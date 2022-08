Sufre Johnny Depp disfunción eréctil

Señalan que ese padecimiento pudo haber contribuido al comportamiento supuestamente violento del actor hacia su ex esposa

Entre los miles de documentos usados en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, revelados esta semana, se asegura que el actor sufre actualmente de disfunción eréctil.

De acuerdo con el portal New York Post, los abogados de Amber Heard argumentaron en una presentación del 28 de marzo, que la supuesta disfunción eréctil que sufre Johnny Depp pudo haber contribuido al comportamiento supuestamente violento del actor hacia su ex esposa.

“Aunque el Sr. Depp preferiría no revelar su condición de disfunción eréctil, esta es absolutamente relevante para la violencia sexual, incluida la ira del Sr. Depp y el uso de una botella para violar a Amber Heard“, alegan los documentos, difundidos a varios medios este lunes.

Los abogados de Heard afirmaron también que los problemas sexuales de Johnny Depp harían “más probable” que se “enfadara o agitara” en los encuentros con la estrella de Aquaman.

En mayo pasado, Amber Heard, de 36 años, lloró durante el juicio por difamación iniciado por su ex esposo, donde acusó a Johnny Depp de supuestamente haberla violado con una botella de alcohol y de amenazarla con “cortarle” la cara con la misma botella, durante un altercado en marzo de 2015.

“No sabía si la botella que tenía dentro de mí estaba rota”, dijo la actriz, mientras contenía las lágrimas en el estrado del juicio. “No podía sentirlo. No podía sentir nada”.

Según los documentos judiciales difundidos este lunes, el presunto incidente ocurrió en Australia durante la misma pelea que dejó a Johnny Depp con un dedo amputado, algo que, supuestamente, sucedió cuando Amber Heard le arrojó una botella de vodka.