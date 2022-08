“Abogan” por las cerveceras

Otra “quemada” pa´ Rectora

Alarma aumento de varicela

“Están sobre agua” 16 casas

“Abogan” por las cerveceras…Y no se necesita ser gitano de esos que leen la mano, para caer en cuenta que el principal negocio de los estadios y las arenas deportivas no son la venta de boletos de entrada, sino más bien la comercialización de cheve y otras bebidas alcohólicas, de ahí que desde ya le estén poniendo peros a la propuesta de prohibir su vendimia para evitar la violencia en esos lugares. ¡De ese pelo!

Casi por nada es que quien a nivel local luego luego “puso el grito en el cielo”, ante esa iniciativa promovida por la senadora de Morena, Lilia Margarita Valdez Martínez, es el regenteador mayor, o presidente del club de basquetbol Rayos de Hermosillo, Miguel Ángel Figueroa Gallego, ya que como de rayo salió a decir que esa alternativa tendría un impacto negativo en lo económico, o mejor dicho en sus bolsillos. ¡Pácatelas!

Como lo prueba que el también apodado “Magalito” Figueroa dijera y reconociera que: “De ser así, hay que ver cómo viene, de qué medida, porque definitivamente sí va a afectar en los ingresos de cualquier equipo profesional y de cualquier tipo de deporte, porque son ingresos que nos ayudan a sacar adelante una temporada”, con lo que dio a entender que las empresas cerveceras son sus principales patrocinadores. ¡Zaz!

Ya que dicha proposición que les ha parecido indecorosa de parte de Valdez Martínez, por afectar sus intere$e$ y el negociazo redondo que hacen por medio del deporte, entre otras cosas plantea la prohibición de publicidad y el vender productos con contenido alcohólico en los espacios destinados al acceso público para el desarrollo de actividades deporteriles a las cuales asistan menores de edad, por el peligro que fomentan.

Y es que para muestra están los más recientes zafarranchos que se han suscitado en la por algo mal afamada Liga de Futbol MX, donde “al calor de las copas” y la rivalidad futbolera se han dado hasta con la cubeta, sin importarles que haya familias de por medio, en lo que han sido imágenes de salvajes enfrentamientos que le han dado la vuelta al mundo y que es lo que quiere evitarse, o cuando menos limitarse, lo que está por verse.

Porque de que tiene que hacerse algo, de eso no hay la menor duda, por esa clase de violentos desmanes cada vez ser más frecuentes, así sea empezando por limitar los horarios en los que expenden esas “aguas locas” durante los juegos, o eventos, como se hace en Estados Unidos, pero lo que es en México les venden hasta para llevar, como si se fuera acabar, y hasta para que la sigan en sus casas. ¡A ese punto el exceso!

Eso por encima de que Figueroa argumentara el trillado cuento de que igual se afectaría la generación de fuentes de empleo, cuando son mínimos, por lo que así está el dilema, y para lo cual adelantó que intentarán cabildear con los legisladores federales, que para empezar han resultado fantasmales, y es que aunque hay quien diga que es una tontería, no hay que olvidar que los morenos son mayoría en el Congreso de la Unión.

Otra “quemada” pa´ Rectora…A quien le ha seguido “llegando la lumbre a los aparejos” por diferntes motivos, es a la por algo tan llevada y traída rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, y para prueba está el que ahora se registrara un incendio en las instalaciones del Campus Centro, ubicado en esta Capital, pero sin que el siniestro pasara a mayores. ¡Tómala!

Pues de acuerdo al reporte ventilado por el titular de la Coordinación de Seguridad Universitaria, un tal David Fontes, lo que son los vigilantes de esa área ahora sí sirvieron de algo, después de que uno de los guardias detectara que salía humo del edificio 10J, donde se encuentra la Dirección de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, procediendo a dar la señal de alerta para que se atendiera esa emergencia.

De ahí que hicieran acto de presencia los Bomberos de “Hornosío” para actuar y controlar ese connato de llamas, y que es por lo que nadie resultara lesionado, toda vez que el personal fue evacuado de esa zona de riesgo, aunque en el ínter en que llegaban se utilizaron equipos extintores, a la vez que optaron por bajar los térmicos, luego de que el problema de un presunto corto circuito lo ubicaran en las oficinas de la división.

Por ese motivo es que Plancarte Martínez y sus operadores volvieron a dar la mala nota, por como a querer y no, pero sí que con ese humaderón se evidenció la seguridad y condiciones de peligro en que pudieran estar las instalaciones eléctricas de algunos inmuebles con los que cuenta la “Máxima Casa de Estudios”, porque en un descuido o qudaron mal de origen, o en su defecto no les han proporcionado el respectivo mantenimiento.

