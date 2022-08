Apanican jornadas violentas

Bloqueos en serie de usuarios

¡Dudan de la del Transporte!

Que despedirán a funcionario

Apanican jornadas violentas…Y como el miedo no anda en burro, es que ayer por la mañana todo mundo se alertó ante el caos vehicular que se presentó en diferentes puntos de la ciudad, y es que ante lo sucedido el fin de semana en varios Estados por los hechos incendiarios provocados por el crimen organizado, es que las mayorías llegaron a pensar lo “píor”, pero solo se trató de varias manifestaciones. ¡De ese pelo!

Ya que lo que son los de la Unión de Usuarios con Igancio Peinado a la cabeza, ayer prácticamente sitiaron y “tomaron” Hermosillo, al bloquear los principales cruceros de Hermosillo de manera estratégica, así como las oficinas de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir que les regresen la opción de realizar prórrogas para los que no pueden pagar “la luz”, en lo que es una tema que merece comentario aparte. ¡Glúp!

Porque de entrada entre las cosas que más polémica causara en este inicio de semana, es la revirada del “Prejidente”, Manuel López Obrador, al minimizar la jornada violenta de cuatro días que se viviera en Jalisco, Guajanuato, Michoacán, Chihuahua y Baja California, al salir con que “no hay ningún problema mayor”, y que sólo: “hay un interés de nuestros adversarios, los conservadores, de magnificar las cosas. ¡Así la cerrazón!

Pues a la usanza salió con el mismo cuento chino de que todo es producto de un sensacionalismo y de hacer un periodismo amarillista, por como ha su “juicio” están exagerando la nota, para dizque generar un clima de temor entre la población, al asegurar que eso nomás es una percepción, porque el escenario ser otro, y no como lo están pintando, cuando la verdad es que a los criminales les dan abrazos y ellos reparten balazos.

Por lo que ante esa postura presidencial, que consideran que está muy alejada de la realidad, es que imperara el sentir general de que no hay peor ciego que el que no quiere ver, si se analiza que los medios de comunicación no han inventando todo lo que ha estado pasando, como son dichos asesinatos, narcobloqueos y quema de camiones, comercios, gasolineras y demás, hasta propiciar algo así como un narcoterrorismo.

Pero con todo y eso en su conferencia mañanera López Obrador le mandó a decir al pueblo de México que estén tranquilos, a pesar de que está “el rancho ardiendo”, porque según él hay gobernabilidad y estabilidad, pero que sus contrarios buscan tomar de bandera la violencia contra su gobierno para afectarlo, de ahí que también dijera que se trata de una “propaganda negra” y “espectacular”. ¡A ese grado la justificación!

Sin embargo lo único cierto es que ya no puede taparse el sol con un dedo, y es que durante el actual sexenio de la 4T una y otra vez han querido culpar a los neoliberales de esa incompetencia en materia de seguridad, así como en la mayoría de los rubros, al luego luego darles por politizar esos sucesos que ya fueron inéditos, después de que AMLO una vez más elucubrara de que pudieran tener que ver con cuestiones políticas. ¡Ajá!

No obstante y que para “dorar la píldora” se sacó de la manga un saldo de esos que ya nadie le cree, como es el de que aunque parezca increíble, pero entre viernes y domingo fue uno de los períodos en que menos homicidios hubo en la República Mexicana, con 196, pero como son sus “otros datos”, es por lo que ya no tengan ninguna credibilidad, y además por ser cifras que están fuera de contexto, o de lo que está ocurriendo.

Aunque lo que es López podrá decir misma para defenderse como gato boca arriba, pero lo que refleja el como lo acontecido ya hizo “parar las cejas” más allá de las fronteras, es que Estados Unidos y Canadá emitieran una máxima alerta para ciudadanos, a fin de que eviten viajar a México, y no es para menos. ¡Ups!

Bloqueos en serie de usuarios…Los vaya que ya llevaron al siguiente nivel sus protestas, después de la marcha-plantón que hicieran el pasado sábado, son los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), que preside Ignacio Peinado, porque en pleno “San Lunes” “estrangularon” las calles de la Capital y sedes de la CFE para demandar que los vuelvan a reconocer como asociación y así poder hacer convenios. ¡Pácatelas!

En lo que es un cierre de vialiadades con el que causaron que desde las 7:30 horas de la “madrugada” los hermosillenses anduvieran como hormiguero pisoteado, por no saber pa´ donde “agarrar”, por como se plantaran con pancartas en mano en los cruces de García Morales y Quiroga; Solidaridad y Progreso; Luis Encinas y Solidaridad; bulevar Kino y Rodríguez; y Xolotl y Clouthier, en la salida Sur, entre otros.

A ese punto está la rebelión, y no de los colgados, sino de los integrantes de la UUH, por esas sorpresivas bloqueadas simultáneas que realizaran y que nadie se esparaba, y en las que advirtieron que permanecerían varias horas, y es por lo que le pidieran una disculpa a la ciudadanía, pero apuntillando que los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no les dejaron “díotra” salida, por la forma en que los ignoraron. ¡Palos!

