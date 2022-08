Alerta a Sonora ola violenta

Alerta a Sonora ola violenta…Y ahora sí que cuando veas las barbas de tus vecinos cortar, o en este caso incendiar, por las tuyas a remojar, porque ante la escalada de violencia inédida registrada en los últimos día en diferentes Estados, entre ellos en los vecinos de Chihuahua y Baja California, es por lo que consideran que a Sonora se le debería de poner en alerta máxima, como una forma de blindar al Estado. ¡De ese pelo!

No en balde es que los organismos empresariales de la Entidad desde ya le están haciendo un llamado a las autoridades estatales para que implementen estrategias extraordinarias y urgentes que garanticen la seguridad de la ciudadanía, a partir de lo ocurrido desde mediados de la semana anterior en Guadalajara, Guanajuto, Ciudad Juárez, Tijuana y Michoacán, donde el crimen organizado ya atentó contra los ciudadanos. ¡Palos!

A partir de que quedara más que demostrado que esos hechos violentos ya no sólo son entre los grupos delincuenciales, sino que ahora ya eleveron la mira hacia la población, como lo evidencian los narcobloqueos, balaceras, asesinatos al azar de gentes inocentes, así como la quema de camiones, comercios, tiendas y gasolineras, en lo que se convirtiera en un narcoterrorismo nunca antes visto, por la magnitud de esos sucesos.

Y es que después de que esos desmanes que a todo mundo horrorizaran y que empezaran en Jalisco, para luego extenderse al área guanuajuatense, y al siguiente día a las latitudes chihuahuenses y posteriormente a las bajacalifornianas, pusieron de manifiesto la nula capacidad de reacción y respuesta de los diferentes niveles de gobierno, pero principalmente del federal, con el Ejército y la Guardia Nacional (GN). ¿Cómo ven?

Eso luego de que inicialmente comenzaran esos enfrentasmientos y quemazones, porque dizque la milicia irrumpió una narcocumbre que sostenían los principales capos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un municipio jaliciense, deteniéndose supuestamente a Ricardo Ruiz Velazco, alias “El Doble R”, aunque después salieron con que no, y más después de que así les respondieran, “encendiéndose la mecha”. ¡Zaz!

Aunque ya después el “juebebes” en Juárez le achacaron una rebelión similar a un presunto motín en la cárcel de esa localidad, provocado por una disputa entre pandillas rivales, que se extendió hasta las calles, en las que mataron a personas que se encontraban a su paso, con un saldo de 11 homicidios; y al día siguiente, o el viernes, sucedió algo parecido en la municipalidad tijuanense, con decenas de vehículos quemados. ¡Vóitelas!

A ese grado está la cosa que arde en el País, por encima de las elucubraciones que ya se hacen al respecto, al haber quienes dicen que podría ser algo promovido por la 4T para justitificar la militarización de México; aunque hay otros que especulan que es consecuencia de una alianza entre la mafia y los conservadores para desestabilizar la administración de AMLO, pero lo único cierto es que “el racho está ardiendo”. ¡Tómala!

Casi por nada es que hasta el alcalde, Antonio Astiazarán Gutiérrez, ventilara que hoy más que nunca se hace necesario el reforzar la seguridad en Hermosillo, mínimente con una mayor coordinación y presencia de todas las corporaciones policiales, tan es así que adelantara que empezando la presente semana sostendrán una reunión con las diferentes instancias de ese ámbito, para cerrar filas y hacer un frente. ¡Cuando menos!

Pues la intención es la de que aquí no vaya a pasar lo mismo, o algo igual a lo acontecido el sábado en Michoacán, donde comuneros al servicio de la organización criminal Pueblos Unidos secuestraron a 25 agentes de la GN y las seis patrullas en las que viajaban, con el fin de exigir la liberación de 164 miembros de ese grupo delictivo que habían sido capturados cuando se desplazaban en un convoy. ¡A ese extremo!

Siguen tragedias por lluvias…A partir de la nueva tragedia que volviera a ocurrir en Nogales, como consecuencia de una enésima tormenta que cayera en esa frontera, con un saldo de tres muertos, dos niñas y una mujer, así como 11 personas rescatadas mientras eran arrastradas por los arroyos, es que se hace más que obligado el que se implementen protocolos de prevención diferentes, en aras de evitar más muertes. ¡Mínimo!

Porque al margen de que a largo plazo se proyecten obras para hacerle frente a esas aguas broncas que bajan de los cerros cada vez que llueve, ciertamente que algo deberá de hacerse en lo inmediato, porque el que en esta ocasión, o el sábado hayan fallecido una señora de 56 años, y dos menores de 6 y 8 años de edad en el arroyo en que se transforma la Avenida Tecnológico, eso habla de una falta de estrategia preventiva. ¡Ups!

Al manejarse que no puede ser posible que una y otra vez esa rúa se convierta en la tumba de quienes son sorprendidos por el repentino caudal que la inunda, como ahora en que a la víctima adulta se la llevara el agua a bordo de una camionenta de la que no logró salir; mientras que las pequeñas fallecidas viajaban en un taxi junto a su madre, quien pudo ponerse a salvo, pero no así a sus hijas. ¡Así de espeluznante!

