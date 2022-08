Se quema Andrés García la garganta por una medicina

El actor confesó que a últimas fechas ha tomado decisiones imprudentes que han afectado su salud: “He perdido la cordura”, dice

El actor Andrés García ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas.

Primero, su estado de salud preocupó mucho a sus fans. Posteriormente, el distanciamiento con su hija Andrea García por difamaciones y porque le acusó de hacer vudú. Luego, su pleito con Palazuelos cada vez llega más lejos, a tal grado que lo retó a darse de balazos.

Pero ahora, en entrevista, el galán de telenovelas afirmó que a últimas fechas ha tomado decisiones imprudentes que han afectado su salud. Ejemplo de ello es que se quemó la garganta por culpa de un medicamento.

“Estoy haciendo una serie de decisiones mal hechas, como que he perdido la coordinación, la cordura, y me acuerdo mucho de las palabras de mi papá, decía que era la torpeza de los viejos porque las decisiones que tomó no son las adecuadas para nada”, expresó.

Andrés contó que para aliviar la resequedad de la garganta y mejorar el tono de su voz para una entrevista, hizo gárgaras con yodo sin diluir, lo que le dañó de manera importante las cuerdas vocales.

“Esto de la garganta que traigo es una estupidez. Tenía un poquito rasposa la garganta, pero era casi normal, digamos. Iba a hacer una entrevista y dije: ‘Me voy a limpiar la garganta y me eché eso de yodo, Isodine”

El actor mencionó que no mezcló el Isodine bucofaríngeo, que se usa para infecciones de la garganta y boca, con suficiente agua, lo que le provocó una irritación.

“Pero volvemos, la torpeza de los viejos: en lugar de medirle, no más eché un chingo de Isodine, un poquito así de agua, hice gárgaras y me quedó así, me quemó la garganta, y la traigo así desde hace un mes”, dijo.