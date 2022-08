“Truena” Julia Palma contra Vicente Fernández

Bloqueaba carreras de colegas y nuevos talentos; La cantante reconoció a la viuda del Charro de Huentitan por aguantarle sus infidelidades

La cantante Julia Palma armó controversia luego de que afirmó que Vicente Fernández bloqueaba las carreras artísticas de otros colegas y de nuevos talentos.

Ahora asegura que por su personalidad machista, probeblemente haya ejercido violencia en contra de su esposa, María del Refugio ‘Cuquita’ Abarca, por lo que incluso le aplaudió haberlo aguantado tantos años.

“Mis respetos para la señora ‘Cuquita’ porque aguantó ella lo que yo no aguantaría ni lo que muchas mujeres no aguantaríamos. Si ella lo aguantó, pues mis respetos y consideración hacia la señora porque no ha de haber sido nada fácil soportar este peso de tanto engaño, de tanto dolor”.

Aseguró que Fernández probablemente era una persona difícil de aguantar como esposo debido a las especulaciones sobre sus infidelidades, hijos no reconocidos y actitudes violentas.

“Todos los hombres cuando son así de exageradamente mujeriegos son machos y dentro del machismo hay violencia, porque incluso la violencia no nada más es un golpe, es que acaben con tu dignidad”.

Puntualizó que no le habría gustado tener un esposo como ‘El Charro de Huentitán‘, pues le daría pánico soportar el lado de macho que siempre demostró.