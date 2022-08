¡Invade la viruela del mono!

Invade la viruela del mono…Y la que se había tardado en llegar a Sonora, es la ya famosa viruela del mono, porque desde hace rato que estaba en Sinaloa, y últimamente se detectó en Chihuahua, por lo que ya sólo era cuestión de tiempo para que aquí también apareciera esa enfermedad, al ser descubierta en dos hombres residentes de Caborca y Puerto Peñasco, de 21 y 54 años de edad, que ya están bajo resguardo.

En lo que es un par de pacientes que el pasado miércoles confirmara la Secretaría de Salud estatal, luego de que la primera semana de agosto iniciaran con los síntomas de ese mal, y fueran ubicados por las unidades de vigilancia epidemiológica de esa dependencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y que es por lo que se encuentran estables; el primero en aislamiento domiciliario; y el segundo en el hospital.

Así que dentro de las primeras acciones de prevención y control que han implementado, está el que han procedido a identificar los contactos cercanos de ambos enfermos, o las personas con las tuvieron alguna interacción, a las cuales les están dando un seguimiento diario, pero sin que hasta el momento hayan presentada ninguna sintomatología; aunado a que no han hecho público donde se contagiaron. ¡De ese pelo!

Casi por nada es que ya cundiera el pánico, o el “cúnico” entre los sonorenses, y no es para menos, por ser un padecimiento por el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene una alerta, ante la alta incidencia que ya hay, y cuyos principales síntomas son lesiones en la piel en forma de ampollas, dolores musculares, cansancio, fiebre, dolor de cabeza e inflamación de los ganglios linfáticos. ¿Cómo ven?

Aun y cuando aclaran que es una envirulada que es prevenible, pero siempre y cuando se evita el contacto físico con quienes están infectados, o son sospechosos de portar ese virus; así como lavándose las manos frecuentemente con agua y jabón, y utilizando gel antibacterial; además de no compartir ropa, alimentos, bebidas y diversos utensilios personales; y también usando cubreboca porque ayuda a disminuir el riesgo.

A lo que le agregan que advierten que se transmite de individuo a individuo, ya sea por una relación directa o indirecta, es decir, por ropa, sábanas, cobijas, toallas y cualquier objeto personal contaminado; e igualmente por las vías respiratoria, o mucosas, y la cercanía con los ojos, nariz y boca; a la vez que líquidos corporales como saliva y sudor, así como por secreciones de lesiones en la piel. ¡Esas son las áreas de peligro!

No en balde es que por estos lares ya todo mundo se alertara, y más después de que aflorara que en realidad el primer caso se localizó en Nogales, según lo filtrado por un médico infectólogo privado, por dizque un sujeto de 60 años de edad haber dado positivo a la prueba de laboratorio, por lo que ya está siendo atendido en el IMSS, pero lo que es el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, no lo había corroborado. ¡Palos!

A ese grado está ese contagio del chango, por en México haberse duplicado en una semana, en base al reporte más reciente del sector de Salud federal, con lo que ya hay 147 víctimas, después de que hasta al 1 de agosto había 91 en 18 Estados del País, por lo que así está esa tendencia al alza, por lo que la utilización del tapabocas ya no sólo será contra el Covid-19, sino también para prevenir esa infección del monkey. ¡Glúp!

“Palo” legal a titular de SEC…Quien continúa sin dar una es el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, por como ahora los padres de familia del Colegio de Bachilleres (Cobach) plantel 7 le ganaran una batalla en los tribunales, para que los más de 300 estudiantes continúen con sus estudios en ese inmueble localizado en las inmediaciones del Centro de Gobierno. ¡Zaz!

Pues así está el “palo” legal que le acaban de dar a Grageda Bustamante y sus asesores, o más bien desorientadores, luego de que los paterfamilias de ese centro educativo del Cobach, el pasado 1 de agosto obtuvieran un amparo definitivo del Juez Segundo de Distrito, después de que anteriormente el 11 de abril les habían otorgado uno temporal, por lo que con ese ya “amarraron”, o lograron quedarse en ese lugar. ¡Órale!

Y es que el 7 de abril optaron por ampararse colectivamente contra la decesión de la SEC, que proponía que ese inmueble en el que cursan sus estudios de nivel preparatoria fuera compartido con alumnos de la escuela primaria “Leona Vicario”, que está cerrada por las malas condiciones que presenta el edificio, y es por lo que 183 de los papás firmarán ese documento jurídico para promover que sus hijos terminarán el cíclo escolar ahí.

