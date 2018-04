Caen los Charros ante Tomateros

La ofensiva de los Charros de Jalisco despertó tarde en el quinto juego y cayeron 5-4 ante los Tomateros de Culiacán, para quedar abajo en la serie 3-2.

En lo que fue la mejor asistencia en el Estadio jalisciense en cuatro años, los tapatíos estuvieron cerca de empatar una desventaja de cuatro carreras.

El nuevo récord de asistencia en el inmueble de Zapopan es de 13 mil 992 aficionados.

Para este juego, se habilitó la zona de Lateral Primera Base Alta, que alberga a mil 500 personas más.

Luego del dramático triunfo del viernes, que empató la serie a 2-2, la novena local tendría sobre la loma a su pitcher número uno de la rotación para playoffs, pero Tyler Alexander no salió en su mejor noche.

Justin Greene abrió el juego con doblete y anotó con hit de Sebastián Elizalde, y en la segunda entrada, Ronnier Mustelier comenzó la tanda de bateo con sencillo y puso el 2-0 en la pizarra con rola de Alfredo Amezaga.

Jalisco se acercó en el marcador en el cierre del segundo capítulo, con solitario cuadrangular de Japhet Amador. “El Gigante de Mulegé” la botó por segunda noche consecutiva.

Tyler volvió a tener problemas en la cuarta entrada al iniciar entregando base por bolas a Andy Wilkins y permitir imparable de Mustelier. Con 2 outs, Alí Solís vació las bases con jonrón por toda la pradera central.

Luego del jonrón de Amador, Anthony Vázquez sólo le permitió 3 hits a la ofensiva jalisciense y no toleró carreras de la tercera a la octava entrada.

Para el noveno rollo, Benjamín Gil, manager de Culiacán, puso a trabajar a su bullpen y envió a Gerardo Sánchez, lo que los Charros aprovecharon para activar sus maderos.

Amador bateó sencillo, Agustín Murillo conectó doble y Jabari Blash impactó cuadrangular del por el jardín izquierdo, para poner a Jalisco a una anotación del empate, pero la reacción ya no tuvo más pólvora y cedieron el quinto de la serie, que será este domingo en Culiacán a las 18:00 horas.