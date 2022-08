Siguen tragedias acuáticas

Le entra a baches el Acalde

Por fin vuelven a la Unison

Asignará plazas Sección 54

Siguen tragedias acuáticas…Y a pesar de las advertencias continúan presentándose las lamentables tragedias, por personas que son arrastradas por las corrientes broncas de agua provocadas por las lluvias, y es que ante la reiterada imprudencia no hay defensa, o no puede hacerse nada, como una vez más se demostrara el pasado sábado, cuando una familia fuera sorprendida por un arroyo crecido, con un saldo de dos muertos.

Al ser un trágico hecho que en esta ocasión se registró cuando las víctimas viajaban en un auto en las inmediaciones de la carretera entre San Pedro El Saucito y Mazatán, y los tomó por sorpresa una avenida del arroyuelo que conecta hacia El Realito, en la Mesa del Seri, alcanzando a salir la madre, Perla Marisol, de 35 años de edad, pero no su esposo e hijo, José Félix, de 45 años, y Alexis Iván, de 4 años. ¡De ese pelo!

Así estuvo ese fatal suceso que tuvo lugar a las 22:00 horas del pasado sábado, después de la tormenta que “cayera” la tarde noche de ese día, porque según el relato de la mamá sobreviviente, al circular por el campo San Fernando, el conductor trató de cruzar dicho afluente que atraviesa por la mencionada rúa, sin embargo de repente se registró una creciente que empezó a arrastrar e inundar el vehículo familiar. ¡Zaz!

Sin embargo todos lograron salir del automóvil, que varias horas después se localizó a un kilómetro y medio más adelante, pero debido a la fuerzas de las aguas ya no volvió a ver a su pareja y vástago, hasta que un día después, o el domingo, que fueran encontrados sin vida, luego de que ella tuviera que caminar hasta las 3:30 horas de la madrugada para llegar a un rancho y solicitar auxilio, vía el número de emergencias del 911. ¡Ups!

En lo que es una narración que viene a confirmar que es una funesta historia que ha venido repitiéndose una y otra vez, como es la de que persisten en ignorar las alertas que se han emitido hasta el cansancio, referentes a no arriesgarse desafiando los arroyos, canales y todo lo que se le parezca cada vez que llueva, por en apariencia no representar ningún peligro, pero la cuestión es que de sopetón llegan los caudales. ¡Vóitelas!

Es por eso de la reiterada recomendación que hacen, por medio de instancias como la Unidad Estatal de Protección Civil, presidida por Juan Manuel Alvarado, de que lo mejor es esperarse a que bajen los niveles del agua para transitar por esas anegadas zonas, que además generalmente son fangosas, sin importar la unidad en que viajen, así sea una tipo 4×4, u 8×8, porque el poder de las corrientes ser otra cosa. ¡Tómala!

Para quien dude lo anterior ahí tienen que en esa misma región del poblado de la Mesa del Seri se suscitó un fatídico acontecimiento similar en el mismo mes de julio, pero del 2015, cuando una mujer y sus dos bebés murieron ahogados, cuando igualmente la camioneta en que se trasladaban los integrantes de una misma familia fuera arrastrada por un arroyón de esos, sobreviviendo sólo el padre que la conducía. ¡Pácatelas!

Pero con todo y esas consterantes muertes los conductores no han experimentados en cabeza, o sepelio ajenos, y por el contrario se han continuado aventando como “El Borras”; como también aflorara que acaba de ocurrir el pasado “dormingo” en el Río Cabullona de Agua Prieta, donde rescataron a cinco que ya se los había “llevado” el agua, entre ellos tres hombres, dos mujeres y un menor que vivieron para contarlo. ¡Palos!

Tan ya no son hechos aislados los decesos por esa causa, que lo que es González Alvarado dio a conocer el mortuorio dato, que de junio a lo que va de agosto en Sonora se han registrado siete fallecimientos de gentes que han sido arrastrados por el agua de canalones y arroyales causados por la actual temporada de lluvia.

Le entra a baches el Acalde…Como una cosa lleva a otra, y a raíz de los últimos llovidones que han anegado a esta Capital, lo que es el presidente municipal, Antonio Astiazarán, desde ya se la sentenció al bacherío que por ese motivo ha aflorado en las diferentes calles, al advertir que “se van a cansar los baches primero que nosotros”, luego de anunciar que intensificarán los trabajos emergentes de bacheo. ¡De ese vuelo!

Con ese fin es que “El Toño” Astiazarán adelantara que dobletearán el recurso que hay en materia de bache, en aras de darle prioridad a las principales rúas que concentran la mayor carga vehicular de esta Ciudad del Sol, y que son de las que han resultado más dañadas por esos aguaceros, porque de acuerdo a los reportes de la Conagua, lo que es en julio ha llovido por arriba de la media para estas fechas. ¿Cómo ven?

Y para checar el situación de primera mano, en cuanto a tanto hoyanco que ha surgido por todo lados, es que Astiazarán Gutiérrez ayer hiciera un recorrido por la céntrica calle Pino Suárez, que es una de las más transitadas, para supervisar las acciones de bacheadas que se llevan a cabo por parte de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), de la que es titular Astarté Corro Ruiz. ¡Qué tal!

