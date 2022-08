Que es otra cosa el Infonavit

Tiene más chamba delegado

¿“Cantan tiro” los de la CFE?

¡Da buena$ cuenta$ Alcalde!

Que es otra cosa el Infonavit…Y contra todo lo esperado por la mala fama que tiene el Infonavit, o el por algo llamado “Pichonavit”, pero lo que es su delegado Vladimir Barbosa, ayer dejó una muy buena impresión en el tira-tira que tuviera en su comparecencia ante los periodistas, al dar santo y seña del como ha cambiado para bien esa institución federal, desde la reforma que le hicieran en el 2020.

Así estuvo el acierto con la invitación de Barbosa Vasquez, por la forma en que detallara como ese Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ya es otra cosa, desde dicha a reformada a la que lo sometieran, después de que en el pasado lo manejaron como si se tratara de una mafia oficial, por de a cómo abu$aban.

Al Vladimir señalar que ahora la nueva política es la tener al trabajador como el centro de la atención de todo beneficio que se genere, a partitr de la nueva reglamentación y los programas que están implementando, pero de manera real y práctica, no como antes que nomás se decía lo mismo, pero se hacía todo lo contrario, al aplicar una judicialización “a la mala” para quitarles las casas a los que no pagaban. ¡De ese pelo!

Es por eso que el citado funcionario en cuestión de la Federación, que se definió como con un perfil técnico-administrativo, más no político, aclaró que ahora la estrategia ya no es la de desalojar a los afiliados que no puedan seguir liquidando sus mensualidades por la falta de trabajo, al crear los mecanismos necesarios para ver el cómo ¡sí se puede! Que tengan la posibilidad de conservar esos inmuebles. ¿Cómo ven?

Porque en base a las alteranativas que expusiera, y de una manera por demás entenible, hoy en día tienen una opción de solución para las principales problemáticas que pueda enfrentar un asalariado que ha sido beneficiado con un crédito, y es por eso del exhorto que hiciera para que se acerquen quienes actualmente no tienen liquidez, y es que antes no lo hacían porque existía el temor de que los iban a dejar en la calle. ¡Zaz!

Más menos así estuvo ese nuevo panorama que pintara Barbosa, que de entrada y por lo benito que se escuchara, es que los presentes se quedaran con cara de duda, y no es para menos, poque “la burra no era arisca, sino que la hicieron”, por la burocracia y ventaja con la que se sabía que actuaban antes, y que dio pie al surgimiento de los “coyote$” que la hacían de mediadores y cobraban para agilizar los trámites. ¡Ñácas!

Sin embargo y a decir del representante del Infonavit, eso ya es cosa del pasado, pero el asunto es que las mayorías no lo saben, porque lo que es hasta hoy no lo han promovido, y es por lo que sigue imperando la mala versión, o “la tierra” que les continúan echando los sindicatos, cuando la realidad es que ahora son más los beneficios para la clase trabajadora de buena fe, porque dizque ya no se los quieren “fregar”. ¡Eso dicen!

Por lo que ahora sí que es uno de los grandes retos que tiene el que también fuera subsecretario de la Sidur, y egresado de la Unison de Ingeniería Civil, como es el comunicar para dar a conocer las novedosas reglas con que cuentan, y que asegura que tan ya están dando frutos, que tienen un mínimo de cartera vencida; aunado que son de las delegaciones más eficintes del País, pero les falta cacaraquearlo. ¡Cuando menos!

Luego entonces eso es lo central de lo planteado, como es el que mejoraron los procesos para hacerlos más ágiles, y además escuchando y dándole voz al obrero, aunque hay otros temas que merecen comentario aparte, como el de las casas abandonadas, que más menos ya son unas 15 mil en todo Sonora. ¡Así el dato!

Tiene más chamba delegado…Quien sí que va tener chamba extra, con todo y la carga laboral que ya enfrenta, es el delegado de Bienestar, Jorge Taddei, después de que se declarara como zona de desastre a Guaymas y Empalme, luego de las lluvias extraordinarias del fin de semana que inundaran esa región, y que dejaran alrededor de 15 mil afectados, cuya mayor cantidad está en la segunda municipalidad. ¡De ese vuelo!

Toda vez que a la dependencia presidida por Taddei Bringas, es a la que le tocará hacer la repartición de la ayuda que le brindarán a la población más perjudicada, para atender sus necesidades más prioritarias que tienen que ver principalmente con la protección de la vida y salud, así como la alimentación, atención médica, vestido y refugio temporal, por haber quienes prácticamente se quedaron a la intemperie, o sin un techo.

Casi por nada es que ya el mismo “Prejidente”, Manuel López Obrador, adelantara que tendrá que hacerse un censo para identificar a la gente más “amolada” por ese divulvio que durara tres días, con una precipitación de más de 450 milímetros, sobre todo para hacerles la entrega de los apoyos económicos de $30 a $35 mil pesos, para la compra de enseres domésticos, además del “pipirín”, por ahorita no poder trabajar por el lodazal.

