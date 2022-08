Rebasa lluvia a la polaca

Rebasa lluvia a la polaca…Y por tanto acontecimiento ocurrido el fin de semana, es que al “Prejidente” Manuel López Obrador “se le aguadeara” parte de la visita que hiciera al Estado, primero por el llovidón que cayó e inundó varios municipios; y además por la detención y liberación de dos “peces gordos”, como es el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Káram; y la ex de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga. ¡Zaz!

Razón por la cual es que las supervisiones que viniera hacer López Obrador de los proyectos de obra que ha anunciado una y otra vez pasaron a segundo termino, por la emergencia que causaran las últimas intensas lluvias, ya que donde sí se cumplieron los pronósticos de diluvio es en Guaymas-Empalme, más que en el resto de la Entidad, por ser donde hubo más estragos a raíz de las inundaciones en varios sectores. ¡Tómala!

Ya que dicho tormentón provocado por lo que han llamado el monzón mexicano, dejó una estela de muerte y destrucción, por el deceso de un joven de 17 años que fuera arrastrado en un pick up al intentar cruzar un arroyo en el área de San Carlos; así como otro de 16 impactado por un rayo en un campo agrícola de la Costa de Hermosillo; además del cierre de carreteras por deslaves y derrumbes de puentes y desbordes de bordos.

Eso explica el porque esos aguaceros de más de 100 milímetros son los que se convirtieran en la principal noticia, y no es para menos, al “llevarse” autos y colapsar casas, y es por lo que en la región guaymense y empálmense el viernes tuvieran que suspender las clases, así como las actividades laborales, y que no descartan que vuelvan hacerlo en el presente inicio de semana, porque había más de 6 mil 500 afectados.

Si se toma en cuenta que todavía ayer algunas colonias y partes importantes de esas localidades se encontraban anegadas, como lo mostraban las imágenes y videos que se difundieran, al grado que la gente tuvo que subirse a los techos de sus viviendas para protegerse, de ahí que casi un millar de personas fueran evacuadas a lugares más seguros, y que es por lo que todavía continuaba imperando un caos. ¡Pácatelas!

Pero lo “píor” es que de acuerdo al pronóstico adelantado por el meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gilberto Lagarda, se esperaban que aún ayer y hoy continuaran esas precipitaciones, pero ya más leves, para volver a arreciar mañana, por lo que ahora sí que Tláloc -el dios de la lluvia- ni chanza estará dando para que se seque el ambiente, o se hagan las reparaciones más urgentes. ¡De ese pelo!

Toda vez que por momentos las corrientes hicieron que se cancelara el paso en algunos tramos de la carretera internacional, como en el de Navojoa-Obregón y Guaymas-Hermosillo, así como en el libramiento Guaymas-Obregón, porque simplemente ya no se pudo circular por como el agua los invadió, al grado de que algunos tráileres se quedaran “nadando”, en lo que se hacía lo necesario para que se reanudara el tránsito. ¡Glúp!

Así que es una reconstrucción que irá pa´ largo en esas zonas del Sur de Sonora, y eso si el clima lluvioso lo permite por estos días, sobre todo en el puerto y la cuidad ex rielera, por como en muchos de sus barrios, ahora sí que “les llegó el agua al cuello”, porque hasta el Puente Douglas que las une se inundó, y es por lo que dicen que a lo mejor y a los que inyectan yoduro de plata para hacer llover se les pasó la mano. ¡Palos!

“Se tira al agua” Alcalde…Quien sí que hizo valdedero aquello de que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, o en este caso inundar, pon las tuyas a buen resgurdo, es el alcalde Antonio Astiazarán, como lo exhibe el que luego luego se abocaran a implementar acciones preventivas para evitar que los ejidos aledaños al Río San Miguel pudieran enfrentar riesgos por el aumento del caudal debido a las llovidas. ¡Órale!

Es por eso que vía la Coordinación Municipal de Protección Civil se pusieron a monitorear ese afluente, que reportan que el pasado viernes alcanzó una capacidad del 75%, lo que generó escurrimientos sobre la avenida Prof. A. Plutarca del ejido El Tazajal, por lo que mediante el trabajo coordinado de varias dependencias procedieron a colocar sacos de arena para impedir que el agua afecte a los ciudadanos de por esos rumbos.

De esa forma dan cuenta que una vez más Astiazarán Gutiérrez está demostrando estar “en la jugada”, en este caso para que no le vaya a pasar lo que dice el famoso dicho, de que ¡camarón que se duerme se lo lleva la corriente!, por la forma en que de inmediato empezaron a darle seguimiento a los escurrimientos del San Miguel, por los antecedentes que ya hay, de que en años anteriores se ha llegado a desbordar. ¡Qué tal!

Al ser un peligro de escurrimiento que manejan siempre está presente en esas latitudes ejidales, que también comprenden a La Victoria y otras comunidades ubicadas al Oriente de Hermosillo, por en algunas áreas el nivel del suelo estar más bajo, y es por lo que igualmente participaran otras instancias como Servicios Públicos, la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología y el Departamento de Bomberos.