No por nada es que el “Presimun” aliancista dijera que: “Estamos en este momento trabajando en un programa para duplicar el recurso disponible y no solamente en las jornadas de bacheo, vamos a darle atención especial sobre todo a las vialidades primarias que en este momento se han visto afectadas por las lluvias”, por lo que así estará esa atención especial que les darán con esa estrategia que están implementando.

Eso al manejar que serán 15 cuadrillas extras las que pondrán en operación, y que están integradas por unas 70 personas, quienes tienen la meta de trabajarle al máximo para mínimo reparar unos cinco mil baches semanales, para contrarrestar la gran cantidad que suelen generarse durante las precipitaciones pluviales, por lo que así estarán “echando el resto”, con el fin de adelantársele a los nuevos chubascos que aún se esperan.

Por fin vuelven a la Unison…Ahora sí que una vez más se confirmó el dicho que dice que ¡vale más tarde que nunca, después de que ayer por fin en la Universidad de Sonora (Unison) iniciaran el ciclo escolar de manera presencial, después de estar con clases virtuales desde el 2020, y con cátedras híbridas, o compartidas en el 2021, luego de que “agarrron largo” el pretexto de la pandemia de Covid-19. ¡Órale!

Pues lo que es la por algo tan llevada y traía rectora de la Unison, María Rita Plancarte Martínez, se había resistido el volver a la chamba “al cien”, como dice los chavos, a pesar de que todo mundo ya estaba vacunado, y de que los casos de contagio por ese mal habían venido a la baja, hasta convertirse en algo parecido a unos resfríos, pero lo que son ellos seguían a medio brazo, pero eso sí cobrando sueldo completo.

No obstante como tarde que temprano tenían que dejar “la hamaca”, o zona de confort en que estaban, es por lo que dicen que María Rita casi casi con todo el dolor de su alma tuvo que darle la bienvenida “personalmente en persona” a 33 mil 765 alumnos de nuevo ingreso y reingreso, así como a 11 mil 235 trabajadores y académicos, después de todas las “chifletas que les echara” el “Presi”, Manuel López Obrador.

Y es que lo que es AMLO reiteradamente les recriminó el que ya no había razón de ser para que las universidades públicas no regresaran a los campus universitarios, por aprenderse mejor ante la presencia del profesor, después de que desde hace rato que ya había pasado el mayor riesgo de contagios, pero lo que son los del Alma Mater seguían amachados, y más después de la llegada de Martínez Plancarte a la Rectoría.

Motivo por el cual es que dicen que ya nadie le creyera cuando dijera que: “Ahora que regresamos, volvemos a una parte fundamental de la vida de nuestra institución, que es la vida presencial, es decir, el conocimiento, la experiencia, el intercambio de ideas, la generación de amistades”, y tan aseguran que no estaban preparandos para ese return, que hacen saber que se generó un caos vial en la extensión Centro de Hermosillo.

Asignará plazas la Sección 54…Quien dan cuenta que sí que se ha abocado a hacer la tarea en uno de los renglones más sentidos y demandados por el magisterio, como es la asignación de nuevas plazas, es el dirigente de la Sección 54 del SNTE, Jesús Javier Ceballos Corral, al anticipar que ya llevan un gran avance en ese materia, de cara al próximo ciclo escolar 2022-2023 que inicia el 29 del presente mes de agosto.

A tal grado que Ceballos Corral ventilara que: “Nos faltan nuevos maestros, nuevas asignaciones que se darán la semana que entra, ya se dieron ascensos, cambios de puesto, ahora sigue dar oportunidad a todo aquel que cubrirá las plazas de los que se retiraron o se jubilaron”, y que complementarán con el otorgamiento de alrededor de mil interinatos para cubrir la falta de docentes en todo los planteles educativos del Estado.

Más menos así está esa buena nueva que destapara el líder de los profesores estatales, y que vaya que se tenía muy bien guardada, al exponer que una vez que terminen de revisar la totalidad de la planilla laboral de ese gremio magisterial, procederán a definir un listado para determinar qué planteles faltan de cubrir, porque siempre haber algunos a los que nadie quiere ir, pero aún así deben atenderse. ¡Ni más ni menos!

No en balde es que “pusiera los puntos sobre las íes” al remarcar que: “Siempre hay problemas en un regreso a clases y esta vez es más complicado porque venimos de una pandemia. Ahora el gran reto son todas las escuelas y sobre todo los maestros; siempre falta uno, dos, tres, porque no había personal, porque no se asignaron plazas, pero estamos trabajando en eso”, y que es de lo que en breve estarán definiendo. ¡Mínimo!

Por cierto que con respecto a lo que será el retorno a las aulas, lo que es Ceballos aclaró que hasta el momento tienen un censo que arroja que el 85% de los centros escolares pueden estar listos para ese arranque, pero que en los veinte días y cacho que faltan pudiera llegar a un porcentaje del 99%, pero quién sabe si al 100%, como lo ha manejado el secretario de Educación, Aarón Grageda Bustamante. ¡Así la duda!

