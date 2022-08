Pasan la prueba morenistas

Pasan la prueba morenistas…Y por encima de lo que pueda decirse, pero al que sí le dio el saldo, por los buenos resultados alcanzados en el Estado, es al dirigente estatal de Morena, David Mendoza, en lo que es la elección celebrada el pasado sábado para elegir a los consejeros distritales de ese partido político, en lo que es un proceso de votación que fuera organizado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en todo el País.

Pues contrario a los incidentes graves que se presentaran en otras Entidades como Chiapas y Oaxaca, donde incluso llegaron al grado de hasta quemar urnas, lo que es aquí no se pasó de las clásicas denuncias de presuntos acarreos de personas, así como la supuesta entrega de despensas y dinero a cambio del voto, de ahí que las compararan con las viejas prácticas utilizadas por el PRI y el PAN, pero párenle de contar. ¡Zaz!

Pero al margen de esos señalamientos que aseguran que vienen de la oposición, lo único cierto es que se demostró que los operadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya dieron muestras de tener poder de movilización, o “músculo”, como se dice popularmente, por la capacidad de convocatoria que exhibieran entre los ciudadanos, como para lograr que hicieran largas filas a la hora de acudir a votar. ¡Órale!

Y en el caso de Sonora no fue la excepción, por como a pesar la lluvia, el sol y el sofocante calor, la cidadanía se formó en las urnas que colocarán en diez de las principales plazas públicas de la Entidad, o en las que están los distritos del 1 al 7, como son las de San Luis R.C., Nogales, Hermosillo, Guyamas, Cajeme y Navojoa, en las que depositaron más de 87 mil sufragios, de los más de dos millones y medio que hubo a nivel nacional.

Porque aunque aseguran que en su momento y época de gloria los “prillístas” reunieron hasta 7.5 millones de votos en sus comicios internos, pero la realidad es que precisamente los hacían muy “internamente”, y no ante los ojos de todo mundo, como ahora lo hicieran los morenistas, por lo que consideran que ahí radica la diferencia, como es el ver a los votantes esperando para sufragar. ¡De ese pelo!

Con todo y que tampoco se puede pasar por alto el interés que mueve a esa mayoría que se pintara de guinda, mucha de la cual se vale aclarar que no está afiliada a ese instituto político, pero como hoy en día está recibiendo un beneficio directo del actual gobierno de la 4T, a partir de muchos de los programas sociales que se han implementado, y que es algo que antes no sucedía, es por lo que se sienten comprometidos. ¡Mínimo!

Así que si por al víspera se saca el día, a todas luces esa buena respuesta que recibieran los morenos pudiera ser una simulacro de lo que podría ocurrir en la próxima jornada electoral presidencial del 2024, por esa identificación que hoy por hoy tienen con el proyecto de la Cuarta Transformación, y en específico con el “Prejidente”, Manuel López Obrador, que es quién sigue siendo el principal “jalón” polaco. ¡Así el dato!

Aunque esta vez se trató de un ejercició para seleccionar a los tres mil concejales de distrito sonorenses y de la República Mexicana en general, y que son a los que ahora habrán de nominar a los dirigentes estatales y el del CEN, por lo que así está el mensaje que mandaran, y más por estos lares, por la forma tan pacífica y ordenada en que se llevara a cabo, de ahí que no por nada es que Mendoza dijera: ¡Misión cumplida!

¿“En capilla” funcionarios?…Ahora sí que a partir de lo que acaba de anunciar el gobernador, Alfonso Durazo, de que llegando a su primer año de gobierno evaluará el desempeño de cada una de las dependencia públicas para analizar posibles cambios en el gabinete y detectar áreas de mejora, pues vaya que “tendrá mucha tela de donde cortar”, por haber funcionarios que han dejado mucho que desear. ¡Tómala!

Aun y cuando Durazo Montaño trató de manejar con “guante blanco” esa advertencia, muy seguramente que para no poner en alerta a los que con eso ya estarán “sintiendo pasos en la azotea”, o más bien en sus puestos, a la hora en que señalara que por el momento no tiene queja, pero que no descarta la posibilidad de hacer movimientos para eficientar el funcionamiento de los entes burocráticos a favor de la ciudadanía. ¡Vóitelas!