Lo que explica el porque así está ese funesto ¡S.O.S! para el de la Unidad de “Desprotección” Civil Estatal, Juan González Alvarado, a fin de que prevengan con un mayor rigor, o como hasta hoy no lo han hecho, a pesar de que en el año ya van 9 decesos por ese motivo, pues tan sencillo que es el que empezaran por cerrar a tiempo lo que es la peligrosa Tecnológico en cuanto cayeran las primeras gotas, pero pues ya ven. ¡Ouch!

Derivado que ha quedado exhibido que las lluvias cada vez son más intensas, como las que ahora fueran causadas por un monzón que iniciara desde el mediodía, con precipitaciones de 68.6 milímetros y rachas de viento de hasta 77 km/ h., de ahí el porque arrastrara más de 12 carros y propiciara derrubes, e inundaciones.

Y sí que fue un fin de semana trágico para esa comunidad nogalense, porque además de ese fatídico agucero, en la madrugada de ese mismo sábado se suscitó un choque de una Hummer H3 que se estrelló contra un objeto fijo y terminó por volcarse, al el conductor perder el control en el eje vial Luis Donaldo Colosio, en el que murieron cinco, con dos heridos, la mayoría veinteañeros, por lo que ya se indaga el como iban. ¡Glúp!

¡Cumplen amenza usuarios!…Quienes cumplieron su amenaza son los integrantes de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), luego de que concretaran el “sabadazo” que habían anunciado, al por la tarde manifestarse frente al Mercado Muncipal para terminar con un plantón permanente ante las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en las céntricas avenidas de Juárez y San Luis Potosí.

En esos términos estuvo la tumultosa protesta que encabezara el líder de la UUH, Ignacio Peinado Luna, para denunciar que esa paraestatal ahora no los quiere reconocer como asociación, aun y cuando ellos hacen una mediación entre el usuario y esa empresa para promover convenios de pago y que no “les corten la luz”.

Es por eso que al perder ese acuerdo no escrito que tenían con la CFE desde hace 21 años, y que era de buena voluntad, es por lo que se están viendo en la necesidad de salir a las calles para recuperarlo, al menejar que se les canceló desde la llegada del nuevo gerente regional, Hugo Niebla Mendoza, así que al no lograrlo por las buenas, o mediante el diálogo, es que optaran por plantarse. ¡Pácatelas!

De tal forma que por voz de Peinado advierten que a la “Comisión” le saldrá “píor”, porque ya con la aviada también están exigiendo que el servicio de energía eléctrica se considere un derecho humano ante las temperaturas de más de 45°C que se registran en la Capital; además de la ampliación de los plazos para esa conveniadas; y que las reconexiones sean en 24 horas, aún cuando no esté la mufa al límite del terreno.

Por si eso fuera poco a la par igualmente están abogando para que se les conecte la electricidad a quienes sobreviven en las invasiones sin los servicios más básicos como ese; y que tampoco se le suspenda a las personas que están enfermas, o en condición de abandono; sumado a que reiteraran la petición para que el subsidio sea del 1 de abril al 30 de noviembre, y no hasta el 31 de octubre, y puras de esas. ¡Órale!

“Sacan a balcón” a regidores…Pa´que vean el porque la inseguridad está como está en Obregón, ahí tienen que afloró que la comisión de regidores de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de ese inseguro y violento municipio, es la que menos ha sesionado durante el actual trienio del “Presimun”, Javier Lamarque Cano, con lo que han evidenciando que nomás no han estado haciendo su parte. ¡Qué tal!

Más menos así está la balconeada que recién les acaban “de pegar” a dichos “rugidores” los de la asociación civil llamada “Cajeme Cómo Vamos”, a decir de su vocero, Napoleón Sánchez, a partir del monitoreo denominado “Regidor Mx” que llevan a cabo, y que es mediante el cual detectaron que sólo han realizado siete sesiones, por lo que en base al Reglamento Interior ya cuentan con varias omisiones. ¡De ese tamaño!

Con lo que más menos, pero así está ese incumplimiento de los ediles de esa citada comisioncita, que está integrada por un tal Fidel Covarrubias del PVEM, quien es vocal; así como Enriqueta Rodríguez de Morena, en su “calidad” de presidente; y el también moreno de Manuel Monge como secretario; el vocal étnico de José Valenzuela; el vocal morenista de Gilberto Valdivia; e igual el vocal Francisco Mercado del PT. ¡Así el dato!

En lo que son unas faltas que deberían ser sancionadas por la Contraloría Municipal, por suponerse que mínimo deben sesionar una vez al mes, y en especial esa a la que se hace alusión, por encima de todas las demás, si se parte de que es una de las principales necesidades que tienen esa municipalidad, al ser la más urgente y prioritaria, por ser una de las ciudades más inseguras no sólo de México, sino de todo el mundo.

Pero lejos de estarle metiendo presión a Lamarque Cano en ese sentido, simplemente “les ha valido” el que los obregoneses en general sigan “viviendo con el Jesús en la boca” ante tanta matazón. ¡Ni más ni menos!

