Recula titular de la CEDH

¡“Está que arde” Empalme!

“Da color” una funcionaria

Está sin cabeza PRI Sonora

Recula titular de la CEDH…Y la que ya subió como la espuma cervecera, es la controversia generada por los puntos de inspección antialcohol colocados por la Policía Muncipal en las principales vialidades de esta Ciudad del Sol, como lo demuestra el que ahora se reunieran los de la CEDH y Canirac, Fernando Rentería y Manuel Lira, para que no se violen las garantías individuales, ni se afecte la economía. ¡Zaz!

Luego de que alrededor de ese encuentro se resaltara que tanto la protección de los derechos humanos, así como la no afectación en lo económico, es tan importante como la prevención en que se excusa la parte policial, de ahí la que la intención de dicha reunión sea la de verificar que esos filtros se hagan conforme a la ley, por hoy en día estarse llevando a cabo de manera unilateral, y sin ser checados por nadie. ¡Tómala!

No en balde es que el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), o Liera Valenzuela, señalara con dedo de fuego que: “Es una realidad, que más que ser filtros preventivos, se han convertido en retenes que están vulnerando los derechos de los automovilistas, incluyendo a los comensales de los restaurantes que ya no pueden salir a cenar, sin ser acosados”. ¡Palos!

En lo que es un acercamiento que se concretó a iniciativa de Rentería Barragán, después de que días atrás había dicho que ellos no iban a entrarle a esas verificaciones antialcoholeras, según esto por la supuesta “mala idea” que le tiene a los del Ayuntamiento hermosillense, por lo del conflicto de los jubilados, al darles pa´ tras con la recomendación que les hicieran, pero “pos” ahora está haciendo alianza con los restauranteros. ¡Ajá!

Y es que después de que el ombudsman sonorense no quería comprometerse para no involucrarse en esa polémica que hay actualmente, pesar de que es algo que le compete directamente, dizque por no tener tiempo y tampoco personal, por estarse reorganizando, pero resulta y resalta que ahora no solamente se vio las caras con el de la Canirac, sino también con los leguleyos de la Barra de Abogados. ¡De ese pelo!

De tal forma que después de estar relegado Luis Fernando, ahora es el que está desplegando un inusual activismo contra esas revisiones que hace la “Polichota” los fines de semana en los cruceros más transitados de esta Capital, supuestamente para evitar accidentes, para después de esas reuniones definir la postura de la institución, bajo la visión de que hay derechos básicos de los ciudadanos que deben protegerse. ¡Mínimo!

O séase que así está la reculada que está dando el hasta ahora agazapado titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por solo manejarse a través de comunicados enviados por las redes sociales, con lo que a todas luces trata de dar visos de ser muy moderno, pero más bien ha rayado en lo burocrático, al no decir las cosas de frente, presuntamente para sacarle a los cuestionamientos. ¡Ni más ni menos!

Tan es así que para prueba está un mensaje en el que ventilaran que: “La CEDH Sonora cumplirá su responsabilidad en materia de protección y prevención de los derechos de las personas”, pero cualquiera que sea el caso, y por encima de esas “echadas” con las que de pronto salieran, es que habrá que ver qué tanto hacen, después de conocer los planteamientos de inconformidad que ya les expusieran. ¿Qué no?

¡“Está que arde” Empalme!…Donde la cosa sigue “estando que arde” es en Empalme, y para prueba está el ahora ejecutaran al agente de Seguridad Pública Municipal de esa localidad, Alejandro Ibarra Vizcarra, de 37 años de edad, al ser sorprendido por unos sicarios cuando estaba en su día de descanso y tripulaba una bicicleta en las inmediaciones de la plaza principal conocida como El Tinaco. ¡De ese tamaño!

Toda vez que el artero asesinato a balazos de Manuel Alejandro se suma a la balacera registrada la mañana del pasado viernes, en la que una niña de tres años resultara herida, después de que los tripulantes de un vehículo pasaron frente a una farmacia “echando bala”, en un sector de la colonia Moderna, además de que varios vehículos que estaba estacionados presentaron daños por impactos de proyectiles de arma de fuego.

A ese grado han seguido “sueltos los diablos” en esa también llamada Ciudad Jardín, que es “gobernada” por el alcalde Luis Fuentes Aguilar, aunque con el fatídico atentado contra Ibarra Vizcarra la situación ya pasó a mayores, cuando al parecer no temía por su vida, si se parte de que momentos antes de ser acribillado había subido un video a la Red dando cuenta que andaba en “bici”, sin imaginar que sería el último que difundiría.

Así estuvo ese un trágico atentado registrado alrededor de la 18:40 horas de la tarde, en el cruce de la avenida Héroe de Nacozari y calle Juárez, y ante la presencia de decenas de personas que había en el lugar, y quienes por eso también estuvieron en riesgo, pero lo que son los pistoleros ni así se detuvieron para dispararle en varias ocasiones, por lo que la víctima se desplomó en la banqueta, quedando sin signos vitales. ¡Vóitelas!