Pero cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que esa enésima “quemada” ya nadie se la quita a María Rita, a la que sí que no le ha faltado, y no precisamente por hasta ahora haber mostrado mucha ineficiencia, sino todo lo contrario, como por ejemplo también con el escándalo de los videos que grabaran unos estudiantes en esa “Uni”, uno de ellos armados, y sin que hasta ahora hayan dicho que castigo les aplicaron.

Alarma aumento de varicela…Las que están para alarmar, son las cifras recién reveladas, referente a que los casos de varicela han aumentado un 130%, tanto en el Estado como a nivel nacional, lo que consideran que pudiera deberse a la reactivación escolar y a las actividades sociales, ya que en Sonora hasta el pasado 16 de julio se habían registrado 362 contagios, contra los 148 del 2021. ¡De ese vuelo!

Derivado de que cuando se escucha ¡varicela! A todo mundo se le viene a la mente el actual mal de moda que hay, como es la viruela del mono, por ser una variante de esa enfermedad, y no es para menos, después de que la Organización Mundial de la Salud ya la declarara como una emergencia de salud global, por ya haberse detectado más de 16 mil infectados en 75 naciones, la mayoría de Europa, y sigue cundiendo. ¡Vóitelas!

Ante lo que está más que justificado el “mello” que hay, y más por estarse dando a conocer que hay mucho envarecilado por estos lares, por como se han dobleteado los contagiados en lo que va del año, si se toma en cuenta que hasta el último de julio México estaba en el lugar número 20 a nivel internacional, con 91 personas enfermadas con esa viruela símica, lo que explica el porque de esa alerta mundial que se lanzara. ¡Ñácas!

Si se analiza que entre las quince regiones estatales en las que ya se ha detectado esa viruela del chango está la vecina Sinaloa, de ahí el porque han reforzado las medidas preventivas, como lo exhibe el que a nivel estatal ya estén impulsando un proceso de capacitación, así sea vía virtual, como lo confirmara la subsecretaria de los Servicios de Salud, Gabriela Nucamendi Cervantes, con la finalidad de estar al día.

Con todo y que aclaran que no es un padecimiento endémico, lo que hace que su transmisión sea generalmente por contacto personal, en lo que están incluidas relaciones sexuales, o a través de objetos contaminados como ropa, toallas o ropa de cama, y es por lo del exhorto a cuidarse, eso porque todavía no se acaba la pandemia del Covid-19, por la forma en que ha rapuntado, cuando ya hay otro nuevo riesgo.

“Están sobre agua” 16 casas…La que salió a flote que no es nada nueva, es la condición de riesgo en la que están 16 casas de la colonia Sahuaro Indeco, por en los años ochentas haber sido construidas por el gobierno federal sobre un canal de desagüe pluvial, como parte de un programa federal de apoyo a la vivienda, y que es lo que provocara que el pasado domingo ya se presentara un socavón en una de ellas. ¡Ups!

Al ser un hundimiento parcial con el que se puso de manifiesto que no es ninguna novedad ese peligro que enfrentan los residentes de ese sector habitacional, ubicado al Poniente de esta Ciudad del Sol, como lo confirmara el Coordinador Municipal de Protección Civil, Sergio Orlando Flores, y que nuevamente saliera a flote por la fuerte lluvia que cayera el anterior domingo y que hizo que se ladeara dicho “cantón”. ¡Glúp!

Sin embargo las afectaciones nunca habían llegado a tanto, como en esta ocasión en que una pareja quedara atrapada en el domicilio localizado en la Calle 15 No 4, entre privada C y Mendoza, y es que luego de que la estructura sufriera cuarteaduras por el hoyanco que se formara, lo que es la puerta principal ya no abrió, y es por lo que tuvieron que quitar la reja de una ventana frontal para rescatarlos. ¡A ese grado!

Es por lo que Orlando Flores adelantara que junto con la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE), desde ya están haciendo análisis técnico a profundidad, a fin de dimensionar el potencial de riesgosidad en que se encuentra cada uno de esos hogares, para a partir de eso definir las obras que serían necesarias para resguardar la integridad de sus moradores y bienes. ¿Cómo ven?

Razón por la cual es que el funcionario manejara que: “Se están revisando dos visiones, la primera en lo técnico, que es lo que se puede hacer para reestructurar o poder salvar la canaleta. Es un trabajo muy profundo que cuando la Unidad Municipal de Protección Civil en 2017 lo planteó, no se hizo ese estudio tan profundo, nada más, la declaración de riesgo, y pláticas y reuniones con personal de la Cidue”. ¡Pero nomás!

No obstante y que es una consecuencia de que hace 40 años la reglamentación para la construcción de fraccionamientos en ciertas áreas era diferente, y “en aquel entonces” no contaba con el conocimiento ni la experiencia para determinar los riesgos a futuro que implicaba edificar en esas zonas embovedadas. ¡Qué tal!

