“Tunden” a nueva de la SEP

¡Alerta muerte de empleado!

Al fin actúan contra carperos

Realizarán Festival del Globo

“Tunden” a nueva de la SEP…Y lo que no hizo ni el SNTE, lo está haciendo la ex dirigente de ese sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, como es el criticar la designación de la tachada de improvisada y advenediza de Leticia Ramírez, como nueva titular de la SEP, en lugar de otra por el estilo, como es Delfina Gómez, quien se irá de candidata de Morena a la gubernatura por el Estado de México en el 2023. ¡Zaz!

Porque con todo y que a la “Gorgrilla” Morales podrán revirarle que “el comal le está diciendo a la olla”, por la forma en que por años ella manipulara políticamente al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) para su beneficio personal, hasta que el ex “Presi” Enrique Peña Nieto la mandara a encarcelar, pero no está faltando a la verdad cuando dice que Ramírez sólo llegará a obedecer y no a resolver.

Casi por nada es que Elba Esther apuntillara que la prioridad nuevamente estará siendo la política, por encima de la educación, como ocurriera en su época, o en los añales en que estuvo al frente de ese cargo, primero en alianza con el PRI, y posteriormente aliándose con los ex mandatarios de la Nación panistas, primero Vicente Fox, y después Felipe Calderón, y últimamente con Manuel López Obrador, pero ya desde prisión. ¡Tómala!

Sin embargo y a pesar de que Gordillo no tiene la voz completa para señalar a nadie, pero aún así coincide con el sentir general de los expertos, respecto a que Leticia no es el mejor perfil para estar en la Secretaría de Educación Pública (SEP), por no temer la experiencia ni preparación, porque apenas ha sido maestra de Primaria 12 años, y no cuenta con ninguna especialización porque con trabajos y se tituló a destiempo.

Si se parte de que Ramírez Amaya no ha tenido relación con el magisterio en los últimos 22 años, porque desde hace 28 años únicamente se ha dedicado a acompañar a López Obrador en su proyecto, como lo exhibe que desde el 2018 despacha en Atención Pública de la Presidencia de la República, y tan se la “sacaron de la manga”, que todavía el martes estuvo en la conferencia mañanera con esa cachucha. ¡De ese pelo!

Pero “pos” al igual que a la mayoría de los otros secretarios del gabinete del gobierno de la 4T, al margen de que no tenga capacidad ni “las tablas” para esa chamba, lo que la blinda es la relación cercana que tiene con AMLO, y que es lo que prácticamente la estará haciendo intocable, porque finalmente lo que cuenta más que eso, es que sean incondicionales, incluso más allá de la lealtad, por esa ser la cruda realidad. ¡Pácatelas!

Lo que lleva a entender el porque de la parte oficial nadie ha dicho nada en torno a la llegada de la “nueva” mandamás de la SEP, empezando por el cabecilla nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, a pesar de que viene de las filas de la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y que en parte es por lo que Elba la está exhibiendo, según esto porque se le están entregando esa posición a ese grupo.

En tanto que a nivel local también han callado como los mariachis, porque lo que es el de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, no ha dicho ni media palabra; al igual que los líderes de las secciones 54 y 29 del SNTE, Jesús Javier Ceballos Corral y César Alberto Salazar López, respectivamente, aun y cuando con esa nominación se vaya ir pa ´tras en ese sector, que de por sí ya está mal.

¡Alerta muerte de empleado!…Como una cosa lleva a otra, y a raíz de la tragedia que acaba de registrarse, cuando un trabajador de la empresa proveedora de Internet Total Play se cayera de un poste en el que hacía una conexión, habría que ver a que instancia le corresponde regular y vigilar ese tipo de labores, por como la mayoría de las diferentes compañías lo hacen sin la adecuada protección. ¡Ni más ni menos!

Toda vez que al parecer eso es lo que le costó la vida a un joven de 25 años de nombre Daniel, en hechos ocurridos en la colonia La Caridad, al Norte de la Ciudad, en las calles Ville de Tacupeto y Lucrecia Ruiz de Ayón, ya en los momentos en que realizaba una instalación tocó cables de alta tensión y recibió una descarga eléctrica, misma que lo lanzó al vacío desde una altura de ocho metros. ¡De ese tamaño!

Razón por la cual es que la víctima quedara inconsciente cerca de la escalara que utilizaba, por lo que para cuando paramédicos de Cruz Roja llegaron ya no pudieron auxiliarlo porque había perdido la vida, en lo que es una lamentable muerte que amerita investigarse, para determinarse si esa electrocutada se debió a un descuido del empleado, o a que no contaba con el equipo requerido para esos trabajos. ¡Palos!

