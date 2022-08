¡Van 11 muertes por lluvias!

“Parece nueva” funcionaria

“Le ponen peros” a vivienda

¿En riesgo usuarios de CFE?

¡Van 11 muertes por lluvias!…El que vaya que está como para alarmar, es el fatídico saldo que acaba de ventilar el titular de la Coordinación de Protección Civil Estatal, Juan González Alvarado, de que la actual temporada de lluvias que iniciara el 15 de mayo, ya ha cobrado 11 vidas en diferentes municipios, en la mayoría de los casos por la imprudencia de los que han desafiado las corrientes de agua. ¡De ese pelo!

Porque aunque parezca mentira, y a pesar de las reiteradas advertencias que se han hecho hasta al cansancio, por parte de las diferentes autoridades, pero hay quienes se han seguido arriesgado al cruzar los crecidos arroyos, ríos y canales, de ahí que hasta el momento casi una docena de personas no hayan vivido para contarlo, al arrastrarlos los afluentes, lo que está de no creerse, pero a continuado sucediendo. ¡Vóitelas!

Y para quien dude lo anterior está la última tragedia registrada el pasado sábado en San Carlos, en el área conocida como cañón Nacapule, cuando ahora un adolescente es el que intentara pasar por uno de esos cauces broncos, tal vez confiado en que tripulaba un picapón, pero una vez más se demostró que ante el agua turbulenta no hay defensa, y más cuando en un instante aumenta de fuerza, por lo que fuera arrastrado. ¡Zaz!

Toda vez que las imágenes de la forma en que se aprecia el citado vehículo no dejan mentir, respecto al poder de la naturaleza representado por esas avenidas provocadas por esos aguaceros, por haber quedado como bote mezclero, por las abolladuras que se le observaban, lo que causó que el joven de 17 años de edad no alcanzara a salir, por haberse entrampado las puertas, de ahí que fuera rescatado, pero ya sin vida. ¡Así la desgracia!

En lo que es un trágico acontecimiento ocurrido el fin de semana, como consecuencia del diluvio que cayera en la región de Guaymas y Empalme, y que según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se maneja que en los últimos cinco días en el Estado se presentó el 87% de la precipitación media que ocurre en un año, en lo que es un fenómeno que sucede cada 10 o 12 años, y al que han denominado monzón mexicano. ¡Palos!

De ahí que ante esos llovidones extraordinarios que han estado teniendo lugar, y que por algo han propiciado inundaciones y desastres en general, es que la gente debería de tener más consciencia del gran riesgo que significan, porque si han derrumbado puentes carreteros y casas, además de llevarse todo a su paso, es obvio que con más facilidad arrastraran carros y demás, como igual lo hicieron con el ganado. ¡Glúp!

Tan es así que para prueba está que en la zona guaymense y empálmense se tuviera un registro de de 450 milímetros en tres día, y es por lo que anunciaran que como parte de la reconstrucción contemplan elevar el muro de contención de la presa Punta de Agua; así como la estructura del bordo de Ortiz, para cuando sobrepase la capacidad de retención de aguas pluviales, y que es algo que hace mucho debió hacerse.

Pero al margen de las mejoras estructurales que se hagan, ciertamente que nunca habrá obras preventivas que alcancen, si la gente no pone de su parte a la hora de protegerse, porque esas será para evitar nuevas inundadas, pero en lo que tiene que ver con los cruces ya le corresponde a cada quien, cuando estén ante la disyuntiva de aventarse, o el esperar a que bajen los niveles, para no ser una víctima más. ¿Qué no?

“Parece nueva” funcionaria…A la que ha seguido fallándole el sentido común, es a la de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Astarté Corro Ruiz, por el caos vehicular que han generado en los últimos días, al ponerse a bachear en las llamadas “horas pico”, o cuando hay más y tránsito, de ahí que los “chines y jotas” no se hayan hecho esperar, y no es para menos. ¡Tómala!

Pues por más que Corro Ruiz quiera justificar que están trabajando a marchas forzadas, el sentir general es de que no se vale que estén afectando de más a los ciudadanos, a la hora de ponerse a tapar en horas inadecuadas ese hoyerío que ha aflorado por las recientes aguaceros, por como han “ahorcado” la circulación en las vialidades más transitadas, como por ejemplo la calle Reforma, que prácticamente quedó paralizada. ¡Ñácas!

Al ser unos “embotellamientos” que Astarté y sus cuadrilla de bacheadores han estado provocando en diferentes puntos de Hermosillo, con las consabidas molestias para las mayorías, por como vuelven lento el tráfico, y en algunos casos hasta lo paran, razón por la que lo mínimo que le han mandado a decir, es que ¡parece nueva!, por la falta de organización y programación que están exhibiendo. ¡De ese vuelo!

