sus cargos públicos…Repito, algunos funcionarios dejarán las administración para buscar puestos de elección para ganar por mayoría de votos o por “dedazos”…Qué bien, tienen todo el derecho.

Se suma Moreno Valle a favor de la candidatura de Ricardo Anaya

A través de un mensaje en redes sociales, el exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, declinó en sus aspiraciones de ser candidato presidencial y ofreció su respaldo al único precandidato registrado por el PAN y por la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés. “Es evidente que existe un consenso a favor de quien debe ser el abanderado. En este contexto, sostuve reuniones con mi familia, equipo de trabajo, colaboradores, y juntos tomamos la decisión de no convertirnos en un obstáculo para que el PAN se mantenga unido y México al frente logre sus objetivos”, detalló.

Moreno Valle explicó que él desde Acción Nacional fue uno de los principales promotores del Frente Opositor, por lo que seguirá respaldando esta coalición en la cual también están integrados el PRD y Movimiento Ciudadano (MC). “Adicionalmente fui promotor de la coalición que fue validada por la autoridad electoral el pasado 22 de diciembre, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano para enfrentar las elecciones federales de este año”, refirió.

El también presidente de la Comisión Política Nacional del CEN del PAN, afirmó que él llegó a través de una alianza entre partidos a la gubernatura poblana hace siete años y que de la misma manera apoya esta vía para la alternancia política a nivel federal. “Estoy convencido que México necesita un cambio de régimen y para lograrlo, y para lograrlo se requiere de la suma de distintas fuerzas políticas que impulsen y proyecto común.

Regresan a clases alumnos de preescolar, primaria y secundaria de Sonora

Este lunes 8 de enero regresan a clases más de 627 mil alumnos y 26 mil docentes de educación preescolar, primaria y secundaria en Sonora, anunció el Subsecretario de Educación Básica, José Víctor Guerrero González. Agregó que, acorde al calendario escolar vigente para el ciclo 2017-2018, las cuatro mil 693 escuelas públicas y particulares incorporadas en la entidad, deberán reanudar labores en el horario escolar de invierno establecido para cada nivel educativo.

Precisó que dicha medida es conocida por la estructura educativa, quienes notificaron oportunamente a los padres de familia sobre la finalización del periodo vacacional de invierno. Exhortó a los padres de familia, docentes y comunidad en general, para implementar las medidas de precaución pertinentes y apoyar en las acciones de seguridad y prevención durante el regreso a clases, con el objetivo de que éste transcurra de manera ordenada y tranquila.

Recordó que el periodo vacacional de invierno inició el jueves 21 de diciembre de 2017 y finalizó este viernes 05 de enero. Además, dijo, forma parte de los acuerdos establecidos por la dependencia y las secciones 28 y 54 del SNTE. El Subsecretario de Educación Básica también hizo el llamado a la comunidad escolar, para impulsar la capacitación docente, la vinculación con la sociedad y el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes lo que resta del ciclo escolar.

Durante el regreso a clases estará disponible la Línea de la Educación 01 800 623 77 00 al servicio de los padres de familia desde cualquier municipio de la entidad y en Hermosillo el 2 18 37 57… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas del día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

[email protected]

www.facebook.com/elreporterodelacomunidad

Twitter:@elreporteroson