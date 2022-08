Piden a Dios por el “Narco”

¡Que es julio el más violento!

Grillan con el agua regidores

Puntea Capital en legalizada

Piden a Dios por el “Narco”…Y apelando al dicho que para Dios no hay imposibles, es que el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, oró y pidió por el arrepentimiento de todas las personas que generan dolor y muerte en el País, como los que se dedican al narcotráfico, y que son mejor conocidos como capos del “Narco” y los sicarios, para que se haga el milagro de que “dejen de andar en malos pasos”. ¡Aja!

Para el caso es que Rendón Leal elevara sus plegaria y apuntillara que: “Sabemos que la conversión es un tema de predicación de la iglesia permanentemente y de modo especial en tiempo de Cuaresma; sin embargo, ante la realidad difícil de sufrimiento, inseguridad y de violencia que viven pueblos y ciudades de todo México hemos hecho jornadas de oración por la paz”, por lo que así los están encomenando al Creador.

Por esos violentos motivos es por lo que en las misas del pasado “dormingo”, y a iniciativa del Episcopado Mexicano y de las congregaciones religiosas y de padres jesuitas, en todas las parroquias de la República Mexicana se ofrecieron esos rituales en pro de los individuos que están metidos en las organizaciones delincuenciales, y todo lo que se parezca, con la intención de que vuelvan al camino del bien. ¿Cómo ven?

Aun y cuando el mismo prelado de la Catedral de Hermosillo reconociera que quizás podrá haber quienes duden de poder de esas oradas en cadena, o de lo que pueda lograrse con ellas, pero destacando que es un medio muy importante que tienen las gentes de fe para pedirle “al de arriba” por los cambios para que las cosas mejoren, y es lo que están procurando con esa cruzada que están llevando a cabo. ¡De ese pelo!

Si se analiza que es una campaña de intermediación religiosa que desde hace varias semanas han promovido entre los inegrantes de la grey católica, para que haya un entorno menos funesto, y que es a lo que don Ruy le ha estado abonando, como el domingo lo hiciera con esa nueva convocatoria, con lo que queda en claro que le están apostando a una solución divina, después de que con la gubernamental no se ha podido. ¡Vóitelas!

No en balde es que resaltara que: “No es algo sencillo, fácil, que por arte de magia quienes están en estos caminos se conviertan, pero es un llamado que la iglesia hace, que nosotros hacemos como pastores, que Dios de una forma les invita para que enmienden este camino y generar en vez de mal bien”, como dando a entender que no hay “píor” lucha que la que no se hace, y que mejor si es desde del plano celestial. ¿Será?

Por lo que así está el sermón al que se sumara Rendón, previo al anuncio que hiciera de que en los próximos dos años hará una gira para dedicarse a visitar todas las comunidades que integran el arzobispado que preside, que son más menos unas 66, en 16 municipios, además de esta “Capirucha”, por lo que si tienen algún trámite pendiente con él, apurense a tratarlo, porque según esto ya el fin de semana iniciara ese recorrido. ¡Mínimo!

O séase que de aquí pa´l real, y durante los venideros 24 meses andará de manera intinerante, al manejarse que entre las localidades a las que llegará están las que abarcan desde Ures hasta Arizpe, incluyendose también a Benjamín Hill, Magdalena, Santa Ana, Opodepe, Cucurpe, Rayón y Carbó, y en cuyos templos pedirá posada cuando menos durante tres semanas, por lo que sí que irá para largo esa checada. ¡Ups!

¡Que es julio el más violento!…Los que vaya que no andan tan errados, al estar orando por la paz, son los sacerdotes de la Nación, como lo evidencian las estadísticas que acaban de salir a relucir por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al darse a conocer que Julio se convirtió en el segundo mes más violento en México en lo que va del año, después de mayo. ¡De ese tamaño!

Pues de acuerdo a los números preliminares arrojados por el conteo diario implementado por el Gobierno federal, en junio hubo un total de 2 mil 289 homicidios dolosos, pero lo que es en julio se incrementaron un 2%, para sumar 2 mil 334, pero aún así y a pesar de ese fatídico escenario, lo que es el “Prejidente” Manuel López Obrador ya reiteró que no cambiará su por algo criticada política de ¡Abrazos, no balazos!

Así que sin ya ser ninguna novedad, lo que es Guanajuato nuevamente figuró como la Entidad con más asesinatos, al en ese lapso contabilizar 295, o séase, a razón de 10 diarios en promedio, producto de la disputa que hay entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima; aun y cuando en mayo del presente 2022 estuvieron a razón de 14 por día, por lo que a ese ritmo ha seguido la matazón. ¡Ñácas!

En tanto que entre el resto de los Estados con más asesinados están el Estado de México con 208; Michoacán170; Chihuahua163; Baja California 159 y Jalisco: 151; mientras que lo que es en un reporte antes Sonora se ubicaba en el séptimo lugar, con lo que está en el top ten de los primeros diez. ¡Pácatelas!

