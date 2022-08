Será Daniela Luján otra vez protagonista

La última vez que protagonizó un proyecto fue la telenovela “Cómplices al Rescate” en 2002, a la que entró al quite tras la salida de Belinda; ahora lo será en “¿Tú Crees?”

La última vez que protagonizó un proyecto fue la telenovela “Cómplices al Rescate” en 2002, a la que entró al quite tras la salida de Belinda; dos décadas después “¿ Tú Crees?” Daniela Luján obtiene un nuevo rol estelar.

Junto a Ricardo Margaleff, la actriz encabeza el programa de comedia, spin-off de “Una Familia de Diez”, producido por Pedro Ortiz de Pinedo.

En 1996, siendo una niña, Daniela entró a la actuación por la puerta grande al estelarizar la historia infantil “Luz Clarita” y en 1999 protagonizó “El Diario de Daniela”.

“No me afanaba por ser protagonista. Yo me divierto mucho contando historias en el lugar donde me toque y donde el personaje me permita jugar y me guste”, comentó la artista de 34 años, “no lo pensaba, me llegó de sorpresa, lo agradezco infinitamente”.

Comentó que hasta antes del estreno de “¿Tú Crees?”, que se enfoca en la historia de Plutarco (Margaleff), Gaby (Luján) y su hijo Justito (Tadeo Bonavides), personajes que salieron de Una Familia de Diez, no le había caído el veinte de la responsabilidad que implica ser protagonista.

“Antes era todo ji ji ja ja, que era un proyecto muy bonito, hecho con mucho amor, del que estábamos muy orgullosos del resultado, pero cuando se estrenó entendí a lo que me enfrentaba: a los números (de rating) que son los que la empresa (Televisa) mide”.

La buena noticia es que en su primer domingo de transmisión la emisión figuró entre lo más visto.

Pero volver a ser la cabeza de un proyecto, comentó, le llegó en un momento de su carrera en el que se siente muy segura de sí misma.

“Obviamente sigo aprendiendo, no es que las sepa de todas. Me siento muy segura de las herramientas que tengo y cómo voy aprendiendo de los compañeros que tengo junto a mí. Eso me permite seguir creciendo todo el tiempo.

“Esto de ser estelar o encabezar un elenco sí es una gran responsabilidad, de todas formas para mí siempre ha sido mi objetivo principal contar historias, algunas veces me tocará encabezar el elenco y que la historia recaiga sobre el personaje que yo interpreto. Otras me tocará uno de soporte, pero eso no me quita la emoción y responsabilidad de contar una historia”.

“¿Tú Crees?” consta de 13 capítulos, y este domingo se transmitirán tres y los siguientes se transmitirán dos cada semana.

Para Daniela contar la historia junto a Margaleff es un regalo porque tiene 15 años de ser “pareja” de ficción del actor.

“No podría tener mejor dupla que Ricardo, le aprendo todo el tiempo. Es de los pocos actores con el que he podido tener química desde la primera lectura de nuestros personajes en “Una Familia de Diez“. Casi casi nos podemos leer la mente”, señaló.