Y es ahí en donde entre el cuestionamiento para las instancias gubernamentales encargadas de inspeccionar a esos consorcios, pero nomás en teoría, porque en la práctica no se ve que lo hagan, como podría ser la secretaría del Trabajo, donde cobra Olga Armida Grijalva, y en su caso también la de índole federal, en aras de meterles un control, sobre todo a las más nuevas, como la Total Play, que se ve que opera ¡al hay se va!

Aun y que con el mismo racero deben evaluar a los técnicos de Megacable, Telmex, CFE y otros emporios de comunicación que se dedican a hacer ese tipo de tendidos en el posterío, pero lo que es la firma a la que pertenecía el fallecido, es de las más cuestionadas, por como en muchos de los casos el cablerío los dejan invadiendo las calles y casas, lo que denota que para nada contratan expertos en esos menesteres. ¿Cómo ven?

Al fin actúan contra carperos…Con la consigna de que ¡con desorden nada!, es que por fin el Gobierno del Estado le entrara a retirar las carpas con la que los llamados “carperos” desde hace rato han mantenido invadidas las playas, y para prueba está que el pasado domingo empezaran por retirar las que estaban colocadas en Guaymas, advirtiendo que por el estilo continuarán con las de Bahía de Kino. ¡Ñácas!

Así que para más que el delegado de la Semarnat de por estos lares, Juan Manuel Vargas López, que junto con la Profepa en el último tiempo ha ignorado las denuncias ciudadanas que han aflorado, por como los regenteadores de esos “tendedores” impiden el libre acceso al área playera, es que de esa forma las “autoridades” estatales les están poniendo el buen ejemplo, en aras de acabar con esa arbitraria invasión.

Pues llegó el momento en que ya no sólo colocaban esas sombras los fines de semana, y por las que cobran una buena “lana”, que ya rebasa los $100 pesos por cada una, con lo que de alguna forma comenzaron a crear su propio feudo en esa zona que es federal, eso ante la negligencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). ¡Vóitelas!

Ya que desde tiempo atrás los operadores de esas delegaciones “batearon” la reiteradas denuncias hasta por parte del Ayuntamiento de Hermosillo, la última a través del director de Inspección y Vigilancia, Alejandro Elizalde Lizarrága, a quien esos invasores de simplemente “lo tiraron a Lucas”, derivado de que hasta surgieron ciertos pseusolíderes que promovían esa ilegalidad con la que de pilón afean esos balnearios.

Es por eso que ya les mandaran a decir que desde el pasado fin de semana están acabando con esos abusos y mal uso que hacían de esos terrenos playeros, vía esos acaparamientos que estaban llevando a cabo, aunque con la aclaración de que a la par apoyarán a quienes quieran proporcionar ese servicio de sombreado, pero condicionado a que sea de manera ordenada, y no como les pegue la gana, que es como lo estaban haciendo.

Realizarán Festival del Globo…Quien vaya que se está confirmando como un alcalde innovador, es Antonio Astiazarán, por como estará poniendo en el mapa nacional a Hermosillo, a partir del atractivo que representará el primer Festival del Globo que anunciara, el cual se realizará el próximo 15 y 16 de octubre en el Estadio Sonora, para que las personas vivan la experiencia de paseo en globo aerostático. ¡De ese vuelo!

Más menos así estará fiesta globera, al igual como las que se han hecho en otras latitudes, y es que también incluirá un concierto estelar gratuito con el consagrado cantante, Aleks Syntek, que iniciará a las 20:00 horas -de la noche- del domingo 16 de octubre en el estacionamiento de dicho parque de béisbol, lo que deja entrever que será a lo grande esa estrategia de promoción turística, que sí que significará toda una aventura. ¡Mínimo!

Y por si eso fuera poco además habrá un corredor gastronómico en el que participará la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac); aunado a que montarán un área con visores de realidad virtual para que los niños puedan probar la experiencia del vuelo en globo; como también un espacio para mascotas y un escenario para la presentación de artistas locales. ¡Qué tal!

No en balde es que Astiazarán Gutiérrez resaltara que estarán “matando varios pájaros de una pedrada”, porque sí bien lo más importante es la convivencia familiar, al mismo tiempo propiciarán la recuperación económica del municipio después de la pandemia, y que es por lo que invitara a visitar la Capital, para que haya un mayor dinamismo en la ciudad, teniendo como gancho ese espectáculo de diez globos. ¡Órale!

Es por lo que adelantaran que la venta de boletos para esas paseadas la realizarán en Xticket, desde las 11:00 horas de mañana viernes, con un costo por vuelo libre de 3 mil 850 pesos por persona, y de 570 por el vuelvo anclado, habiendo una capacidad de 2, 4 y hasta 6 pasajeros por globo, mismos que estarán limitados, al calcularse que sólo podrán volar poco más de 500 en total, de ahí que la recomendación sea la de asegurar.