Más menos en esos términos “El Toño” Astiazarán y compañía se han estado “tirando al agua” con esa estrategia prevención, en aras de minimizar los posibles daños de esa seguidilla de tormentas, como con el socavón que aflorara en la calle principal de Bahía de Kino, aunque el lado bueno es que ya adelantara, vía sus redes sociales, que con el agua que ha caído ya se tiene asegurado el abasto del 2023 para esta Capital.

¡Resurge bloqueo minero!…Los que no desaprovecharon la recta para cerrar la carretera Cananea-Ímuris en señal de protesta, son los de la Sección 65 del sindicato minero, cuyo cabecilla es Antonio Navarrete, al recurrir a esa medida de presión durante la reciente venida del “Presi”, Manuel López Obrador, para denunciar que les que quedó mal su secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¡Vóitelas!

Pues hacen saber que lo que es López Hernández una y otra vez les ha incumplido a dichos agitadores promovidos por la organización sindical del mal afamado Napoleón Gómez, alías “El Napito”, y es por lo que volvieran a las andadas, o a esos bloqueos carreteros, pero en está ocasión sólo de los vehículos pesados, al permitir el libre ir y venir de los autos particulares y unidades de emergencias. ¡De ese tamaño!

Y tan tuvieron eco con esa nueva rebelión, después de que amenzaron con que ahí se mantendrían por tiempo indefinido, o hasta que Adán Agusto les cumpliera la reunión que les había prometido, y que reiteradamente les cancelara, que ya ayer levantaron ese plantón, después de que el ventaneado en cuestión les salieran con que les dará una nueva audiencia el próximo 6 de septiembre, pero no sólo de palabra, sino firmándoselos.

Para el caso se hizo público un documento firmado en el que se establece el compromiso de que recibirán a esa camarilla de Gómez Urrutia para atender las demanda planteadas, en una encerrona que en teoría tendría lugar en la Ciudad de México, y entre las que están el que les regresen sus trabajos, junto con el pago de los salarios caídos, a pesar de que hace años que fueran despedidos en el marco de una huelga que estallaran.

O séase que López, o el operador de la política interior del gobierno de la 4T, así se dio tiempo para atender ese movimiento, con todo y que es un momento en el que ha andado muy presionado por el arresto del ex Procurador del País, Jesús Murillo Káram, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso de Ayotzinapa, o de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014.

Por si eso fuera poco el mismo pasado viernes liberaron provisionalmente a la ex de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, después de estar tres años en el penal de Santa Martha, por el proceso que se le sigue por la E$tafa Mae$tra, por lo que Adán sí que tiene muchos fierros en la lumbre hoy por hoy, empezando por la especulación que hay, de que uno entró y la otra salió en la misma fecha. ¿Qué no?

Alerta pérdida de empleos…Vaya que la que consideran que para nada es una buena señal para la Entidad, es que el pasado mes de julio se hayan perdido ¡4 mil 357 empleos! en Sonora, del total de plazas laborales registradas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), siendo los rubros más afectados el de la minería y servicios, en lo que es un augurio de que podría tenerse un mal cierre de año. ¡A ese grado!

Lo anterior a partir de lo ventilado por el economista y experto en esa materia, Alejandro Romero Ayala, de que no es un hecho aislado, si no que más bien se trata del quinto mes de caída consecutiva de puestos de trabajo en el Estado, derivado de que en marzo pasado la economía estatal comenzó a desacelerar, porque de crecer a una tasa del 5% el número de trabajadores, para julio disminuyó a un ritmo de 3.7%. ¡Así el dato!

Sin embargo y a pesar de ese bajón en la generación de chambas los últimos meses, lo que es Romero Ayala aclara que en general de lo que es de enero a julio por estos lares se han creado poco más de 17 mil, lo que coloca a la región sonorense en el lugar 12 a nivel nacional en ese ámbito, lo que refleja que se está poquito arriba de la media, pero con tendencia a “empíorar”, y es lo que se debería evitar. ¿Será?

Por lo que a querer y no, pero así está el ¡S.O.S! para el secretario de Economía, un tal Armando Villa, quien ahora sí que tendrá que empezar a salir más al escenario para promover ese rubro, en lugar de llevársela agazapado, con el fin de atraer más inversiones, toda vez que ésta no llegan solas, o por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que deben ser producto de una labor de gestión, que hasta hoy no se le ha visto. ¡Ñácas!

Y más le tendrá que apurar y meter el acelerador Villa Orduño, por a cómo está la inflación, que para el cierre del 2022 pudiera superar el 8%, y es por lo que todo está subiendo de precio, así que eso es que más se necesita tener trabajo; y si a eso se le suma que también en julio la planta Ford de Hermosillo tuvo la producción más baja de unidades en los últimos 16 años, con 9 mil 960, pues como que “ya marca”. ¡Ups!

