Viaja Jorge Sánchez a Holanda

Las Águilas del América informaron el traspaso de su lateral al conjunto de Ámsterdam y esta misma noche viajó para rubricar su contrato con el conjunto neerlandés

Jorge Sánchez partió rumbo a Holanda la tarde de este sábado para cumplir su sueño de jugar en Europa para un equipo como el Ajax de Ámsterdam, el cual consideró que le da una gran oportunidad que implica mucha responsabilidad luego de concretarse la negociación con América.

Claro, mucha felicidad y motivación, pero mucha responsabilidad, el ir a Ajax es una oportunidad única y de oro que no se da siempre, es un equipo que venía siguiéndome y la verdad que me siento muy honrado, me toca ir a entregarme al máximo, llegar a tope al Mundial y ganarme un lugar”, expresó.

En los Países Bajos se encontrará con un gran amigo, ex compañero de América y con quien comparte grupo en Selección Mexicana como lo es Edson Álvarez, quien hoy en día es un referente del cuadro de Ámsterdam.

La verdad que muy contento, ya me está esperando con los brazos bien abiertos, esperemos que podamos hacer historia juntos y seguir pasándola bien, porque en América tuvimos muchos momentos de alegría y esperemos en Dios que así nos siga yendo”, dijo, al tiempo de agregar que el hecho de que esté ahí Álvarez será un aliciente para poder tener un buen proceso de adaptación.

En todos los aspectos Edson (Álvarez) es importante, en el idioma en el cambio drástico de un país a otro, creo que tener a una persona que te está ayudando, que te guíe por el buen camino y así siempre ha sido, Edson y yo somos muy muy amigos y eso nos ayuda a salir adelante”, agregó.

En lo que respecta a la Selección Mexicana, el lateral reveló haber platicado con Gerardo Martino durante su proceso de contratación con Ajax y espera que, así como él, más jugadores mexicanos vayan a Europa.

Yo he platicado mucho con el ‘Tata’ (Martino), es un hombre que siempre está tan pendiente de todas las cuestiones, desde que comenzaron los rumores él estuvo al pendiente y comenzó a hablar conmigo, está tranquilo y contento de que haya jugadores como nosotros que estén dando el salto a Europa, esperemos seamos muchos más”, explicó.

Finalmente, Jorge tuvo unas últimas palabras para América y sus aficionados por todo lo que vivió en la institución durante cuatro años.

Mucho agradecimiento por todo el apoyo, sé que hubo momentos muy complicados, pero eso es parte del futbol, me voy tranquilo porque también les regalé un título y gracias a Dios pasé momentos inolvidables, buenos, malos, pero eso es lo importante de un jugador, que sobre todas las cosas hay que sobreponerse, ahí es donde te das cuenta del jugador que eres, pero yo me quedo muy tranquilo y agradecido eternamente con América”, sentenció.