No en balde es que dijera con todas sus letras que: “Cada una de estas etapas a medida que se va cumpliendo una etapa relevante hay que hacer una evaluación, yo estoy satisfecho con el desempeño de mi equipo, no significa que esto no sea mejorable y en la medida que podamos mejorar el desempeño de algunas áreas lo vamos a hacer porque el no intentarlo significa no cumplir con el compromiso que tenemos con la gente”.

En lo que es una postura con la que el Mandatario estatal dejó en claro que podrá estar conforme, pero que a la postre no se conforma con los resultados que algunos de sus subalternos han logrado, y que es por eso que ya hay unos que tienen en la mira, por como públicamente ha tenido que salir a “corregirles la plana”, derivado de que por su ineficiente proceder le han provocado protestas que le han llegado ante Palacio.

O séase que así estuvo el ¡te lo digo Juan, para que los escuches Pedro!, ante lo que se da por descontado que algunitos ya debieron haber “puesto sus barbas a remojar”, por lo que les pudiera pasar, y porque sobre aviso no hay engaño, pues dicen que conociendo al “Gober”, no creen que sólo lo haya dicho para “meterles calambre”, y que les sirva de acicate para que “se pongan las pilas”, por lo que ahora sí que al tiempo. ¡Ups!

Y más porque existe el sentir que donde se ha visito una “patinar”, es en las áreas del Trabajo, Transporte, Deporte y Educación, sólo por mencionar unos malos ejemplos de lo que nomás “no han dado con bola”

¡Que “agarra agua la nube”!…Si bien dan cuenta que la situación todavía no está como para “bailar la danza de la lluvia”, pero la que no deja de ser una buena noticia, es la ventilada por el director del Organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua, Jesús Antonio Cruz, de que las precipitaciones registradas en junio y julio superaron la media histórica en Sonora, lo que es un alentador pronóstico. ¡De ese vuelo!

Y es que de acuerdo al reporte dado a conocer por el funcionario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los 93.3 milímetros que “cayeron” en julio rebasaron los 88 milímetros que era el récord para ese mes; y lo que es en junio llegó a los 41.4 Mm, superándose con mucho los 12.2 Mm que había para ese periodo; en tanto que para el presente agosto se tiene una proyección de cuando menos unos 106 Mm.

Aun así y a pesar de que ya está “agarrando agua la nube”, lo que es Cruz Varela maneja que aún no hay que “lanzar las campanas a vuelo”, no obstante y la mejoría que con eso ha visto en el comportamiento de los niveles de sequía en los municipios, al declarar con todas sus letra que: “No la hemos librado todavía”, y es que hasta ahora en general se lleva un acumulado de 137 milímetros, cuando la media es de 356 Mm.

Mientras que en torno a eso la buena nueva extra para los hermosillenses, es que la presa que ha tenido una mayor recuperación por esos recientes agueceros, es la de El Novillo, o la Plutarco Elías Calles, por ser a la que está conectado el famoso acueducto Independencia, y que es con el que se abastece hasta en un 30%, o una tercera para del agua que se consume en Hermosillo, por lo que con eso se garantizaría el suministro.

Por cierto que como resultado de esos llovidones, lo que es esta Ciudad del Sol ayer amaneció sin agua potable en el sector Norte, por lo que más menos unos 75 mil usuarios de dierentes colonias se quedaron “secos”, a pesar de estar todo mojado, salvo los que cuentan con tinaco, eso a causa de un apagón en varias subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocado por el tormentón nocturno del martes.

“Sacan a balcón” a Alcalde…Los que salió a flote que no son unos “patiño”, como dice el dicho, por el nepotismo en que han incurrido en todos los ámbitos de gobierno, son el alcalde de Obregón, Javier Lamarque, y su esposa Patricia Patiño, quien cobra como directora del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), pues ya nomás falta y que tengan hasta el perro en las nóminas municipal, estatal y federal.

