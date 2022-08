Se impone León ante América por tres goles a dos

Las Águilas siguen sin poder meterse en la zona de repechaje

Un penal de último minuto que cobró de manera excelsa Ángel Mena le dio la victoria al León 3-2 sobre el América, que sigue sin poder meterse a la zona de Repechaje.

Henry Martin se perfilaba para ser el hombre de la noche, luego de haber anotado un doblete para rescatar el empate momentáneo, pero su doblete no pudo ayudar a las Águilas.

Esta derrota dejó a los capitalinos con 4 puntos y aunque todavía tienen pendiente un partido por disputar, se le viene la noche al equipo azulcrema, que no pudo imponer condiciones ante La Fiera que jugó con 10 hombres desde el 87′ tras la expulsión de José Iván Rodríguez.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz no sabe lo que es ganar de visita esta campaña, y en este duelo remó contracorriente la mayor parte del tiempo.

León abrió el marcador por conducto de Víctor Dávila quien puso el 1-0 al minuto 33.

Los capitalinos respondieron antes de irse al medio tiempo con un gol de Henry Martin quien fue de los mejores hombres de las Águilas.

Cuando el cuadro del “Tano” Ortiz desplegaba sus mejores jugadas, buscando tomar el control del encuentro, vino el gol de Osvaldo Rodríguez quien anotó el 2-1 al 65′, dejando al cuadro azulcrema con un palmo de narices.

Alejandro Zendejas dejó escapar dos opciones de gol, que advertían que el América iba a luchar a brazo partido para evitar la derrota.

Henry Martín apareció otra vez al 80′, emparejando los cartones y dándole el empate a las Águilas.

El partido vivió sus mejores minutos en el tiempo de compensación, donde el árbitro revisó una polémica jugada de Sebastián Cáceres, luego de la sugerencia del VAR y marcó penal a favor del León.

Mena cobró en el último minuto para darle al León tres puntos que los colocaron en el sexto lugar de la clasificación.