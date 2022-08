Sigue vigente demanda contra Televisa

Desmienten las afirmaciones que realizó una revista en torno a que habría perdido la demanda que interpuso contra Televisa ante IMPI

A través de sus abogados, María del Refugio “Cuquita” Abarca, viuda de Vicente Fernández, desmiente las afirmaciones que realizó una revista en torno a que habría perdido la demanda que interpuso contra Televisa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

En la publicación se menciona que el IMPI no aplicó la infracción solicitada por “Cuquita” contra la televisora por la bioserie “El Último Rey: El Hijo del Pueblo“, producción no autorizada sobre “Chente”, por lo cual el despacho Del Toro Carazo Abogados emitió un comunicado para desmentir dicha información.

“La nota publicada parece que pretende afirmar la conclusión de las acciones legales de la familia Fernández contra Televisa. Ello no es así ni remotamente. Ningún procedimiento está terminado ni mucho menos. Son múltiples las acciones emprendidas.

“Ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se presentaron 12 distintas solicitudes de medidas provisionales por el uso no autorizado de marcas registradas, así como de derechos de autor. En todos los casos fueron concedidas y se encuentra acreditada la legitimación de la señora María del Refugio Abarca, viuda de Fernández, como heredera universal y titular de los derechos registrados ante el IMPI e Indautor”, se lee en el documento.