Aunque partiendo de la “visión” de AMLO, dice que la percepción es una, pero la realidad es otra en seguridad, porque a su “juicio” hay “más confianza” de la población, lo que de seguro es en base a sus “otros datos”, porque lo que son los estadísticos muestras otra cosa, como el temor creciente de “Juan pueblo”, por los tantos hechos violentos que ya son cosa de todos los días, y para prueba está esa sangrienta numerología.

Y por otro lado lo que es López Obrador ayer confirmó que en este mes de agosto hará una nueva visita a Sonora, pero sin precisar en que fin de semana, para acudir a los pueblos originarios del yaqui y la tribu seri; además de municipalidades de la sierra en Yécora; así como a Cananea. ¡Esa es la idea!

Grillan con el agua regidores…Una vez más quedó demostrado que hay regidores a los que lo menos que les importa son los ciudadanos, con tal de “llevar agua a su molino político”, por todavía comentarse el como hubo algunos que se opusieron al crédito de $140 millones de pesos que el Cabildo le acaba de aprobar a Agua de Hermosillo (Aguah), para aplicarlo en las acciones del Plan de Verano 2022. ¡De ese vuelo!

Eso a pesar de que se trata de un apoyo financiero de emergencia y pagadero a un año, a fin de garantizarle a la ciudadanía el servicio acuático en las mejores condiciones posibles, ya que dicho recurso se invertirá para hacer realidad un conjunto de obras y acciones proyectadas para que haya una correcta distribución de ese vital líquido en esta Ciudad del Sol, después de que se determinara que es la única forma de llevarlas a cabo.

Sin embargo y por encima de esa insensibilidad mostrada por los ediles en cuestión, y que sólo sirven para cuestionar, lo único real es que al margen de esas grillas que se traen, por fin se le va ayudar a Aguah a cumplir con su chamba, sobre todo en la época veraniega, que es cuando más demanda hay, con lo que es ese préstamo emergente que le está está haciendo el Ayuntamiento, y no precisamente ha fondo perdido. ¡Órale!

A partir de que la estrategia es la de dotar a esa paramunicipal de esa fondeada que le posibilite la rehabilitación de 18 pozos; así como la inversión en válvulas para regular la presión del agua; aunado a lo que sería la sustitución de equipos electromecánicos y micromedidores; sumado a mejoras en almacenamiento, en aras de que a los usuarios les salga aguita en las llaves las 24 horas del día, que es lo que se busca. ¡Qué tal!

Pero por si eso fuera poco ese esquema también contempla un programa de entrega de tinacos gratuitos, con una inversión de $10 millones de pesos, mismo que irá dirigido a los habitantes de ciertas colonias que están identificadas como estratégicas, y que carecen de ellos, eso una vez que cumplan con un estudio socioeconómico; a lo que se le agregará la instalación de medidores financiados en los hogares. ¡Así el dato!

A eso es a lo que aseguran que se oponen ciertos “rugidores”, al preferir darle vuelo a la polaca, en lugar de respaldar las necesidades básicas, y es por lo que señalan que mejor deberían quedarse en los partidos haciendo política, y no poniendo trabas, como una vez más lo hicieran. ¡Ni más ni menos!

Puntea Capital en legalizada…Quien dan cuenta que se ha continuado manteniendo a la cabeza en el actual proceso de regularizaciones de vehículos ilegales de procedencia extranjera, o los conocidos como “autos chuecos”, es Hermosillo, pero sin que eso se vaya a reflejar en más “lana” por ese concepto para la Capital, porque lo que es al alcalde Antonio Astiazarán le tocará lo mismo que a los otros “Presimunes”.

De ahí que el que esta ciudad naranjera ya presente un acumulado de 10 mil 313 automóviles regularizados, a la hora de la hora no le significará ninguna diferencia, en cuanto a la parte que habrá de corresponderle de los más de $100 millones de pesos que se repartirán a finales de agosto, al ya haberse anunciado que será por partes iguales para los siete municipios en los que está teniendo lugar esa legalizada. ¡Así el tope!

Derivado de que a la fecha, y partiendo del saldo ayer ventilado por el coordinador estatal del Centro de Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), Benjamín González Caballero, a la fecha los que le seguían a “Hornosío” son Cajeme con 8 mil 243 “chuecos” enderezados; Nogales 8 mil 201; San Luis Río Colorado 7mil 948; Agua Prieta 6 823; Navojoa 4 mil 52; y Guaymas con 2 mil 52. ¡Glúp!

A ese grado estilan que está de desproporcionada esa mexicanización de carros, como lo denota el que por ejemplo en esta localidad capitalina los del Registro Público Vehicular (Repuve) se vieran en la necesidad de ampliar de 5 a 7 sus carriles para la realización de ese trámite, a la par de que adelantan que desde el próximo 8 de agosto volverán agendar citas, y hasta que concluya el plazo, que es el 20 de septiembre. ¡Eso dicen!

Luego entonces si Pitágoras no miente, una vez finalizada esa legalización les estarían asignando de $15 a $20 millones de pesos a cada una de los 7 municipaliades que están tomando parte, lo que para las mayorías resulta injusto, por de a cómo el puerto guaymense es poco lo que ha aportado, y que en su mayoría destinarían para las pavimentación de las calles, una vez que presenten los respectivos proyectos al respecto.