Y es que de acuerdo a Peinado Luna lo que ahora pedían era un diálogo con el gobernador, Alfonso Durazo, o que en su defecto los recibiera el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamontes, que es el que los atendió, para después a eso de las 11:00 horas liberar las rúas, y es que con los directivos de la “Comisión” ya no quieren nada, por sentirse violentados e insultados, y por eso apelaran a un mediador, en aras de una solución.

Más menos a ese extremo terminó por “estirarse la liga” en torno a ese conflicto, y todo por no haberse atendido a tiempo, después de que llegado el momento hasta “pidieron la cabeza” del nuevo gerente regional de esa empresa, Hugo Alberto Niebla Mendoza, y es que dan cuenta que ahora ya aumentaron sus peticiones, por lo que habrá que ver en que “para” esa revuelta ciudadana con la que ya están afectando a terceros.

¡Dudan de la del Transporte!…Tal como se veía venir, a la que ya le mandaron decir que suenan a puros castillos en el aire sus planes, es a la titular del Instituto de Movilidad y Transporte estatal, Lirio del Castillo, como lo denota el que ya le requirieran que precisara cómo funcionará el operativo que dizque ya preparan sobre la marcha para atender la demanda que habrá con el regreso a las clases presenciales. ¡Zaz!

Toda vez que según los cálculos que ya se hacen, con la vuelta a los salones de manera presencial al 100% por primera vez desde el inicio de la pandemia de Covid-19, en lo que es el nivel de educación básica de Preescolar, Primaria y Secundaria, implicará que la cantidad del pasaje mente al doble, por lo que manejan que mínimo se necesitarán de unos 50 camiones urbanos más de los que hoy en día circulan. ¡Mínimo!

Razón por la cual es que Del Castillo Salazar recién dijera que se harían algunos ajustes en los ruleteros, a fin de atender a los sectores de mayor afluencia durante los horarios de más movimiento de pasajeros, eso a partir del próximo lunes 29 de agosto, que es cuando se reactivaría la actividad escolar en su totalidad, pero sin detallar el cómo lo harán, y es por eso del cuestionamiento que ya le están haciendo y con sobrada razón.

No en balde es por lo que el vocero de la organización Vigilantes del Transporte, Alfonso López Villa, la exhibiera por no dar santo y seña, al señalar con dedo de fuego que: “El punto es que las “horas pico” son en todas las líneas, la pregunta es de dónde se van a sacar las unidades, de qué líneas se van a sacar para meter la atención a las “horas pico” de las escuelas, siendo que todo Hermosillo tiene “horas pico”. ¡Vóitelas!

En esos términos le están están “poniendo el dedo en la llaga”, o en esas inventadas que se carga Lirio Anahí, al nomás decir qué va hacer, pero no ¿cómo lo va hacer?, o de qué parte reubicarán los ruleteros extras de lo que hablara, si se toma en cuenta de que ya se tiene la mala experiencia con lo que fuera el reinicio en las “Prepas”, al resultar caótico por fracasar su presunta planeación, y que es lo que podría repatirse. ¡Ñácas!

Que despedirán a funcionario…Ahora sí que con todo el dolor de su alma, pero la que está midiendo con la misma vara a los funcionarios que incurren en accidentes de tránsito por “borrachazos”, es la la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova, como el último en que participara el director de Servicios Públicos Municipales, Jonathan Aguilar, quien hasta se dio a la fuga en un vehículo del Ayuntamiento. ¡Tómala!

Casi por nada es que Karla dejara en claro que habará cero tolerancia para esa clase de excesos, al recordarle a sus subordindanos que los tiempos han cambiado y que ahora deben ser un ejemplo para los ciudadanos, y que es por lo que a Jonathan no le valiera el ser hermano del secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) del Gobieno del Estado, Heriberto Aguilar, porque tendrá que dejar el cargo por ese mal acto. ¡Ouch!

Al Córdova González remarcar que: “Va aplicarse el reglamento, se va actuar en consecuencia, si no renuncia nosotros lo vamos a despedir, la línea es la misma, desde que entramos y con el dolor de mi corazón, porque entre más uno trabaja con la gente, más se encariña, pero no puedo dejarme llevar por sentimientos o temas políticos, tengo que hacer correctamente lo correcto”, en lo que es algo que está en lo cierto. ¡De ese vuelo!

Eso si se parte de que en diciembre del 2022 sucedió un hecho similar, cuando en esa ocasión el hoy ex director del Instituto Municipal del Deporte, Alexis Quiñones Carranco, “bien tranco” se estrelló contra una palmera en el bulevar de Miramar en los momentos en que conducía “hasta atrás”, o mejor dicho en estado de ebriedad, y obviamente que no se la dejaron pasar, por lo que Aguilar Castillo no está siendo la excepción.

Ante lo que se está demostrando que la “Presimun” porteña podrá “agarrarles cariño” a sus colaboradores, pero eso no será impedimento para que a la hora de la hora les ajuste cuentas, y hasta “pediéndoles la bola” en los casos extremos, por ser muy diferente, u otra cosa, cuando sufren un accidente al estar laborando, que no es lo mismo que por andar enfiestado, y más si de pilón todavía se pelan como Baltazar, el del corrido.