Por lo que, con esa nueva ejecución de ese elemento policíaco, lo que es el Observatorio Sonora por la Seguridad da cuenta que ya suman 11 los acribillados por la delincuencia organizada en el primer semestre del 2022, y los cuales eran de las diferentes corporaciones, cuya mayoría de esos homicidios han sido en Guaymas con 5; Caborca y San Luis R.C. con 2 dos cada uno; y Obregón y Nogales con uno respectivamente.

“Da color” una funcionaria…Quien por fin dio señales de vida, es la fantasmal coordinadora de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Cedis), una tal Griselda López, eso luego de que “asomara la cabeza” en la víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebró ayer, para opinar sobre los planes de justicia yaqui, seri guarijío y mayo que se llevan a cabo. ¡Ups!

Si se toma en cuenta que lo que es López Martínez no se le ha visto mayor accionar, como tampoco ninguna presencia alrededor de lo que ha sido la planeación e implementación de esos programas de ayuda para las etnias sonorenses, que son promovidos por el gobierno federal, y con los que pretenden abatir el rezago histórico que enfrentan esas poblaciones autóctonas, que finalmente “están viendo la suya”. ¡De ese vuelo!

Ante lo que se deduce que dicha funcionaria en el marco de esa celebración se puso hablar de lo que tal vez ha escuchado, como por ejemplo que lo proyectado para los yaquis es de lo que registra más adelanto, en lo que tiene que ver con el mejoramiento de vivienda y de distritos de riego, aunado a la construcción de unidades deportivas, y según esto ya próximamente se les hará la entrega de un Centro de Salud. ¿Será?

E igual dijo que: “El plan seri también tiene un gran avance, se acaba de firmar el convenio para la compra del terreno donde se encuentra el pozo que abastece con agua las comunidades seris y que por años han tenido un consumo de agua en pésimas condiciones, que ha afectado inclusive su salud, y ya se está trabajando sobre eso, se está trabajando también sobre las carreteras, los caminos de Punta Chueca a Desemboque”. ¡Dice!

Motivo por el que se espera que al menos sea cierta la mitad de lo ventilado por Griselda, para que les vaya bien a esas tribus, pero reconociendo que, para los pimas, kikapú, cucapá y ópatas no se han programado ese tipo de obras, pero que según esto con el apoyo de las autoridades tradicionales se les ha estado atendiendo en sus diferentes necesidades, lo que estaría por verse, partiendo de los malos antecedentes que hay. ¡Ñácas!

Está sin cabeza PRI Sonora…Al que ya le dejaron en claro que por más “patadas de ahogado” que de, pero que simplemente ya no es presidente del PRI Sonora, es a Onésimo Aguilera Burrola, porque desde el momento en que el Tribunal Estatal Electoral emitió una resolución al respecto quedó sin efecto, al igual que la Secretaria General donde cobraba y estaba como su segundona de abordo, Iris Sánchez Chiú. ¡Pácatelas!

Eso a partir de lo que sentenciara y manejara uno de los magistrados de esa institución electoral, como es Vladimir Gómez Anduro, al precisar que Aguilera podrá hacerle como quiera, y hasta impugar como ya dijera, pero que ya no tienen la calidad legal y hay quienes dicen que ni moral, para estar al frente de lo que queda del “RIP”, razón por la que ya no podrá seguir despachando y hasta tendrá que abandonar su sede.

Porque en base a la resolución que determinaran, como resultado de la impugnada que presentaran la otra fórmula contendiente conformada por Zaira Fernández y Pascual Soto, después de que no los dejaran participar, en ella se asienta que serán los operadores del Comité Ejecutivo Nacional prillísta, del que es cabecilla Alejandro Moreno, quienes tengan que designar una dirigencia mientras se realiza otra elección.

Dicho de otra manera a ese extremo llegó la crisis interna en el tricolor, por la disputa de la dirigencia estatal, y que es por lo que hay quienes digan que a como están de divididas las cosas, lo más sano sería el que ya no sean ni Onésimo ni Zaira los que vuelvan a competir por ese “hueso” partidista, sino que se nombrara a un tercero en discordia para que calme las aguas y haga las pases, antes que terminen de hundirse como partido.

Pues de seguir con ese tira tira que se han traído, se les iría el tiempo y llegarían diezmados y desgastados, y muy seguramente que con desbandadas, de cara al lo que serán los próximos comicios del 2024, y que es lo que ya se estarían jugando, y no solamente la silla del comité directivo estatal, aunado a que al “Alito” Moreno Cárdenas no se cree que le importe mucho el Estado, por las “broncas” que se carga a nivel nacional.

