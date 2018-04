Destacan potencialidades de hijo de Estrada

El talento del mexicano Carlos López Estrada es reconocido por Variety al seleccionarlo como uno de los 10 directores que el público debe ver en 2018.

Especialmente, por su ópera prima, Blindspotting, que se estrenará este mes en el Festival de Sundance.

Eso le ha valido la mención en la revista estadounidense, además de la felicidad y orgullo de su madre, la reconocida productora televisiva Carla Estrada.

“Mi hijo se lo merece porque es supertrabajador, sencillo y amoroso. Saber que Variety lo eligió me llena de una enorme satisfacción porque es un éxito que logró solo, sin ayuda de nadie.

“Se fue a otro país, con un idioma diferente, lejos de su familia y su cultura para brillar con luz propia”, dice Estrada, en entrevista telefónica.

El cineasta, de 29 años y quien también ha hecho videoclips para bandas como “Goo Goo Dolls” y “Capital Cities”, ya compartió con su madre algunas escenas de “Blindspotting”, filme que ha sido calificado como un homenaje a la ciudad de Oakland, California, y que aborda la brutalidad policial.

“Vi una parte de la película y no lo digo por ser mi hijo, pero de verdad que está tan bien hecha que pareciera que es de un director con muchísima más experiencia.

“Como mamá, me gusta saber de su trabajo; como productora no me atrevo a darle alguna recomendación porque él sabe mucho más que yo en el mundo del cine. Ahora sólo me queda esperar el estreno en Sundance y acompañarlo”, afirma.

Recuerda que Carlos pasó gran parte de su niñez en los foros televisivos, acompañándola en la grabación de distintas telenovelas, experiencia que lo marcó.

“Durante sus primeros siete años casi siempre lo tenía conmigo en las grabaciones, hasta que me entró una cruda moral de que le estaba quitando su tranquilidad y dejé que hiciera su vida como cualquier pequeño.

“Pero quién iba a imaginar que todo lo que observaba, escuchaba y veía en mis producciones le serviría en un futuro para formar su propia carrera”.

Desde hace 15 años López Estrada vive en Estados Unidos, actualmente en Nueva York. Estudió cine en la Universidad de Chapman, California.

“Cuando se mudó me enojé. De verdad cuestioné por qué se va, por qué se aleja, si aquí tiene todo, hasta sopa caliente; allá, quién lo va a cuidar como yo.

“Hoy me doy cuenta de que la distancia le ayudó a valorar el trabajo, el esfuerzo, y lo que más gusto me da es que se está ganando él solo el cariño del público y de la industria en la que se desenvuelve”, añade Estrada.

El filme va a la Competencia Dramática de EU, con cinco funciones entre el 18 y 25 de enero.