Pues sí bien es cierto que López Obrador prometió que no habrá límite para respaldar a los que padecen esa emergencia provocada por los torrenciales aguaceros, que además derrumabrán puentes carreteros y dejaran muchas colonias con sus habitantes con el agua hasta la cintura, tampoco hay que dejar de lado que nunca faltan los “zopilote$” que aprovechan el río revuelto para llevar algo más que agua a sus molino$. ¡Mínimo!

No en balde del desafío que tendrá el también llamado superdelegado de Taddei, para sacar adelante ese compromiso de auxilio bajo la visión de que no escatimarán recursos para la entrega de lo que sea necesario para quienes perdieron parte de su patrimonio en cada uno de los municipios anegados, que reportan que son unos 24, pero que no se comparan con las localidades empalménse y guaymense. ¡Ni más ni menos!

¿“Cantan tiro” los de la CFE?…Vaya que con lo que “el tiro ya quedó más que cantado”, es con el llamado que le están haciendo a los usuarios los directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que acudan en directo y sin intermediarios a realizar su convenios de pago a las oficinas ubicadas en Monteverde y Lázaro Cárdenas, y en las de Paseo Río Sonora y Solidaridad. ¡Así la indirecta!

Si se toma en cuenta que la lectura que deja esa convocatoria de la “Comisión”, es que insisten en su postura de no reconocer como mediadora a la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH) dirigida por Ignacio Peina, y que es por lo que mantinen un plantón ante la sede central de esa paraestatal, porque les cancelaron esa facultad con la que tenían años, para abogar pa´ que a sus agremiados no “les corten la luz” por no pagar todo.

Y es que en el comunicado emitido por esa empresa de clase mundial, como se hacen llamar, se asienta que: “La CFE cuenta con modalidades de convenio para aquellos usuarios que se han atrasado en sus pagos, para hacer efectivos esos convenios y que no se vean afectados con el suministro de energía eléctrica, los usuarios deben acudir directamente a las instalaciones”, por lo que así está la alterativa que les están dando. ¡Palos!

En esos términos está lo que consideran que es “una picada de cresta” para Peinado Luna y sus seguidores, por lo que ante eso ahora habrá que esperar a ver cuál es la respuesta, por ese público y reiterado desconocimiento del que los están haciendo objeto, después de que las protestas que han llevado a cabo, es precisamente porque los sacaron de la jugada, al ya no dejarlos conveniar por sus integrantes. ¡Vóitelas!

Lo anterior si se analiza que “El Nacho” Peinado ya les había dejado en claro que no aceptarían esa proposición de que pactaran de manera individual, porque sería como mandarlos a “la boca del lobo”, y es por lo que extendieran sus plantones a las otras dos instalaciones operativas, después de que antes cerraran simultáneamente varios cruceros de Hermosillo, de ahí la expectativa que hay, por ver ahora con que salen.

¡Da buena$ cuenta$ Alcalde!…El que ha seguido rindiendo buena$ cuenta$ es el alcalde Antonio Astiazarán, como lo prueba el que ayer hiciera “un corte de caja” y revelara que en el presente año duplicarán “la cachata” municipal para obra pública en esta Ciudad del Sol, con la finalidad de privilegiar la rehabilitación de calles, pavimentación, infraestructura hidráulica y atención en las colonias. ¡Órale!

Eso al dar a conocer que el presupuesto disponible pasó de $220 millones en 2021, a los $550 millones de pesos en éste 2022, en lo que es un incremento de más del doble con el que contemplan darle respuesta a las peticiones más sentidas de la ciudadanía, en lo referente a la mejoría de las vialidades y servicios públicos en general, que es en lo que se han estado enfocando, en aras de más calidad de vida para la ciudadanía. ¡Qué tal!

De ahí que Astiazarán Gutiérrez precisara que el: “Pasar de $220 a $550 millones de pesos de puro recurso municipal, sale, uno del ahorro porque estamos haciendo un ahorro importante del gobierno, pero dos en ser eficientes en lo que tenemos que cobrar”, como dando a entender de que no ha sido producto de la casualidad, sino del “abrocharse el cinturón” y aplicar mejor la “lana” que se capta después de una adecuada cobranza.

Tan es así que “El Toño” Astiazarán confirmara que para mediados de septiembre incorporarán 25 nuevos camiones recolectores de basura para optimizar el servicio; además de que ratificará que ya se encuentran en Hermosillo las 220 patrullas eléctricas prometidas para este año, con las que aumentaron cuatro veces más la flotilla de unidades que había al inicio de su administración, que era de 70 “pericas”. ¡Así la diferencia!

Es por lo que el “Presimun” aliancista destacara que eso convierte a la “Capirucha” hermosillense en la primera ciudad en México en contar con vehículos eléctricos equipados para la seguridad ciudadana, sumado a que por todo lo hecho y avanzado hasta ahora hace que exista la percepción ciudadana, de que el actual ha sido uno de los trienios más activos, y en lo que se ha visto más progreso en tan poco tiempo. ¡De ese tamaño!

