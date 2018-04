Del Toro y Coco ganadores de los Globos

El realizador mexicano ganó el premio a Mejor Director y la cinta Coco sobre el Día de Muertos, ganó a Mejor Película Animada

El mexicano Guillermo del Toro se alzó este domingo con el premio al Mejor Director en los Globos de Oro, gracias a su película La Forma del Agua.

Éste es el primer Globo de Oro que gana el cineasta, quien también estuvo nominado al premio de Mejor Guión.

Del Toro competía en la categoría de dirección contra Christopher Nolan (Dunkerque), Martin McDonagh (3 Anuncios por un Crimen), Ridley Scott (Todo el Dinero del Mundo) y Steven Spielberg (The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono).

La Forma del Agua, que se estrenará el 12 de febrero en cines mexicanos, cuenta la historia de Elisa (interpretada por Sally Hawkins), una mujer muda que se enamora de una criatura marina a principios de la década de los 60.

El filme recibió siete nominaciones al Globo de Oro, más que cualquier otra película este año, y ganó en septiembre pasado el León de Oro, máximo premio del Festival Internacional de Cine de Venecia.

La cinta animada de Pixar Coco, cuya trama se desarrolla durante el Día de Muertos, ganó el Globo de Oro a Mejor Película Animada este domingo.

“Coco no existiría sin la increíble gente de México y sus bellas tradiciones del Día de Muertos. Muchísimas gracias”, dijo el director Lee Unkrich.

Entre otros ganadores de la noche estuvo James Franco, quien se llevó el galardón por segunda vez en su carrera.

El californiano fue nombrado Mejor Actor en una Película de Comedia o Musical gracias a The Disaster Artist: Obra Maestra, cinta que él también dirigió.

El histrión interpretó a Tommy Wiseau, cineasta que realizó The Room, película considerada como una de las peores de todos los tiempos.

Franco había ganado su primer Globo de Oro en 2002, gracias a su actuación protagónica en la película para televisión James Dean.

Sam Rockwell fue otro de los triunfadores, al llevarse el premio a Mejor Actor de Reparto por la película 3 Anuncios por un Crimen.

En el filme de Martin McDonagh, el histrión interpreta a un oficial de policía racista en un pequeño pueblo estadounidense.

“Esta película es sobre la compasión, y creo que necesitamos un poco de eso en estos días”, dijo en su discurso.

La australiana Nicole Kidman se llevó el cuarto Globo de Oro de su carrera, como Mejor Actriz en una Miniserie o Película para TV, gracias a su interpretación en la serie Big Little Lies.

Kidman dio vida en la serie de HBO a Celeste Wright, una madre de familia que es víctima de abuso por parte de su esposo.

Al recibir su premio, Kidman refirió a los escándalos recientes en Hollywood.

“El personaje al que interpreté representa algo en lo que se centran nuestras conversaciones actuales: el abuso. Creo y espero que podamos generar un cambio mediante las historias que contamos y la manera en la que lo hacemos”, afirmó. “Mantengamos viva la conversación. Hagámoslo”.

Durante la alfombra roja del evento, varias celebridades, entre ellas Meryl Streep, Penélope Cruz y Michelle Williams, vistieron de negro como protesta a la inequidad y al acoso sexual en Hollywood.