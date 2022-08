Trolean por look a Alejandro Fernández

Le arman una serie de memes; El Potrillo” compartió una imagen en redes sociales en la que se le observa plácidamente surcando en una pequeña embarcación, los canales de Venecia, en Italia

Alejandro Fernández compartió en su cuenta de Instagram una fotografía navegando plácidamente por Venecia, y de inmediato incendió las redes sociales, pues los internautas no solo le llaman el abuelo más sexy de México, sino que critican todos los detalles concernientes a esa imagen, e inclusive le hicieron memes.

El popular cantante Alejandro Fernández pasa el verano en Europa junto a su novia, Karla Laveaga; se dejó el cabello largo y apareció sin cubrirse las canas

El cantante está a unos días de retomar su gira Hecho en México. Normalmente, luego de estar fuera de los escenarios a su regreso lo hace con un nuevo look.

Alejandro Fernández escribió: “El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido”.

A los 51 años, se ha sometido algunas “arreglitos”, pero en entrevistas ha declarado que no está obsesionado con su físico, pero le gusta lucir bien para su estado físico y mental.

Desde el año pasado decidió lucir más natural y aprovechó el aislamiento para disciplinarse en la alimentación y el ejercicio, algo que ya rindió frutos y lo ha compartido en sus redes sociales.

Entre los comentarios que se han publicado, están algunos que le cuestionan su imagen un tanto afeminada; otros por el exceso de canas, y algunos más le felicitan por sus vacaciones en Venecia.

Estas son algunas de las reacciones.

–Alejandro Fernandez une el gap de nuestra generación con la de los boomers, es casi la única música que puedo poner en una carne asada familiar y absolutamente todos disfrutan. Yo creo que eso necesita más apreciación. Te amo Ale Fernandez sigue siendo feliz y queer.

–Vivimos lo suficiente para ver a Alejandro Fernández convertirse en señora de las lomas.

–Yo no tengo ningún problema con los gustos ni inclinaciones de Alejandro Fernández me da igual como lleve su vida.

Dice el dicho no escupas al cielo que te va a caer en la cara y no olvidemos que don Chente era muy homofóbico, tanta burla y desprecios que le hacía a Juan Gabriel.