Eso al aflorar que los Lamarque Patiño tienen colocada”, u “acomodada” a la mayoría de su partentela en varios cargos, o “hue$o$” gubernamentales, a lo que se le agrega el que también acaban de ganar espacios en lo que fuera la reciente elección de Morena, ya que Plutarco Sánchez Patiño, hijo de Patricia, y quien es representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Sonora (Sader), ganó en el distrito 6.

Casi por nada es que ventanearan que para lograr el triunfo del hijastro de Lamarque Cano “movieran” toda “la maquinaria” del Ayuntamiento cajemense, de ahí el porque de las críticas que hubiera, de que estuviera entre los diez que se eligieran, lo que hace suponer que desde ya están queriendo acaparar todo “el pastel” político, como ya se los están echando en cara, y que es por lo que los evidenciaran y se hiciera público.

Es por lo que a Javier “le sacaran a balcón” que en su administración municipal está su cuñado, Guillermo Patiño Fierro, quien es el director administrativo del Oomapasc; así como su nuera, Reyna Karina Elías Gaxiola, que es la encargada de Proyectos Especiales de DIF, aunque “se lava las manos” diciendo que sus familiares fueron contratados en el anterior trienio de Sergio Pablo Mariscal Alvarado. ¡Así el cinismo!

Además de que se excusó en que se mantendrían mientras duraba la fase de transción, pero la realidad es que terminó dejándolos en la chamba, por ya estar por cumplir el primer año de gestión; a la par de que “su media naranja”, o Patiño Fierro, a parte del Itesca, también despacha como presidenta del Voluntariado DIF, por lo que sí que les queda la frase del Pompín Iglesias, quien dijera: “Qué bonita familia”. ¡A ese grado!

Vaticinan oootro “tortillazo”…Por sí algo les faltara a “Juan Pueblo”, resulta y resalta que “Hornosío” no sólo está entre las ciudades de México en las que la tortilla de maíz se vende más cara, junto a Culiacán, La Paz, y Mérida, según el “¿Quién es quién en los precios?” de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sino que además está semana podría $ubir más para llegar a los $30 pesos por kilo.

A ese punto es que les estarán “$ubiendo la cana$ta” a los hermosillenses y sonorenses en en general, con es mal augurio que adelantara el coordinador del Consejo Nacional de la Tortilla de por estos rumbos, Homero López García, eso debido al de a cómo les han elevado los costos de los insumos como el maíz, harina y gas LP que utilizan para la elaboración de “las gordas”, por lo que ya no podrán mentenerla en $28 pesos. ¡Glúp!

Ya que en los sondeos hechos por la Profeco del 22 al 28 de julio del 2022 se encontró que en esta Capital el precio promedio por kilogramo es de $20 pesos, y de ahí para arriba, a diferencia de cómo se venden en tiendas de autoservicio, donde ya igualmente alcanzan los más de $14.00 pesos, porque también registraron un incremento de 1.3% y 3.6% con respecto a como se vendía en abril. ¡Ni más ni menos!

Ante lo que se concluye que en esos términos ha seguido la carestía como consecuencia de la espiral inflacionaria, que ya ronda en el 13% anual, en lo que corresponde al aumento en los precios de los alimentos, porque lo que son los productos básicos como el huevo, frijol, arroz, verduras y frutas, igual “andan por las nubes”, y es por lo que a los mexicanos cada vez les ajusta menos el dinero para el “pipirín”. ¡Pácatelas!

No obstante lo que es esa alza “en las de maíz”, si que es la que más reciente la llamada “raza de bronce”, por ser con las que “amarran” en cada sentada a comer, por ser menos lo que hay para servir en la mesa de los sectores poblacionales más vulnerables, y pues ahora ni sólo con sal las van a poder degustar; sumado a que para todo son usadas, de ahí que hasta los tacos se encarecerán, y no es para menos. ¡De ese tamaño!

Lo que lleva a explicar el porque en la delegación de la Profeco sólo hay una encargada de despacho, una tal Martha Zavala Rascón, y quién sabe si aún esté, por ser una dependencia que aquí “ya no pinta”, al todo ya operarse a nivel central, o al menos es lo que se estila. ¿Será?