Por suponerse que son recarpeteos que deben hacerse de forma programada, para que sean en horas en que las que causen menos afectaciones, como podría ser a media mañana y en el ínter en que la ciudadanía todavía no sale de sus trabajos, a fin de que no la dejen bloqueada, y además agendando por la noche las rúas que son de más movimiento, pero por lo que se está viendo, lo están haciendo al revés. ¡Ni más ni menos!

Para el caso es mínimo el beneficio que se está teniendo derivado de que también pusieran en práctica una estrategia de bacheo nocturno, al percibirse que no están privilegiando en ese turno las avenidas principales, o en las que confluye el carrerío, y “pos” ¡ahí está el datalle!, como dijera Cantinflas, por como los del área de Vialidad y Conservación están siendo “los pararrayos” de esa inconformidad “ciudadana”. ¡Cuando menos!

“Le ponen peros! a vivienda…Y por la condición vulnerable y de peligro en que están, las que deberían de decir, ¡de lo perdido lo ganado!, por lo que les está ofreciendo el Ayuntamiento de Hermosillo, son las familias que resultaron afectadas por las aguas subterráneas que corren bajo sus casas, en un sector de la colonia Sahuaro-Indeco, donde el 31 de julio anterior afloró un socavón. ¡De ese tamaño!

Y es que de acuerdo a lo anunciado por el alcalde, Antonio Astiazarán, a través del programa Aliados por la Vivienda, mediante el cual han recuperado casas en abandono para remodelarlas, le están proponiendo la asignación de esos inmuebles ubicados en las colonias Villa Verde, o La Cholla, pero no los han aceptado, aun y cuando la Comuna no está obligado hacerlo, pero se están solidarizando con su situación. ¡Mínimo!

Si se toma en cuenta que la que presentara el hundimiento ya fuera declarada inhabitable, por estar a punto de colapsar, o venirse abajo, y en la misma posibilidad están otras 15 que décadas atrás se construyeran sobre un embovedado del canal que atraviesa por ese complejo habitacional, por lo que igual pudieran hundirse, por ahora sí que estar sobre concreto movedizo, y es por lo que les están buscando alternativas de solución.

No obstante lo cierto es que se trata de un riesgo que ha ido en aumento por las intensas y constantes lluvias que han estado fuera de serie, ante lo que se concluye que sobre aviso no habrá engaño, ya que por lo que es Astiazarán Gutiérrez no está quedando, a la hora de hacerles una propuesta para que estén seguros, y no viviendo con “el Jesús la boca”, por el temor a que pueda “tragárselos la tierra”, que es algo que puede pasar.

Por lo que han seguido en plática vía la Promotora Inmobiliaria, pero sin aún aceptar, a pesar de que “El Toño” Astiazarán dijera que: “Recordemos que nosotros tenemos por ahí una modificación que hicimos al reglamento recientemente, la figura de las casas abandonadas mediante la cual a través de Sindicatura se declara el abandono una vivienda, y con una cuota simbólica pudiéramos hacer uso temporal de la misma”.

¿En riesgo usuarios de CFE?…Como una cosa lleva a otra, habrá que ver a que grado afectará a los clientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el comunicado que emitieran los operadores de esa paraestatal, de que por los bloqueos de sus Centros de Atención y cajeros de pago en auto -CFEautos-, por parte de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), no están prestando el servicio ni atendiendo solicitudes.

Eso luego de que como medida de protesta y con el líder de la UUH a la cabeza, Ignacio Peinado, ampliarán esos bloqueos al estancarse las negociaciones para que les vuelvan hacer válidos los convenios y prorrogas de pago que la “Comisión” les cancelara, y es que además del plantón que mantienen en la sede principal de Juárez y San Luis Potosí, en el Centro de la ciudad, igual impidieron el acceso en las otras dos. ¡Pácatelas!

Ya que independientemente de que hoy por hoy no puedan realizarse contratos de energía eléctrica, cambios de nombre, consultas de saldos, asesorías e información y hasta pagos, la interrogante que de inmediato ha surgido, es la de que si qué va a pasar con los que no puedan liquidar sus recibos de consumo, porque aunque se intuye que puede hacerse en línea, la realidad es que no todos tienen acceso al Internet. ¿Cómo ven?

Es por eso que los de la CFE ya se están “curando en salud”, al pedir la comprensión de la clientela por las inconveniencias y retrasos que están enfrentando en sus gestiones por esos plantones de los que se dicen ajenos, cuando la verdad es que son producto de que no se han puesto de acuerdo con Peinado Luna y sus miles de representados, a los que les quitaron la opción de seguir conveniando para que no “les corten la luz”.

Con lo que una vez más se está demostrando aquello de que ¡veneno que no mata fortalece!, porque por más que han querido grillar al “Nacho” Peinado a raíz de ese levantamiento ciudadano, en contraparte han arreciado sus presiones, por lo que no sería nada extraño el que de nuevo volvieran a bloquear simultáneamente los principales cruceros, como ya lo hicieran hace poco más de una semana. ¿Será?

Correo electrónico: [email protected]