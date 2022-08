Se vuelve Stallone justiciero para “Némesis”

Lo que ocurra se verá a partir de este viernes, cuando la película, adaptación de las historias de Mythos Comics, llegue a Prime Video

Obsesionado por la vida de los cómics y las experiencias ultrasensoriales que exponen los superhéroes, Sam Cleary (Javon “Wanna” Walton) echa a andar su instinto cuando sospecha que su vecino Joe Smith (Sylvester Stallone) podría ser ese superhombre llamado Samaritano.

Habitante de Granite City, el niño, hijo de Isabelle (Mythos Comics), tiene presente la leyenda que sitúa a Samaritano 25 años atrás, cuando perdió una batalla contra su acérrimo rival, Némesis, por lo que fue dado por muerto.

Pero Sam cree que en la actualidad pasa como un incógnito hombre que recoge la basura, y que su corpulencia y duras facciones lo delatan.

Lo que ocurra se verá a partir de este viernes, cuando la película Némesis, adaptación de las historias de Mythos Comics, llegue a Prime Video.

“Más que creatividad y magia, hay fortalezas y debilidades. Joe es un hombre de la basura que pasa casi desapercibido, es muy regular en nuestras vidas pero no le ponemos atención. ¿Qué haríamos sin los hombres de la basura…? Ahí parte una narrativa distinta que me gustaría que creciera y madurara”, acotó Stallone.

Tal como el nombre del proyecto lo indica, hay un manifiesto antagonismo entre el superhéroe llamado Samaritano y su enemigo, Némesis, una batalla acérrima entre Joe Smith (Stallone) y Cyrus (Pilou Asbaek), sus verdaderas identidades.

Némesis y Samaritan exponen la vulnerabilidad y las debilidades de Sam, ya que por más correctivos que le aplica su madre, suele caer en las provocaciones de sus bullies y comete delitos menores.

Paulatinamente se va acercando a los oscuros mundos del crimen y termina siendo el blanco de Némesis y toda su pandilla.

Esta película, que fue dirigida por Julius Avery y rodada en Atlanta, mezcla la ciencia ficción con la realidad al hablar de temas como los vínculos familiares, la responsabilidad social y los valores morales, pero, dijeron los entrevistados, está enfocada en el entretenimiento y no en las enseñanzas.