Porque la unilateral decisión del tachado de insensible de Aarón y sus huestes implicaba el que a cierto número de los preparatorianos los reubicaran, y que es por lo que los afectados tuvieron que recurrir a los juzgados, donde terminaron de darles la razón ante ese atropello de las “autoridades” educativas, que nomás no entieron razones, incluido el fanstamal director general de los Cobach, Rodrigo Arturo Rosas Burgos.

Con todo y que es un caso perdido que Grageda Bustamante y Rosas Burgos ya veían venir, como lo prueba el que antes que se decretara esa resolución con la que se definió ese conflicto, a los alumnos del la “Leona Vicario” ya los habían trasladado a otras tres escuelas primarias; sumado a que en el Cobach No 7 se hubieran aceptado a escolapios de nuevo ingreso, lo que deja entrever que seguirá operando para rato. ¿Será?

Sigue suma de la Conapesca…El que vaya que le ha seguido abonando a su Estado, es el orgullo de Huatabampo, Octavio Almada Palafox, en su calidad de titular de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), y para seña está el que acaba de venir a entregarle $12 millones de pesos a los pescadores de Guaymas, vía el programa Bienpesca, en un acto en el que lo acompañara el “Gober”, Alfonso Durazo.

Por lo que de esa forma es que ahora sí que así estuvo de “buena la pesca” de los hombres de mar del puerto guaymense, luego de que Octavio Alberto promoviera la integración de 360 nuevos beneficiaros de ese esquema de apoyo, a quienes por algo ya les asignaron sus respectivas tarjetas bancarias, de ahí que también les tocará su parte de esa nueva asignación millonaria que se hiciera. ¡De ese tamaño!

De ahí que Almada Palafox resaltara con todas sus letras que: “Este programa de Bienpesca beneficia en el estado a diez mil 800 pescadoras, pescadores…Pero los programas sociales impulsados por el presidente López Obrador, desde adultos mayores, programa de becas, el programa de salud, apoyo de discapacitados, ¿cuántos creen que son en Sonora? 593 mil sonorenses beneficiarios de los programas sociales”. ¡Qué tal!

O séase que así ha continuado la suma del hutabampense por su terruño sonorense, como lo demostrara con esa visita que hiciera a ese puerto, la cual forma parte de los recorridos que ha venido haciendo por la República Mexicana, para distribuir esos recursos etiquetados por medio de la estrategia de Bienpesca, y de los que a Sonora le tocan cerca de $70 millones de pesos, lo que ya marca por ser una muy buena “lana”.

Ciertamente que Octavio desde siempre ha estado respaldando a la Entidad, como antes lo hiciera cuando fuera parte de los operadores del staff de Ayudantía del “Prejidente”, Manuel López Obrador, y que es por lo está identicado como de los que se habla de tu con él, a partir de dan cuenta que se lo ha ganado con chamba, y más ahora que se ha estado consagrando como el máximo funcionario de la Conapesca. ¡Eso dicen!

Dan novedades sobre agente…Cuando ya se creía cuestión olvidada, como dice la canción, porque nadie había vuelto a decir nada, como apostándole a aquello de que ¡tierrita volada!, resulta que el delegado de la FGR, Francisco Sergio Méndez, ventiló que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada es la que investiga el caso del agente detenido de la AMIC, Benito Barrios. Pácatelas!

Eso luego de que el elemento con más de 18 años activo en la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), dependiente de la Fiscalía estatal, y primo del ex Comisario general de esa corporación, Manuel Ángel Barrios, fuera arrestado el pasado 12 de julio por policías de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de la Interpol, e incluso con el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar). ¡Tómala!

Ya que partiendo de lo destapado por Méndez, después de que en general se han quedado callados ante esa inesperada detención, es que señalara que: “Se complementó una orden de aprehensión con fines de extradición por la Fiscalía General de la República junto con Interpol y en ese proceso se está, mayor información no tenemos porque se maneja de manera muy sigilosa por la naturaleza del tema”. ¡Vóitelas!

Cabe apuntillar que la arrestada de Benito, quien para nada era “bendito”, el cual tuvo lugar en la Base de la AMIC de Pesqueira, se realizó cuando Ángel Barrios ya no estaba en el cargo, en el cual permaneció por muchos años, porque recientemente había renunciado, no obstante que con todo y eso, pero las especulaciones no se hicieron esperar, por el lazo familiar y la familiaridad que había. ¡Ni más ni menos!

De tal forma que así está el proceso que se le sigue al integrante del clan de los Barrios, siendo la novedad la instancia que está llevando a cabo esa investigada, y que ya son palabras mayores, a pesar de que Francisco Sergio no soltara mayor prenda, en contraste de que en contraparte no ha trascendido ninguna postura por parte de la defensa del enjuiciado, porque lo que es hasta ahora ha guardado un completo silencio. ¡Ñácas!

Correo electrónico: [email protected]